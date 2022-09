Lanzaron en Europa una iniciativa para contrarrestar el bloqueo económico a Cuba

Representantes políticos y sociales de varios países europeos apoyaron la declaración final del foro convocado por la asociación Cuba Coopération France, para la creación de una alianza estratégica frente al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.

El encuentro tuvo lugar durante la fiesta de l’Humanité, celebrado el fin de semana en las afueras de París, y la idea es desarrollar iniciativas económicas entre Cuba y Europa que articuladas desde el movimiento de solidaridad consigan inutilizar los efectos del bloqueo estadounidense.

En declaraciones a Prensa Latina, el presidente de la AICEC explicó que su colectivo, radicado en Turín, tiene en ese terreno “una experiencia pequeña pero interesante”, pues desde hace algunos años lleva acabo inversiones en distintas áreas y exportan diversos productos cubanos.

“Somos los primeros exportadores de café cubano del mundo, los primeros exportadores de azúcar orgánica cubana al mundo, somos los primeros en haber exportado miel en pequeño formato y todo ello de forma no estatal”, explicó.

Su participación en la fiesta de l’Humanité servirá para compartir su experiencia y animar a otras asociaciones a “construir elementos de desarrollo local y ayudar a que las innovaciones que Cuba produce encuentren una vía de comercialización en el exterior”, señaló Curto.

“Cuba no está sola, Cuba tiene un montón de amigos que sobrepasan en número a sus enemigos, pero no contamos con el poder que tienen ellos, porque si no ya los habríamos derrotado”, dijo.

Sin embargo, precisó, “nosotros somos pueblo y tenemos la inteligencia para llevar a cabo un proyecto que pretende construir elementos concretos para acabar con el bloqueo”.

La idea es ir avanzando con “pequeños proyectos que se vayan interconectando, establecer un marco de cooperación, de solidaridad y de intercambio económico y político, y pedir al Parlamento Europeo que apoye estas iniciativas de la sociedad civil”, según detalló.

Curto consideró que si la Unión Europea habla siempre de sociedad civil cuando busca atacar a Cuba, “¿qué más sociedad civil que la gente con la que nosotros trabajamos, agricultores, cafetaleros, delegados de barrio que tienen que bregar ante la falta de recursos para sus tareas?”, se preguntó.

Por todo ello apostó por “juntar a todas estas personas, aliarlas, y que le digan a la Unión Europea que si quieren desarrollar un espacio de la sociedad, deben de apoyar a estos proyectos en Cuba”, y conseguir con ello poner fin al bloqueo estadounidense que tanto daño sigue haciendo.

En medio de una crisis económica y energética global “todos nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a Cuba, un país que nos fuerza a mirarnos al espejo, y que durante la pandemia envió médicos a todos los países del mundo, fue capaz de crear vacunas sin tener jeringuillas y consiguió proteger a toda su población” frente a la Covid-19, aseguró.