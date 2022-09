Por Luis Romero Álvarez (fms.com.uy), especial para El Observador

Tenemos imagen internacional de país serio, bien ganada a mi juicio. Por ejemplo, cuando nos apareció la fiebre aftosa nosotros mismos nos denunciamos, a diferencia de otros países que juraban que no tenían aftosa y estaban plagados.

En materia de trazabilidad hace décadas funcionamos bien a nivel grupal con Dicose y en tiempos más recientes nos lanzamos a la trazabilidad individual con las caravanas.

Siempre apoye la iniciativa, aunque quizás –si hubiese sido mi decisión– me hubiese inclinado por un sistema como las grifas del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), voluntario para quienes deseen dar el paso y cargar con el costo y el esperado beneficio, al menos en una primera etapa.

Pero igual me pareció bien ir a más, como hicieron los gobiernos del Frente Amplio con las energías renovables, privatizando (ellos dicen para no sufrir tanto tercerizando) un tercio de la generación de UTE a manos privados a precios caros.

Esto lo ha señalado el director de UTE Enrique Pées con precisión diciendo que aquel entusiasmo privatizador nos cuesta hoy en las tarifas US$ 500 millones anuales.

Es correcto el punto si se mira la foto. Yo tengo siempre tendencia a mirar la película y ver ese impulso no como un gasto sino como una inversión, no para generar energía cara sino para generar nuevos negocios como el hidrógeno verde en el cual nuestro país va en la línea de punteros.

La protección de la industria naciente es aceptada hasta por los más ortodoxos liberales en economía; lo hicimos con gran éxito subsidiando y perdonando impuestos en la forestación, por ejemplo.

Entonces está bien haber lanzado de una trazabilidad individual buscando de nuevo destacar a nuestro país como un país avanzado, serio y comprometido con hacer las cosas bien.

Y aquí llegamos al punto: hacer las cosas bien. La trazabilidad individual está dando costos y trabas a los productores, pero sus números no dan correctos. Hay un millón más de vacunos según las caravanas que según Dicose y eso no está bien y por tanto debe ser corregido, no tolerado.

Esto lo sabe todo el mundo y el país serio que es y queremos que siga siendo Uruguay no debe seguir año tras año con diferencias de tal porte simplemente diciendo: “Es difícil de corregir”.

Las diferencias vienen por errores a veces de pocas unidades en miles de productores chicos que olvidaron dar de baja algún animal muerto o consumido en el predio o por grandes cantidades de animales en otros casos, varios de los cuales en los que se descubrieron sonadas maniobras financieras.

Llegó el momento de un ajuste del sistema por el bien del sistema y de la buena imagen del país. Propongo que una solución podría ser que primero se construya el marco legal necesario (decreto o ley, según se requiera) para proceder de la siguiente forma: apertura de una amnistía general de tres meses durante la cual cualquiera puede corregir sus números sin penalidad; luego la contratación de una fuerza inspectiva a término (si por las restricciones de manejo de personal estatal todavía no se puede dotar al MGAP de los muy necesarios refuerzos en gente y equipos), para realizar una revisión en base a un muestreo muy fuerte en todo el país utilizando la ley de los grandes números (a los muy grandes revisión a todos, a los medianos una proporción alta y a los chicos una proporción baja).

Quienes estén en infracción en esas auditorias o subsiguientes casos de irregularidades recibirán fuertes multas, según establezca el marco jurídico aprobado para este proceso.

Accionar así es lo que se precisa para estar a la altura de la buena y merecida imagen que tenemos, bien ganada en rubros como semillas, exportaciones, atención al mercado interno con productos siempre sanos y una larga lista de logros que aquí ya ni valoramos, pero que en otros muchos e incluso importantes países dan sana envidia.