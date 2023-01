Un acuerdo entre Uruguay y China destruiría el Mercosur, dijo canciller de Brasil

Previo a la visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a Uruguay, el ministro de Relaciones Exteriores del gigante sudamericano, Mauro Vieira, expresó que un eventual Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Uruguay y China destruiría el Mercosur.

"Si se negocia fuera del Arancel Externo Común, destruye el arancel", sostuvo Vieira en una entrevista concedida al medio Folha de San Paulo, refiriéndose al anuncio que la administración de Luis Lacalle Pou divulgó en julio de 2022, cuando Uruguay y China comenzaron el inicio de un tratado de comercio bilateral. "Están hablando. Están anunciando que quieren negociar, pero primero deben tener el acuerdo de los demás miembros” que componen el Mercosur, detalló el ministro.

“Si negocias con diferentes aranceles, si son más bajos (aranceles), las cosas que entran más baratas a ese país —porque pagan menos— van a circular en los demás porque hay libre circulación (de mercancías)”, continuó Vieira.

“Hay coordinación de política arancelaria, todos adoptamos el mismo sistema para poder comerciar, exportar e importar en las mismas condiciones. Si no, está desequilibrado”, puntualizó el diplomático.

Consultado sobre la posición del gobierno de Lula en relación a la propuesta de flexibilización del bloque, Vieira explicó que su país cree en el Tratado de Asunción, donde se puntualiza la existencia de un Arancel Externo Común. Y agregó sobre el TLC entre Uruguay y el país asiático: “Tenemos que examinarlo, porque el Mercosur no es el mismo que era en el momento de su creación”.

“Hay que ver las necesidades de cada uno y las asimetrías que hay. Vea lo que puede hacer en términos de algún tipo de concesión”, reconoció el diplomático brasileño.

El ministro de Relaciones Exteriores también analizó la relación entre su país y Uruguay: “Brasil y Uruguay no solo tenemos una relación dentro del Mercosur, tenemos una relación bilateral directa que es muy intensa. Entonces hay que verlo, porque a nadie le interesa destruir el Mercosur. No le importa a Argentina, no le importa a Uruguay, no le importa a Paraguay”, se explayó.