Ganaderos se resisten a convalidar intento de baja de precios de la hacienda a faena

La insinuación de baja de precios propuesta por la industria frigorífica trancó los negocios. Prácticamente no aparecen ganados especiales de buena terminación y los pocos que salen mantienen valores similares a la semana pasada. Por ahora, una mayor participación de animales de corral en plena faena de cuota no ha quitado solidez al mercado. Sí se han visto ajustes en los ganados más generales.

faena vacunos.jfif "Los ganados especiales la gente no aceptó venderlos a los nuevos valores", dijo Federico Constantín, del escritorio Alejandro Ilundain, vicepresidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG). Da cierto respaldo el empuje que tuvieron los verdeos en los últimos días, sin fríos tan intensos.

Si la oferta ya era poca, en los últimos días se retrajo aún más, coincidieron distintos operadores consultados. Ganados especiales -que casi no existen- rondan los US$ 3,95 por kilo e incluso se puede conseguir algo más. Por una vaca especial de buena carcasa hasta US$ 3,80 por kilo como precio de punta.

Se han hecho negocios de vacas más generales en el eje de US$ 3,55 a US$ 3,65 dependiendo de los kilos y la necesidad del productor. En el caso de los novillos de menor terminación, livianos, los negocios se hacen entre US$ 3,75 y US$ 3,80 por kilo carcasa. Las entradas son dispares, de una a dos semanas. La expectativa es que la poca oferta continúe en el corto plazo.

carne blasina.jfif Otto Fernández Nystrom, directivo de ACG, comentó que la industria muestra flechas para abajo, con poca operativa en la última semana. La semana pasada se faenaron 33.952 vacunos, un volumen inferior al registrado en el mismo periodo de los dos últimos años. Mientras, la demanda por carne vacuna se sostiene, con una leve mejora de valores en China. Estados Unidos sigue firme en demanda y precios Vale destacar los últimos datos preliminares de precio de exportación publicados por INAC, que en los últimos 30 días ha ido en gradual aumento hasta US$ 4.207 por tonelada. En lanares para faena aparece algo de oferta, comentó Fernández, con negocios sobre las referencias de la grilla de ACG. El cordero en el eje de US$ 3,83 por kilo, los capones sobre los US$ 3 y las ovejas en torno a US$ 2,97. terneros blasina.jfif La faena de ovinos se redujo levemente, de 12.618 a 10.833 cabezas en la última semana, y aun así logró posicionarse 16% arriba del volumen registrado en la misma semana de 2023. El mercado de reposición mostró firmeza esta semana en el remate aniversario de Plaza Rural. Los terneros, con 100% de venta, promediaron US$ 2,47 por kilo, con un ajuste de 2,2% frente al remate anterior. Las categorías como novillo, vaca de invernada y piezas de cría mostraron mejoras, “acompañando un poco la firmeza del gordo", comentó el presidente del consorcio, José Ignacio Aramburu. En negocios particulares la tónica es de poca oferta y con una demanda selectiva.