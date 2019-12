Lacalle Pou: "Nos ponen la carreta adelante de los bueyes"

"Nos ponen la carreta adelante de los bueyes", dijo el presidente electo Luis Lacalle Pou a Telenoche con respecto a la decisión del Frente Amplio de no aumentar las tarifas en enero. "Proceden a hacer la rebaja que ìbamos a hacer en el país en los próximos tiempos", aseguró.

Lacalle Pou antes de ser electo, se comprometió a ahorrar US$ 900 millones para después proceder a bajar las tarifas. "El esfuerzo tiene que ser mayor, a los US$ 900 millones, agregale US$ 400 millones", dijo el presidente electo.

"Por encima de las buenas relaciones, en esta transición no hagamos lo lindo, porque si ganaba Daniel Martínez el gobierno ajustaba las tarifas", dijo en Telenoche.

A su vez, el presidente electo dijo a Telemundo minutos más tarde que la conformación de su gabinete avanza a buen ritmo. "Estamos por encima de la mitad de los ministerios ya designados", aseguró. "Un amigo mío, el senador (Álvaro) Delgado, siempre dice algo que es práctico para las negociaciones: 'no hay nada arreglado hasta que no está todo arreglado'", agregó.

Consultado por el tiempo de permanencia que tendrá la coalición multicolor en el gobierno y pensando en una eventual crisis por razones electorales, el nacionalista sostuvo que es consciente que los partidos aliados tienen "ambiciones políticas" y lo consideró positivo. "Lo bueno es saber que todos estamos en el mismo barco, más con el resultado de balotaje que fue ajustado", dijo el presidente electo. "Si al gobierno le va bien cualquiera de los miembros de la coalición puede ser el próximo en recibir la banda presidencial, pero si nos va mal no creo que puedan despegarse", agregó.

Lacalle Pou se reunió este lunes con el presidente Tabaré Vázquez para coordinar temas de la transición, Antes del encuentro entre los mandatarios, el ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi, declaró a Canal 10 tras el Consejo de Ministros que el gobierno se había comprometido a “que no iba a haber aumento de tarifas” en enero.

“Vamos a cumplir con lo que se había anunciado y no va a haber aumento de tarifas hasta el final del período”, afirmó.

En Telenoche el presidente dijo que este tema le genera preocupación y por eso la electa ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, se va a reunir este martes con el director de la Oficina y Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García.