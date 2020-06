La regla número uno para bajar de peso

Por Maren Torheim*

¿Tratando de bajar de peso sin éxito?

Tal vez estás en lucha por primera vez en tu vida.

Capaz que después de este período de muchísimo estrés, no te estuviste prestando nada de atención y ahora boom te das cuenta que tenés 2, 5 o 10 kilos de más acumulados de este año.

O tal vez, si sos como la gran mayoría de nosotros… esta no es la primera vez que querés bajar de peso. Ya venís probando MIL cosas para adelgazar y no ves el resultado que querés o no podés mantenerlo.

A esta altura sentís que estuviste a dieta toda la vida y estás perdiendo la confianza que podés llegar a lo que querés.

No te voy a mentir, cambiar no es fácil. Pero se puede.

Vos podés verte como querés y sentirte como querés. ¿La mejor parte? Tenés las herramientas a tu alcance para lograrlo.

No hay mística, y aunque me encantaría contarte que hay una píldora mágica que resuelve todo, no existe. De hecho, esas cosas que parecen demasiado buenas para ser reales como la dieta de la luna o esas cosas de un solo paso que cambia todo, mi recomendación es que desconfíes. Son peligrosas de verdad – no solo para tu figura sino para tu motivación y tu confianza. Y está comprobado que la dieta clásica y restrictiva no funciona a largo plazo.

Lo que realmente funciona es mantenerte con un estilo de alimentación que te sientas cómoda para mantener toda la vida. En otras palabras, no un esfuerzo loco de una semana, sino un cambio gradual y sostenible de hábitos.

Hay varias reglas que hacen a la alimentación saludable pero hoy quiero hablarte de esa regla principal: “La Estructura”.

Los mejores resultados vienen de tus hábitos, por eso es tan importante que te preguntes no solo si conocés de esta regla sino si la estás aplicando.

Mientras vas leyendo pensá cómo podrías mejorar en cada uno de estos aspectos esta misma semana.

La estructura y sus tres puntos

A. La selección:

Integrá los tres grupos de alimentos en cada tiempo de comida (reguladores, energéticos, proteína). Priorizá siempre la variedad y los alimentos naturales, evitá los ultraprocesados.

B. Horarios:

Comer a sus horas es de las mejores cosas que podés hacer por tu metabolismo y tu quema. Comé cada 3 a 4 horas sí o sí.

C. Cantidades:

Aprender exactamente cuánto es la porción de cada plato puede llevarte un tiempo, pero hay dos conceptos generales que te ayudan. Por un lado, pregúntate si realmente tenés hambre o es otra cosa -- estás ansiosa o tenés sed, etc. Saber si estás cumpliendo con tus horarios es una excelente medida para ver si es natural que tengas hambre o es algo más “disfrazado” de hambre.

Por otro lado, y capaz que más importante aún: bajar de peso no quiere decir morir de hambre. Sí, es posible que al principio te cueste adaptarte a las nuevas cantidades, pero en ningún momento deberías pasar hambre real o estar horas y horas sin comer en pos de bajar unos kilos. Es totalmente contraproducente. Punto y subrayado.

TanVerde -- www.tanverde.com

* Lic. en nutrición Maren Torheim

Autora del libro “Como comer sano para adelgazar”, Maren trabaja desde hace más de 30 años en policlínica y piso en uno de los sanatorios más importantes del país. Se formó en Uruguay y también en el extranjero, profundizando en la dieta cetogénica para el control de epilepsia.

Siempre ha priorizado el trabajo en equipo, trabajando desde hace más de dos décadas en un equipo interdisciplinario con un cardiólogo y psicólogas para el cambio de hábitos, y con neurólogos y neuropediatras en la dieta cetogénica.

Más recientemente Maren se dedica a un emprendimiento familiar de alimentación detox y saludable, ofreciendo cursos online con coaching nutricional en Tan Verde.