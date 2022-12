Lady Susan Hussey: la madrina del príncipe William renuncia por comentarios a la jefa de una organización benéfica

Ngozi Fulani, fundadora de una organización que apoya a mujeres de ascendencia africana y caribeña que han enfrentado abuso doméstico y sexual, fue interrogada sobre sus antepasados en un evento benéfico en el palacio de Buckingham el martes.

Fulani dijo que está "totalmente atónita" por los comentarios de la madrina del príncipe William.

Buckingham describió los comentarios como "inaceptables y profundamente lamentables".

Un portavoz del príncipe William dijo que "el racismo no tiene cabida en nuestra sociedad".

"Los comentarios fueron inaceptables, y es correcto que la persona se haya hecho a un lado de forma inmediata", dijeron.

Lady Hussey, de 83 años, fue confidente cercana de la difunta reina y la acompañó en el funeral del duque de Edimburgo el año pasado.

En una entrevista con el sitio web del Independent, Fulani dijo que el problema "va más allá de una persona. Es racismo institucional".

"Estaba en estado de shock después de que sucedió y cualquiera que me conoce sabe que no acepto ese tipo de tonterías", dijo.

"Pero tuve que tomar en consideración muchas cosas. Como una persona negra, me encontré en un momento en el que quería decir algo, pero sabía que lo que sucediera sería percibido automáticamente como mi culpa, hubiera afectado a [mi organización benéfica] Sistah Space".

Fulani agregó que no quería ver a Lady Hussey "vilipendiada".

Mandu Reid, líder del Partido por la Igualdad de la Mujer y testigo presencial de la conversación, le dijo a la BBC que las preguntas de Lady Hussey fueron "ofensivas, racistas y poco acogedoras".

Añadió que tuvo una "sensación de incredulidad" por el intercambio en el que se interrogó a Fulani sobre su procedencia, a pesar de que ya había explicado que nació y vive en Reino Unido.

Fulani asistió el martes a una recepción en el palacio de Buckingham en representación de Sistah Space, que tiene su sede en Londres.

Fue invitada junto a 300 personas más a un evento en el que la reina consorte, Camilla, advirtió sobre una "pandemia mundial de violencia contra las mujeres".

Este miércoles, Fulani describió en Twitter cómo la asistente real movió su cabello hacia un lado para ver su placa de identificación y luego la desafió a explicar de dónde era.

Mixed feelings about yesterday's visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur.

Thanks @ManduReid & @SuzanneEJacob for support🙏🏾 pic.twitter.com/OUbQKlabyq