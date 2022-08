La Noche de la Nostalgia le pegó duro al precio del tomate

En menos de un mes el precio del kilo de tomate aumentó de $ 40 a casi $ 200, con casos puntuales en los que ya supera con luz ese valor, y eso tiene que ver con el efecto del invierno sobre la producción, con condiciones del estado del tiempo que inciden para que haya una menor oferta y así el precio se dispare.

Una semana atrás el precio del kilo de tomate variaba entre $ 50 y $ 100 en verdulerías de Montevideo –semanas anteriores el producto alcanzó a valer $ 40 el kilo– pero este lunes, según un relevamiento hecho por El Observador, el producto se puede encontrar entre $ 130 a $ 189 el kilo en verdulerías, y entre $ 139 y $ 158 en supermercados.

Comerciantes de Punto Fresco (ubicado en el Mercado Agrícola de Montevideo, MAM) y del Mercado de la Curva (ubicado en Aquiles Lanza y Soriano) coincidieron en que la suba de precios se notó fuertemente este fin de semana y tiene que ver con que hay muy poca oferta.

Si bien la demanda no es alta, porque el consumo de este producto está vinculado a la temperatura elevada (se compra más cuando hay más calor), los restaurantes y establecimientos gastronómicos lo compran y eso mantiene los niveles de demanda.

Leonardo Carreño

Hay poca oferta de tomate por cómo influyó el invierno en los cultivos.

Los tomates y la Noche de la Nostalgia

Durante la semana pasada la Noche de la Nostalgia influyó en el mercado hortifrutícola, indicó un informe del Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado en el marco de un convenio entre la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

El informe publicado este lunes detalla que desde el inicio de esta semana se vio en el mercado un aumento significativo del precio del rubro tomate, especialmente del cherry, por el incremento de la demanda de los servicios de catering y restaurantes por la celebración de la Noche de la Nostalgia.

El kilo de tomate cherry se consigue a $ 250 en verdulerías y llega hasta los $ 458 en supermercados.

“El cambio (de precio) se dio esencialmente hacia el fin de semana, ya que el feriado nacional repercutió en la menor remisión desde la zona norte. Además, los factores ambientales no han sido los óptimos para el desarrollo y maduración de los frutos en los cultivos, incluidos el morrón, pepino y berenjena, en los que también se observaron variaciones al alza hacia el fin de la semana”, indicó el documento difundido por la UAM.

Pegó el invierno

Diego Romero, integrante del Observatorio Granjero, explicó a El Observador que el aumento de precios de este producto se debe principalmente a las condiciones del invierno y cómo estas influyeron en el desarrollo del cultivo.

“El que se consume ahora es un fruto que se formó hace dos meses, cuando las condiciones climáticas eran peores. El invierno fue frío y con muchos días nublados, hubo problemas de humedad y fue más difícil formar la fruta”, detalló, y agregó: “En un invierno con fríos más benignos y no tan nublados la suba de precios no era tanta, pero este año eso no pasó”.

Según adelantó, se espera que el precio aumente, así como también el del morrón, otra hortaliza de fruto que tiene poca oferta y precios altos. El morrón en comercios de Montevideo se vende entre $ 119 y $ 144 el kilo.