La sequía, las frutas y las verduras y el millón de toneladas perdido

Zanahoria, naranja, limón, papa, cebolla, boniato, tomate, lechuga, manzana, acelga, puerro, perejil y, en menor medida, zapallo, son ejemplos de frutas y verduras en las que desde febrero se comenzó a notar una merma en el abastecimiento al mercado interno, luego de dos años en los que salvo excepciones no se registró esa dificultad. Esto es consecuencia de la sequía. Si bien recientemente, desde mediados de marzo, hubo lluvias, en muchos casos las dificultades persistirán, considerando las realidades de cada ciclo productivo.

Debido a la escasez, hubo aumentos de precios y la oferta de productos “diferentes”, que no necesariamente se ajustan a los estándares estéticos a los que están acostumbrados los consumidores.

Esa realidad fue considerada en un informe elaborado por la representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Uruguay, al que accedió El Observador.

Camilo dos Santos

Estudio detectó un alto nivel de alimentos no aprovechados.

Pérdida: un millón de toneladas

Las primeras estimaciones sobre pérdidas y desperdicios de alimentos en Uruguay, realizadas por la FAO y la Fundación Ricaldoni, indican que cerca del 11% del total de alimentos disponibles para consumo humano se pierde o se desperdicia cada año, es decir 1 millón de toneladas.

Ante esta realidad, el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay (Mides) lanzó en 2021, en el marco de la emergencia sanitaria, la campaña “la naturaleza es ferpecta”, que impulsa el consumo de frutas y verduras que no coinciden con los estándares que la población uruguaya suele elegir.

La campaña se basa en que “las frutas y hortalizas tampoco tienen que ser perfectas para cumplir con su condición de alimento natural y nutritivo”, sostuvo Ignacio Elgue, director del INDA.

Esa iniciativa y el fomento de hábitos que permitan reducir el desperdicio de alimentos, recobra todo su sentido cuando el efecto del déficit hídrico se hace visible en la apariencia y los precios de las frutas y verduras disponibles para la venta en el país.

Juan Samuelle

Productores granjeros, en Canelones.

“La situación de déficit hídrico, lógicamente, tiene consecuencias en la disponibilidad de alimentos y, por lo tanto, repercute en el sistema alimentario en general, afectando de manera desproporcionada a los más pobres y vulnerables. Es clave hacer una reflexión y prestar más atención a los patrones de producción, comercialización y consumo, incluyendo las intervenciones del Estado y del sector privado”, apuntó el Oficial Superior de Políticas Regionales y Representante interino de la FAO en Uruguay y Argentina, Jorge Meza.

El consumo de frutas y verduras en Uruguay se adecúa a la oferta, explicó Pablo Pacheco, jefe del Área de Desarrollo de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), la principal central de abastecimiento de alimentos frescos del país, entre otros productos.

“Hemos notado que en los últimos años en que se ha incrementado la oferta, ha crecido el consumo, debido a que cuando la oferta es abundante, el precio es más bajo y le permite a la gente consumir más”, describió Pacheco, quién cree que “posiblemente la actual situación atente” contra esa tendencia, “particularmente para los estratos socio económicos con menor poder adquisitivo”.

Como consecuencia de la sequía, el tamaño de las manzanas, peras, cebollas y boniatos está siendo inferior al habitual y eso afecta los precios que se paga por ellos, ya que los calibres más chicos se venden en menor cantidad.

Por otro lado, “sabemos que son miles de toneladas de estos alimentos los que se tiran anualmente, por temas de costos: no se recogen porque cosecharlos es más caro que dejarlos en el árbol o, quedan en el mercado porque, sea por estética o tamaño, no se consumen”, explicó Elgue.

“Uno tendería a pensar que, un escenario de precios altos como este que se está visualizando, sería beneficioso para el productor, pero la realidad es que los productos tienen precios altos debido a una oferta muy escasa, ni siquiera van a poder compensar los altos costos de producción que implicaron algunos cultivos con un rendimiento muy magro. Ahí se da una situación muy crítica para algunos productores”, agregó el jerarca de la UAM.

A nivel nutricional, si hay un grupo de alimentos que no se cuestiona son las frutas y verduras, en diferentes cantidades y diferentes formas, son recomendadas en todas las situaciones, subrayó la coordinadora del Área Programática de Nutrición del Ministerio de Salud Pública (MSP), Virginia Natero.

Natero llamó a “mirar el consumo de frutas y verduras desde otro lugar. Se percibe claramente la incidencia de la sequía en la seguridad alimentaria. El costo de frutas y verduras se va a modificar en relación a la disponibilidad de agua, a como se han podido desarrollar o no las frutas y las verduras y cómo la sequía incide en el costo y en el producto final”.

“Tenemos que no solo consumir frutas y verduras, sino consumirlas con conciencia. Aprovecharlas”, añadió, y recomendó por ejemplo usar todas las partes de la acelga, las hojas de la remolacha además del bulbo, para “sacarle un mayor rendimiento a las frutas y verduras”.

Juan Samuelle

Por la sequía, la producción mermó y sobre todo brindó frutos con menor calibre y otros detalles.

Buenas prácticas de política pública

En paralelo a la campaña “La naturaleza es ferpecta”, el INDA hizo un acuerdo con la ONG Redalco, en el marco del cual el organismo estatal financia la logística para rescatar, directamente en predios o en la UAM, entre 40 y 60 toneladas de fruta y verdura por mes y, luego, en un primer momento para distribuirla a merenderos y ollas y, ahora, para abastecer al programa Uruguay Crece Contigo, con canastas de frutas y verduras que se van a entregar a las madres y a Alimentando Derechos, que se va a reeditar este año, en la zona metropolitana de Montevideo.

Existe otra campaña en el marco de la cual se realizan compras a organizaciones de producción agropecuaria familiar, con base en la Ley de compras públicas a la agricultura familiar y la pesca artesanal, según la cual el 100% de las compras descentralizadas debe ser realizada a productores de pequeña o mediana escala.

“Comprar a la agricultura familiar también es una forma de reducir pérdidas porque compramos directamente en las organizaciones habilitadas, sin intermediarios, y además se hace un abastecimiento de cercanía, evitando problemas vinculados al traslado a Montevideo y luego de la UAM al interior. También es un circulo virtuoso porque esos productores reciben un precio mejor que si lo vendieran al mercado, porque nosotros pagamos precio del mercado y un extra por la logística, porque compramos ‘en puerta’ o en los galpones de las organizaciones”, argumentó Elgue.

El director del INDA asegura que en dos años de trabajo y entrega de frutas y verduras “ferpectas” no tuvieron inconveniente de recepción por parte de las personas beneficiarias. “Son conversaciones que hemos tenido con los muchachos de Redalco: Si vos le vas a dar una manzana a un niño de 5 años, la manzana de tamaño estándar, no la come toda, se desperdicia la mitad. En cambio, si le das una más chiquita, como las que habitualmente no se comercializan, se la come toda y no hay desperdicio. Y el niño más grande, si quiere más, puede comer dos”.

Camilo dos Santos

Abasto de frutas y hortalizas a la UAM.

La FAO apoya iniciativas en todo el sistema alimentario uruguayo, abarcando las actividades relacionadas con la producción, el procesamiento, la distribución, la preparación, el consumo de alimentos, y la disposición final de los desperdicios, que tienen que ser reducidos.

Como resultado de estas actividades, se mejora la nutrición y, por ende, el estado de salud de las personas, su economía y el ambiente en que viven, concluye el informe.