Lacalle Pou llega a la cumbre de la Celac con Lula asumiendo el liderazgo regional

El presidente Luis Lacalle Pou participará este martes de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se realizará en Buenos Aires.

El encuentro estará marcado por el retorno de Brasil, que volverá al organismo de la mano de Lula tras haberse ido durante el gobierno de Jair Bolsonaro.

El presidente brasileño ha anunciado su interés por asumir el liderazgo regional e incluso ya dio algunos pasos, al anunciar el proyecto para tener una moneda común.

A su vez, a través de su canciller Mauro Vieira, Lula estableció la posición que tendrá Brasil respecto a la intención de Uruguay de firmar un tratado de libre comercio con China. En una entrevista con el diario Folha de San Pablo, Vieira dijo que esto rompería con el Mercosur. La idea de Lula, según anunció tras reunirse con Alberto Fernández en Casa Rosada este lunes, es reimpulsar y fortalecer el bloque sudamericano, aunque no profundizó en los detalles.

El giro de Brasil choca con la posición que impulsa Lacalle Pou, que entiende que los socios están habilitados para negociar acuerdos comerciales de forma bilateral.

Más allá de esta situación, en la cumbre de Celac, Lacalle Pou volverá a encontrarse con el líder cubano Miguel Díaz-Canel, con quien tuvo intercambios verbales en la anterior reunión realizada en México en setiembre de 2021. Nicolás Maduro, otro de los mandatarios con el que Lacalle tuvo cruces, suspendió su viaje a Argentina.

En ese encuentro de setiembre de 2021, más que apuntar a la vocación aperturista del gobierno uruguayo y enfatizar en la necesidad de profundizar la inserción internacional, Lacalle Pou hizo un discurso de denuncia sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Cuando uno ve que en países no hay una democracia plena, no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las propuestas, cuando se encarcela a opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, debemos decir con preocupación lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, afirmó en su discurso Lacalle Pou.

Díaz-Canel respondió que los comentarios de Lacalle Pou mostraban su "desconocimiento de la realidad" y señaló que la oposición había juntado 700 mil firmas para derogar 135 artículos de la LUC. El referéndum, como se sabe, fue ganado por el gobierno varios meses después, cuando el No se impuso por un estrecho margen.

Pero el intercambio de ambos no quedó ahí. Lacalle Pou le contestó que en su país "por suerte, la oposición puede juntar firmas", algo que en Cuba no ocurría y citó parte de la canción Patria y Vida, himno durante las protestas en la isla.

Quien también criticó a Venezuela, y volverá a estar este martes es Mario Abdo Benítez de Paraguay. "Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente", dijo

Maduro le respondió a ambos invitándolos a debatir. "Le digo al presidente de Paraguay: ¡ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre la democracia en Paraguay, en Venezuela y América Latina! (...). ¡Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha y el lugar!", expresó.

Si bien Maduro no participará de la reunión, desde aquel momento hasta ahora Uruguay no cambió su posición, según Lacalle Pou, aunque envío al Parlamento el pedido de venia para nombrar al exintendente de Tacuarembó, el nacionalista Eber Da Rosa como nuevo embajador político.