Lacalle Pou y la forma en la que evalúa a sus funcionarios en base a "problemas" y "soluciones"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estuvo en la inauguración del CTI del Hospital de Mercedes y en su discurso elogió al presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipiriani. "Cuando uno se encuentra con equipos o con gente que siempre le busca la vuelta y le busca la solución se hace mucho más simple y Leonardo Cipriani ha sido un gran solucionador de problemas conjuntamente con su equipo", destacó este viernes.

"A mí me quedan 470 días de gobierno, y uno empieza a hacer una evaluación de los equipos. Básicamente los evalúo entre los que les llevo un problema y me devuelven otro problema, y entre los que siempre tienen una solución a un problema", aseveró. El mandatario no hizo declaraciones a la prensa en esta actividad.

"El servidor público tiene que sentirse feliz de ser un servidor público, esto no se puede hacer con pesar, no se puede hacer de mal humor, no se puede hacer con las quejas porque problema solo que tiene la gente, a nosotros nos pusieron para tener buena energía, para ponerle el pecho a las balas, para hacer las cosas con lo mejor que tengamos y eso yo lo he encontrado en todo el equipo de ASSE a lo largo y ancho del país", sostuvo.

El mandatario destacó la gestión de ASSE durante el gobierno y destacó que Cipriani señalaba que la salud "es un sistema". "El CTI está bárbaro pero tenés que tener una ambulancia. Tenés que tener gente que responda rápido y tenés que tener lo más importante que es, agregarle a las paredes, agregarle el material de última generación, agregarle la tecnología y recursos humanos capacitados y comprometidos", aseguró.

"Cuando vamos empezando a cerrar una gestión de gobierno con todo lo que todavía falta por inaugurar, vemos que se ha tratado de mejorar lo que Cipriani dice con razón que es la mutualista más importante y más grande del país que es la mutualista de ASSE, la mutualista del Estado y por ende la mutualista de todos ustedes", cerró el presidente