Larriera apuesta a potenciar el sector defensivo el jueves ante Corinthians

Peñarol entrenó el lunes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de cara a lo que será el segundo partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana contra Corinthians de Brasil el próximo jueves a la hora 19.15 en el Estadio Arena Corinthians de San Pablo.

El conjunto aurinegro comenzó la llave como líder luego de superar con luz a Sport Huancayo de Perú por 5-1 el pasado jueves con una gran producción ofensiva.

“Mauricio (Larriera) sabe que este partido que viene es muy importante porque se trata de un rival directo para la clasificación”, sostuvo una fuente del club a Referí.

Eso es lo que tiene muy claro el director técnico de Peñarol. La apuesta es sacar al menos un empate en su visita a San Pablo, porque sería mantener una ventaja sobre un adversario trascendente.

No hay que olvidar que en este nuevo formato de Copa Sudamericana, solamente clasifican a la siguiente fase los que ganan cada grupo, es decir que los segundos se despiden de toda actividad internacional.

Inés Guimaraens

El técnico Mauricio Larriera apunta a traerse al menos un punto de la visita a San Pablo para enfrentar a Corinthians

El plantel no hizo fútbol ni en la jornada del domingo, ni en la del lunes, y se aguarda que este martes Larriera pueda parar el equipo.

Según pudo saber Referí, todo indica que Peñarol jugará con los mismos 11 futbolistas que debutaron con muy buen pie ante los peruanos.

No obstante ello, también existe la posibilidad de que el equipo se repliegue un poco más hacia su arco y no sea tan ofensivo.

Esto implica que Giovanni González -ya sea por derecha o por izquierda, como ha hecho en sus últimos encuentros al no jugar en una posición fija- se recueste más sobre la línea de cuatro.

Algo similar ocurrirá con Facundo Torres. Entre los dos, además, ayudarán al doble 5 compuesto por Walter Gargano y Jesús Trindade en la contención.

“Esas variantes tácticas están en la cabeza del técnico”, informó una fuente.

Pablo Porciúncula / AFP

Facundo Torres y Giovanni González se replegarán para dar una mano a los laterales y al doble 5

Pero hay algo que debe mejorar. Si bien la producción ofensiva ha sido muy buena con nueve goles en los últimos dos compromisos, la idea es mejorar la parte defensiva, ya que hubo problemas por el lado de Fabricio Formiliano ante los peruanos que, pese a ello, atacaron muy poco.

Se entiende que Corinthians será un adversario de mucho mayor poderío ofensivo y, en ese sentido, la idea es mejorar y potenciar la defensa carbonera.

Por su parte, este martes el plantel entero y también el cuerpo técnico, serán hisopados para ver si no existen contagios de covid-19 antes de viajar el miércoles en un vuelo chárter a media tarde.

Entre esos viajeros estará seguramente el volante argentino Damián Musto, quien arribó a Montevideo el sábado 17 de abril y solo debió hacer dos días de cuarentena y no los siete obligatorios, debido a que fue habilitado por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) a sumarse al resto del plantel, ya que había contraído previamente covid-19 estando en España.

De todas formas, y por más que en condiciones normales se entiende que sería un futbolista fundamental para un partido de estas características en condiciones normales, se entiende que aún no está para ser titular debido a su inactividad.

Por lo tanto, el casi seguro equipo para enfrentar a Corinthians será con Kevin Dawson; Juan Acosta, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez; Walter Gargano, Jesús Trindade; Giovanni González, Facundo Torres; David Terans y Agustín Álvarez Martínez.

Llegó el sexto refuerzo; Olivera aún no está

Carlos Rodríguez llegó en la madrugada del lunes a Montevideo y comenzó a cumplir la cuarentena de siete días antes de integrarse a los entrenamientos de Peñarol.

El zaguero volvió a los aurinegros a préstamo hasta el 31 diciembre desde Liga Deportiva Universitaria de Quito.

@OficialCAP

El zaguero Carlos Rodríguez llegó en la madrugada del lunes para sumarse nuevamente a Peñarol con el que fue campeón uruguayo en 2018

De esta manera, el zaguero cumplirá su segundo pasaje por la institución con la que se coronó campeón uruguayo en 2018.

Se trata de la sexta alta del plantel que conduce Mauricio Larriera para la presente temporada junto a Nicolás Schiappacasse (cedido por Sassuolo de Italia), Pablo Ceppelini (Cruz Azul de México), Maximiliano Pereira, Agustín Canobbio (Fénix), Damián Musto (Internacional de Porto Alegre) y falta aún la llegada de Cristian Olivera (Almería de España), quien aún es esperado para el fin de semana.

No obstante, si bien por Olivera está acordado el contrato y la parte económica, existen planteos del club español que en Peñarol no están de acuerdo en aceptar, por lo que debido a ello, el futbolista aún no viajó hacia Montevideo. Si bien esperan poder arreglarlo en estos días, aún no lo consiguieron. La intención de los aurinegros es tener un porcentaje de la ficha del futbolista y, a su vez, una plusvalía por una futura venta.

Un rival en crisis

Peñarol se encontrará con un rival como Corinthians que está en crisis.

Sus hinchas han pedido este domingo la destitución de su técnico, Vágner Mancini, debido a que en el pasado Brasileirao el equipo terminó en el puesto 12 y que la semana anterior no pudo vencer como visitante en el debut de esta copa a River Plate de Paraguay con el que igualó 0-0.

Pese a que el domingo derrotaron 2-0 a Santos por el Campeonato Paulista jugando con suplentes -ya que los titulares fueron reservados para el encuentro contra Peñarol-, lo que determinó que el entrenador argentino Ariel Holan renunciara a su cargo en el rival, la hinchada del Timao también quiere que se vaya su propio técnico.

“Mancini fora já!”, se pudo leer el mismo domingo en una pancarta que apareció en la puerta del Estadio Arena Corinthians que será el que albergará el encuentro contra Peñarol.

Con respecto al plantel, Corinthians cuenta con un muy buen grupo en sus filas. El arquero Cassio, con pasado en la selección brasileña, tiene mucha experiencia.

AFP

El arquero Cassio, es toda una institución en Corinthians, al que defiende desde 2012

Solo por copas internacionales en este continente (ya que también defendió a PSV Eindhoven de Holanda), tiene 67 partidos disputados.

Desde 2012 es el arquero indiscutible del conjunto paulista y uno de sus estandartes.

Es el capitán del equipo y el domingo, antes de enfrentar a Santos, reunió a sus compañeros en el vestuario para respaldar al técnico: “Estamos fortalecidos y confiamos en el trabajo del técnico”.

Algo similar ocurre con el lateral derecho Fágner quien llegó al club en 2014 y no se fue más, y eso que apenas tiene 31 años.

Con el Timao, ha disputado 42 encuentros por copas internacionales luego de haber jugado en Wolfsburgo de Alemania.

Uno de los zagueros centrales es el uruguayo, ex Wanderers, Bruno Méndez.

El futbolista ha ido tomando confianza y hoy es titular.

@Corinthians

Bruno Méndez, el zaguero uruguayo de Corinthians

En noviembre de 2018 fue citado a la selección uruguaya por el Maestro Óscar Tabárez y disputó los amistosos contra Brasil y Francia.

De mitad de cancha hacia arriba, Corinthians cuenta con futbolistas muy importantes.

Jo es uno de los principales delanteros de Corinthians

Entre ellos se encuentra Jo, quien jugó para su selección el Mundial de Brasil 2014, y en su largo recorrido por clubes internacionales, jugó en Manchester City en la década pasada.

También está la exestrella de Gremio, el delantero Luan, quien con ese equipo logró la Copa Libertadores de América 2017, la Recopa Sudamericana 2018 y fue elegido como el mejor futbolista de América en 2017.

Luan, cuando jugaba en Gremio, con el que fue campeón de la Libertadores 2017 y la Recopa Sudamericana 2018

En tanto, disputó con Brasil el pasado Mundial de Rusia 2018.

Lo que está claro es que el jueves los dos equipos se juegan gran parte de su futuro en esta Copa Sudamericana. Son los grandes candidatos a llevarse el grupo y no pueden cejar en el intento de sumar.