Mercado lanero se fue al receso de invierno con precios flojos y poca demanda

La operativa de los remates en Australia entró en una pausa hasta la semana del 19 de agosto y dejó el Indicador de Mercados del Este (IME) ubicado en US$ 7,42 por debajo del promedio de US$ 7,55 con el que terminó la zafra 2023/2024.

lana blasina.jfif

En el sector Merino la alta calidad de la oferta colmó las expectativas de los compradores y generó importantes subas de precio, siendo el sector de lanas más finas, menores a 18,5 micras, donde se lograron los mejores resultados, indicó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) en su informe semanal.

Los vendedores australianos se conformaron con los valores ofrecidos por lo que la colocación fue más alta que en semanas anteriores: 93,3% de los lotes ofertados cambiaron de manos.

En el mercado local, considerando la operativa de negocios desde julio del año pasado hasta este receso, las ventas no estuvieron a la altura de las expectativas.

La inflación en los principales países consumidores fue el factor más influyente en la retracción de las compras de vestimenta a partir de mediados de 2023, después de un año de recomposición post pandemia de Covid 19.

La demanda ha sido más lenta este año y aún hay lana Merino de la zafra anterior por colocar, si bien se ha podido embarcar un buen volumen de lanas cruza y Corriedale de 26 a 30 micras, principalmente a China, aliviando stocks.

Los lotes de lanas Corriedale de 28 micras se están comercializando a entre US$ 0,80 los acondicionados hasta US$ 0,50 a US$ 0,60 por kilo para aquellos lotes sin acondicionar.

Las lanas medias de 23 y 24 micras se comercializan con referencias de US$ 1,75 a US$ 2 por kilo en el caso de las acondicionadas, y US$ 4 a US$ 4,5 por kilo los lotes de 20 micras acondicionados con grifa verde.

Por lana Merino de 18 micras se manejan cotizaciones en el eje de US$ 6 a US$ 6,20 por kilo vellón.