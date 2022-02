La reposición da un salto y el ternero alcanza por primera vez los US$ 3

El ganado gordo se llevó puesto al mercado de reposición, que este jueves tocó nuevos máximos en el remate de Pantalla Uruguay. Los teneros nunca habían alcanzado los US$ 3 de promedio. Este jueves lo lograron, con máximo de US$ 3,60 por kilo en pie en los terneros livianos. Quedó lejos el inédito promedio de US$ 2,74 registrado en el último remate de Plaza Rural. El promedio al bulto fue US$ 506.

Fue “un remate histórico”, dijo Fernando José de la Peña, integrante del consorcio.

Los productores ganaderos ven el futuro con optimismo. La abundancia forrajera se afianza en el sur y las lluvias de esta semana parecen terminar la sequía que venía castigando al norte, particularmente a Artigas. Se consolida un buen arranque para el otoño y se vuelve inmejorable el panorama para la zafra de terneros.

El brillo de la reposición no opaca al mercado del gordo, que mantiene la firmeza y ha ganado algunos centavos más en los últimos días, aunque se desacelera el vertiginoso ritmo de suba que traía en las últimas tres semanas. Parece estar buscando su techo.

Los mejores novillos ya cruzaron los US$ 5 por kilo en cuarta balanza en un mercado recalentado. Esta semana se llegaron a pagar hasta US$ 5,10 por un lote voluminoso de novillos especiales. En los últimos días algunas señales de la industria dan la pauta de que se quiere quitar el pie del acelerador sobre los precios, como las entradas a planta, que pasaron de cargas inmediatas a una semana a 10 días.

Es un momento de difícil lectura del mercado, con una suba que no parece tener mayor sustento que la competencia entre industrias, consideró un operador consultado, en un momento en que la oferta de ganados de punta sigue siendo poca.

Hay demanda pareja por todas las categorías, y se reduce la brecha por calidad en el caso de los novillos. Se han concretado negocios por novillos generales cercano a los US$ 5. La vaca gorda especial alcanza los US$ 4,70.

Estos precios –máximos históricos que se han registrado en Uruguay– han dado un salto de más de 60 centavos de dólar desde el arranque del año. Y si se compara con mediados de febrero del año pasado, cuando el novillo promediaba los US$ 3,50, la escalada es aún mayor.

“La oferta limitada es el gran escollo que tiene la industria hacia adelante”, dijo Gustavo Basso, director de Gustavo Basso Negocios Rurales.

La faena sigue arriba de las 52.000 cabezas y en febrero, por 10° mes consecutivo, seguramente se registrarán más de 200.000 vacunos industrializados.

Para el gerente de marketing del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Lautaro Pérez, es factible un escenario sostenible a mediano y largo plazo. Con la materia prima a precios extraordinarios, “hasta ahora ha habido una convalidación de los mercados, desde China como de EEUU”, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural.

El precio de exportación para la carne vacuna fue de US$ 4.852 por tonelada la semana pasada, de acuerdo a datos preliminares del INAC, y el promedio anual alcanza los US$ 4.816 en lo que va del 2022. Un valor histórico que supera en 31% los US$ 3.668 del mismo periodo del año pasado.

Lanares con más firmeza

En un escenario más contenido, de mayor estabilidad, va ganando firmeza el mercado para los lanares. La zafra de ovinos culmina, y mengua la oferta. Los valores tienen flecha verde. Los corderos cotizan sobre US$ 4,23 por kilo, los borregos US$ US$ 4,30, el capón US$ 3,91 y la oveja US$ 3,76. La actividad industrial se mantendrá más estable para los lanares este año, consideró Basso.

El precio de exportación en carne ovina fue US$ 4.797 por tonelada en la semana pasada, muy similar a la semana previa, por debajo de los US$ 5.000 como venía de forma sostenida –hasta hace dos semanas– desde principios de agosto. En lo que va del año se ubica en US$ 5.211, un 9,4% más que los US$ 4.762 de un año atrás. Por segunda semana consecutiva se ha visto superado por el precio de exportación de la carne vacuna, algo atípico, que no se veía desde principios del julio del año pasado. Otra de las particularidades que aparecen en este momento excepcional de la ganadería.