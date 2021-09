Lacalle criticó falta de DDHH en Cuba, Venezuela y Nicaragua, y Maduro lo invitó a debatir

Sentados a solo dos metros de distancia y separados solo por una cámara, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou y el venezolano Nicolás Maduro tuvieron un duro cruce dialéctico este sábado en la cumbre de la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) por cuestiones de derechos humanos.

En su intervención, Lacalle Pou dijo que le genera "preocupación lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

"Con el respeto debido, cuando uno ve que en países no hay una democracia plena, no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las propuestas, cuando se encarcela a opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, afirmó el presidente uruguayo.

"Uno de los elementos que impulsa y que es plataforma de la CELAC es la democracia. La democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres. El estado más puro del individuo es la libertad. Por eso participar de este foro no significa ser complaciente", añadió.

Presidencia

Lacalle Pou y Nicolás Maduro en la cumbre de la CELAC

Cuando le tocó su turno en seguida después de Lacalle Pou, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, criticó sus declaraciones y lo invitó a debatir.

"Ponga usted presidente Lacalle la fecha y lugar para un debate, o ponga usted presidente Manuel López Obrador (en referencia al mandatario mexicano que preside el foro regional). Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución, de neoliberalismo, y lo que haya que debatir. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo y en directo, o en privado, como ustedes quieran", afirmó.

#VIDEO 📹 | Mandatario venezolano @NicolasMaduro responde a los presidentes de Uruguay y Paraguay y los reta al debate sobre democracia en la VI Cumbre de la #CELAC #VenezuelaSeRespeta pic.twitter.com/77cOIQVRJy — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) September 18, 2021

Maduro también incluyó en su desafío al presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, quien manifestó en su intervención que su presencia en la cumbre no implicaba un reconocimiento al gobierno de Maduro. "Ni del mío para con el suyo", contestó el venezolano fuera de micrófono. Cuando le tocó la palabra, invitó a Abdo a debatir "en Paraguay, en Venezuela y en América Latina".

Junto a Lacalle Pou participaron los mandatarios de Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela, Bahamas, Belice, Dominica, San Vicente y las Granadinas y El Salvador.

Además disertaron el presidente del Senado de República Dominicana, el ministro de Asuntos Exteriores de Antigua y Barbuda, el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Barbados, el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, la ministra de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de Jamaica, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, el ministro de Asuntos Exteriores de Santa Lucía, el ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, la ministra de Transporte de Colombia, el ministro de Agricultura, Tierras y Silvicultura de Granada, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile y el representante ante la OEA de San Cristóbal y Nieves