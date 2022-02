Larriera sobre Álvarez Martínez: "Estoy seguro, por comentarios, que se lo maltrata"

El entrenador de Peñarol Mauricio Larriera confesó que la segunda derrota consecutiva en el arranque del Torneo Apertura, 1-0 contra Defensor Sporting en el Campeón del Siglo, fue un duro "mazazo", explicó que el equipo está nuevamente en fase de "reconstrucción" y también reveló que el delantero Agustín Álvarez Martínez no iba a arrancar la temporada oficial como titular.

"Fue un mazazo, pero felicito al rival. Sabíamos que era un rival duro y valiente", comenzó diciendo Larriera a VTV una vez terminado el partido.

"En el fútbol es difícil explicar todo, como perder dos partidos consecutivos. Además perdimos en nuestra casa donde éramos prácticamente inexpugnables. Son los ciclos negativos que hay, buscamos todo, tener un dominio del partido, no convertir, no encontrar los espacios, estar inconexos otra vez. De todas maneras hay una explicación que va a sonar a excusa, y no la pongo porque Peñarol fue el último campeón uruguayo, pero es la verdad: estamos en reconstrucción. Yo sé que esto al hincha no le importa porque el hincha quiere ganar. Pero estamos en reconstrucción y es una reconstrucción que se ha complicado bastante por cómo fue el inicio y por cómo viene siendo el desarrollo. Nos estamos preparando mientras competimos", dijo Larriera.

Leonardo Carreño

Larriera explicó algunas de las cosas que fallaron ante Defensor Sporting

"El sistema no lo varié, cambié jugadores. Uno coloca a los jugadores y el sistema tiene vida, se mueve. Intentamos que hubiera movimientos determinados que en algún caso se dieron y en otros casos no. No me desagrada, desde que soy entrenador he jugado 1-4-2-1-3 y he jugado mucho 1-4-2-4, no es algo a lo que le escape. Hay que ver qué es lo más eficiente para el equipo. Estamos en una reconstrucción donde la forma de juego del equipo indefectiblemente va a ir mutando, No hay que olvidarse de lo que fue este equipo porque los intérpretes son otros y porque, como en la vida, todo va cambiando. La única certeza que tengo es la incertidumbre", admitió.

Sobre la llegada del argentino de Federico Carrizo, último refuerzo del aurinegro, dijo: "Nos puede ayudar a que la reconstrucción sea con un equipo que sea lo más parecido a lo que fue el campeón. Es un futbolista que viene de Paraguay que es un medio muy parecido al nuestro".

"Alejo Cruz arrastra una dolencia en el tobillo desde el partido con Plaza, no entrenó con normalidad en la semana y decidimos no tenerlo en cuenta porque no estaba en condiciones. Dawson lo mismo: Estuvo con covid, no tengo a ciencia cierta cómo afecta al organismo y al físico. Decidimos que haga un trabajo especial. Apelo a la coherencia, a mí no me sacan apurado. Sé que tengo contrato, ojalá, hasta el fin de semana que viene. Es así, lo tomo así, no lo digo como ironía, porque si uno se descansa...".

Leonardo Carreño

Álvarez Martínez tuvo tres intentos de gol fallidos contra Defensor Sporting

"Con el Canario Álvarez Martínez también habíamos decidido hacer un trabajo especial. Venía un mes parado y sabía el rendimiento que podía tener. Es un chico muy joven que está pasando muchas cosas en poco tiempo y decidimos hacer un trabajo especial. Pero agarraron covid Bentancourt y Viatri y lo tuvimos que tirar a la cancha otra vez. Estoy seguro, por comentarios, que se lo maltrata. Y es un chiquilín, es una de las joyas que tiene nuestro fútbol y son rachas también. No lo había dicho nunca, pero él no iba a arrancar jugando y cuando pasó lo del covid con los otros delanteros, hablé con él para mandarlo a la cancha otra vez", terminó diciendo Larriera.