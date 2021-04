Anuncian en Italia un trueque que puede terminar con Valverde y Bentancur juntos en Real Madrid

Rodrigo Bentancur podría ser compañero de Federico Valverde en Real Madrid en la próxima temporada según la información del periódico Tuttosport, que especula con un posible intercambio entre el volante uruguayo y Marco Asensio, jugador del conjunto madrileño.

También aclara el medio italiano que Boca Juniors forma parte de la negociación porque tiene derecho a un porcentaje por la venta de Bentancur.

Tuttosport explica que Juventus, Real Madrid y Barcelona podrían hacer una alianza para intercambiar futbolistas, debido a que los tres quedaron expuestos tras la fallida creación de la Superliga y se les reduciría la posibilidad de hacer negocios con otros clubes.

AFP Y EFE

Bentancur en Juventus y Valverde en el Real

Bentancur, de 23 años, llegó a Juventus desde Boca para la temporada 2017/2018 en el marco del acuerdo que hicieron los clubes por el pase de Carlos Tévez al Xeneize. En la actual temporada suma 36 partidos, cuatro asistencias y no ha convertido goles.

Valverde, de 22, se sumó en 2016 a Real Madrid y después de un año a préstamo en Deportivo La Coruña, se consolidó en el equipo titular de los merengues. En la presente temporada jugó 28 partidos y marcó tres goles. En este momento está cursando el coronavirus.

EFE

Cuartos de final de la Copa América 2019 ante Perú, Bentancur y Valverde con la celeste

Si se confirma esta información, Bentancur y Valverde podrían repetir en el club español el doble 5 que conforman en la selección uruguaya desde la Copa América de Brasil 2019, aunque se conocen desde el Mundial sub 20 de Corea del Sur 2017 en el que la celeste alcanzó las semifinales, y culminó cuarta. En el Sudamericano de ese año, en el que Uruguay fue campeón en Ecuador, Valverde no estuvo porque no fue cedido por Real Madrid. Bentancur, que jugaba en Boca Juniors, sí.

Aunque para que se concrete esa posibilidad, Valverde debería de cambiar de posición, ya que actualmente el técnico Zinedine Zidane lo está utilizando por la banda, ya sea de volante o de lateral, como jugó contra Barcelona y Liverpool por la Champions.

Para el mediocampo Zidane cuenta en este temporada con Tony Kroos, Casemiro, Luca Modric, Isco y Lucas Vázquez, además de Valverde.

AFP

Valverde en el último clásico frente a Barcelona

Valverde y Bentancur son los futbolistas uruguayos que aparecieron al principio de año con mejor cotización en el mercado internacional, según la lista de valores de transferencia semestral que dio a conocer el Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudio del Deporte (CIES) de Neuchâtel, Suiza.

Valverde se ubicó a mitad de tabla, en el puesto 50 del ranking, con una cotización estimada de € 74.5 millones, siendo el primer jugador de Real Madrid en aparecer en la selecta lista, en la que también están sus compañeros brasileños Rodrygo (€ 64.5 millones), Vinícius Junior (€ 61.5 millones) y Casemiro (€ 60 millones).

Por su parte, Bentancur se ubicó en el puesto 71 con una cotización de € 63.2 millones.

Pensando en la selección celeste, sería una buena noticia que ambos pudieran jugar juntos también en el conjunto español.