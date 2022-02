Las cinco razones por las que Peñarol tuvo un flojísimo arranque en el Apertura

Un punto ganado sobre nueve disputados y un solo gol a favor y tres en contra marcan el pobrísimo arranque de Peñarol en el Torneo Apertura.

El próximo domingo, el equipo de Mauricio Larreira tendrá la inmejorable posibilidad de levantar cabeza en el clásico ante Nacional que se jugará en el estadio Campeón del Siglo a la hora 17.00.

¿Qué explica este flojísimo arranque de Peñarol? Referí encontró cinco razones para explicarlo:

1- La sequía del Canario Álvarez

Agustín Álvarez Martínez lleva 10 partidos y 814 minutos sin anotar. Su falta de gol repercute notoriamente en el equipo. Contra Fénix malogró un penal en el debut.

Larriera confesó tras la derrota contra Defensor Sporting que en la pretemporada tenía previsto hacer un trabajo especial con el goleador y que iban a arrancar como titulares en los primeros partidos del año Ruben Bentancourt y Lucas Viatri, quienes contrajeron covid-19 el 26 de enero en la previa al segundo clásico amistoso del año. Y eso lo llevó a trastocar sus planes y a mandarlo a la cancha.

Leonardo Carreño

Álvarez Martínez, otro partido sin anotar

"Con el Canario Álvarez Martínez también habíamos decidido hacer un trabajo especial. Venía un mes parado y sabía el rendimiento que podía tener. Es un chico muy joven que está pasando muchas cosas en poco tiempo y decidimos hacer un trabajo especial. Pero agarraron covid Bentancourt y Viatri y lo tuvimos que tirar a la cancha otra vez. Estoy seguro, por comentarios, que se lo maltrata. Y es un chiquilín, es una de las joyas que tiene nuestro fútbol y son rachas también. No lo había dicho nunca, pero él no iba a arrancar jugando y cuando pasó lo del covid con los otros delanteros, hablé con él para mandarlo a la cancha otra vez", expresó entonces Larriera.

Álvarez Martínez tuvo ofertas para emigrar a Fiorentina, pero la operación no se concretó. Además, no fue convocado por Diego Alonso para Uruguay de cara a la doble fecha de Eliminatorias contra Paraguay y Venezuela. También en diciembre del año pasado había estado en el ojo de la tormenta por haberse grabado en una fiesta privada cantando canciones de hinchas de Peñarol en las que se celebran muertes de hinchas de Nacional, razón por la cual tuvo que declarar ante Fiscalía. En un jugador tan joven, esos golpes lo afectaron.

2- Agustín Canobbio y Walter Gargano no repiten

Dos de los pilares fundamentales de la campaña que terminó con Peñarol campeón en 2021 no arrancaron este 2022 en su mejor nivel.

Uno es Walter Gargano que en la mitad de la cancha no logra tomar el timonel del equipo y manejar los ritmos de los partidos.

Los rivales ya lo tienen como una referencia clave del equipo, no lo dejan influir en el armado y le juegan en velocidad en su espacio para desgastarlo.

Leonardo Carreño

Agustín Canobbio en horas bajas

Agustín Canobbio es otro que no repite. En su caso le juega en contra haber renovado contrato recién el 28 de enero, razón por la que se perdió todos los amistosos de la pretemporada.

Contra Defensor Sporting tuvo un quedo increíble en la jugada del gol de Adrián Balboa. Contra Albion fue una sombra de lo que fue el año pasado.

3- Falta de contundencia

Fue uno de los males que aquejó a Peñarol en la temporada pasada, que le hizo perder el Apertura y que en el Clausura lo tuvo en vilo hasta los últimos minutos del último partido para poder ganar el título.

Leonardo Carreño

Mauricio Larriera tiene mucho trabajo de cara al clásico

Eso se repitió el sábado contra Albion, pero ante Fénix y Defensor Sporting el equipo tuvo un problema más grave: lo poco que supo generar en ataque.

4- Falta de recambios

El plantel de Peñarol se debilitó sensiblemente con las partidas de Giovanni González, Gary Kagelmacher, Jesús Trindade y Facundo Torres.

La partida de González le bajó un cambio al equipo.

La salida de Kagelmacher no se notó en pretemporada pero sí cuando empezaron las de a peso. Contra Albion, Larriera hizo debutar a Hernán Menosse por Edgar Elizalde, de flojo partido contra Defensor Sporting.

En el lugar de Trindade, el DT ya probó con Rodrigo Saravia, Agustín Álvarez Wallace y Damián Musto en tres partidos diferentes. Pero el mediocampo todavía no da con el tono de 2021.

La salida de Torres es indisimulable. El equipo apostó inicialmente por Ignacio Laquintana como recambio y el ex Defensor Sporting jugó dos muy buenos clásicos, pero tras un opaco debut ante Fénix perdió el puesto. Alejo Cruz sufrió una lesión de tobillo en la Supercopa ante Plaza Colonia y aún no jugó. El argentino Federico Carrizo recién comenzó a entrenar este lunes y fue una contratación que llegó en forma tardía cuando se empezó a ver que sustituir a Torres no será nada fácil.

Cuando Larriera mira hoy el banco, ¿quién puede entrar para cambiar un partido? Sumar otro delantero centro como Bentancourt o Viatri no ha sido por ahora solución a la búsqueda.

Camilo dos Santos

Laquintana enloqueció a Almeida en los dos clásicos de verano

Cuando los rivales le colocan cinco defensores y le compactan líneas atrás, el aurinegro sufre y se estrella contra la barrera que le plantan.

¿Será Laquintana carta titular o de recambio para el clásico? Contra Albion probó con Cristian Olivera, quien fue de lo mejor del equipo en ataque.

5- El armado del plantel

El plantel de Peñarol se debilitó porque las altas que se trajeron llegaron para intentar compensar a los que se fueron, pero no para potenciar al colectivo.

Matías Aguirregaray es un jugador de clase, contra Albion se mandó flor de jugadón y es un futbolista que se sabe que va a rendir. Pero no tiene el mismo ritmo ni intensidad que Giovanni González.

Leonardo Carreño

Matías Aguirregaray, un hombre clave para el levante

Hernán Menosse tuvo un aceptable debut contra Albion, pero Kagelmacher dejó la vara alta.

Facundo Bonifazi ya le ganó el puesto a Juan Manuel Ramos, pero debe demostrar que le puede rendir al equipo.

Rodrigo Saravia impresionó bien en la pretemporada pero rápidamente salió del equipo titular.

Lucas Viatri es una carta de recambio para partidos que se presentan cerrados. Por ahora, nada pudo aportar.

Bryan Olivera no entró contra Albion. En Peñarol se llegó a decir que tenía características para suplir a Facundo Torres, pero es un volante que juega mucho más retrasado, que es buen lanzador pero que no siente el uno contra uno.

La dirigencia que encabeza Ignacio Ruglio llegó a insinuar la posibilidad de arrancar la pretemporada el 5 de enero con todo el plantel armado. Nada más alejado de la realidad que ocurrió después (porque es la realidad del mercado uruguayo). Giovanni se fue a espaldas de las gestiones que hacían sus representantes, Faro Sports, Canobbio recién renovó el 28 de enero y Carrizo llegó con el torneo empezado y podría estar disponible recién para la cuarta fecha del certamen.

El clásico obliga a Peñarol a mejorar, pero el Apertura ya está alejándose de movida.