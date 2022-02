Peñarol, una generación a prueba de toda adversidad y con enorme potencial de proyección

Llegó a Quito y una de las figuras del plantel se lastimó un ojo: no pudo jugar un minuto en todo el torneo. Un brote de covid-19 llegó a contagiar a siete jugadores. El técnico no pudo ir a la cancha a la semifinal ni a la final. Enfrentó a dos rivales de altura. Le abrieron las puertas al público para la final y así tener que jugar contra un estadio en contra. Le empataron la final sobre la hora. Erró el primer penal de la tanda. A pesar de todo, a pesar de los mil pesares, Peñarol es campeón de la Copa Libertadores sub 20.

El aurinegro le ganó 4-3 por penales a Independiente del Valle, vicecampeón 2018, campeón 2020, y se consagró campeón de la categoría con una camada de jugadores que demostró un enorme potencial.

El equipo llegó a Quito con tres jugadores con experiencia en Primera: el zaguero Matías González que hizo toda la pretemporada bajo las órdenes de Mauricio Larriera y que fue titular contra Ñublense y Santiago Wanderers, el extremo Máximo Alonso quien suma 16 partidos oficiales y Nicolás Rossi quien había debutado en el pasado Clausura contra Progreso.

Sin embargo, Rossi se lastimó un ojo en un ejercicio con una goma elástica y no pudo participar del evento donde además contrajo covid-19.

@LibertadoresU20

Pablo López y Matías Ferreira, campeones

Posteriormente, el virus afectó al entrenador Marcelo Broli y a varios futbolistas claves en el equipo, como su dupla de laterales (Joaquín Ferreira y Mathías De Ritis) y su centrodelantero Óscar Cruz. También quedó al margen de la final el zaguero Agustín Rodríguez.

Tanto se le hizo cuesta arriba el torneo que el plantel de Peñarol se fue haciendo cada vez más fuerte.

Y al final no hubo público ni altura que pudiera detenerlo.

Antes de viajar, el presidente de formativas Juan Susena dijo a Referí que ganar en 2021 el campeonato de Cuarta división era uno de los grandes objetivos del club para poder disputar esta Copa Libertadores: "Buscamos que se trabajara más fuerte en el bloque Cuarta-Tercera porque si esas dos categorías son competitivas ayuda mucho a la Primera. Por eso el foco estuvo en tener una Cuarta fuerte y a Broli se le pidió que saliera campeón porque queríamos clasificar a la Libertadores. Fue una responsabilidad muy grande el desafío asumido y se cumplió con el objetivo. La Tercera nos quedó un poco relegada, es una división rara por la fijación de los partidos y porque a veces los jugadores que van a Tercera sienten que es como un castigo y que de la Cuarta tiene que saltar sí o sí a Primera. Pero nosotros tratamos que eso no sea así, que debe ser un escalón previo a la Primera y es clave que el jugador no se saltee ningún escalón. Hasta faltando tres fechas se peleó por el título, pero al final no se pudo sostener".

A Broli, que venía de dirigir a Villa Teresa en Segunda, le costó aceptar el desafío de volver a dirigir juveniles, algo por lo que ya había pasado en Juventud y Fénix.

"Peñarol llevaba 13 años sin ganar en la categoría, estaba en el debe en los clásicos y el objetivo del club era clasificar a la Libertadores sub 20. Me movió el piso, porque no estaba seguro de volver a formativas, pensé que ya había pasado esa etapa, pero lo que significa Peñarol y el desafío que me pusieron por delante me motivó mucho y viendo con lo que me encontré y con cómo salió todo, sin dudas que no me equivoqué", dijo antes de la Copa a Referí.

@LibertadoresU20

Damián García, capitán de la final

"Solo perdimos tres partidos en el año. El clásico fue en la tercera fecha y fue un mojón. Ganamos con autoridad 4 a 2. Eso nos demostró que estábamos para cosas importantes", agregó.

Ya en Quito y tras sortear el grupo de la muerte, Broli declaró: "La altura es un rival extra y en los planteos la hemos tenido en cuenta para optimizar energías, para jugar organizadamente y eso demanda mucha comunicación entre los jugadores".

Peñarol derrotó en el debut 2-0 a Millonarios con goles de Óscar Cruz y luego dio un golpe de autoridad al vencer 2-0 a Liga de Quito con tantos de Santiago Díaz y Cruz. Ambos rivales con altura.

Contra Inter de Porto Alegre entró prácticamente clasificado. Solo una derrota por cinco goles lo dejaba afuera. Los brasileños plantearon un partido muy agresivo y a Peñarol le costó penetrar en la defensa de un rival que quedó con ocho jugadores por tres expulsiones. Un gol de Matías Ferreira salvó el invicto.

La recta final fue un torneo aparte. Contra Caracas, en semis, el equipo solo dispuso de tres cambios por el covid. Ganó sufriendo 2-1 con doblete de Máximo Alonso que hizo un notable partido.

En la final, con cuatro alternativas en el banco y sin el goleador Cruz, Diego Méndez abrió el marcador de tiro libre pero el partido se fue a penales y ahí se agigantó la figura del golero Randall Rodríguez con dos atajadas.

El equipo terminó siendo dirigido por José Enrique De los Santos que es uno de los tres coordinadores que tienen las juveniles junto a Claudio Flores y Sebastián Roquero.

El gran mérito de Broli fue rotar el equipo, dosificar energías en la altura y lograr que el equipo supiera cuándo presionar, cuándo replegarse y defender, y también cuándo, y sobre todo, cómo atacar. Este Peñarol refleja trabajo, ideas y mucha convicción futbolística, más allá de la personalidad que mostró en el torneo.

Mucha proyección

El equipo tiene mucho talento para proyectar arriba.

Si bien hay una ley no escrita que dice que no todos los juveniles llegan a Primera y que después no todos logran consolidarse o dar un salto de calidad en sus carreras, este Peñarol, al día de hoy, promete y mucho.

Rodríguez es un golero de muy buena talla, con dominio del área y con enorme personalidad ganadora.

@LibertadoresU20 Randall Rodríguez, golerazo

Contra Liga de Quito atajó un penal, además de los dos que tapó en la definición. A lo largo del torneo colaboró con muy buenas atajadas y demostró ser muy seguro en el juego de pies.

El lateral Joaquín Ferreira tiene muy buena subida y potencia para llegar a los últimos metros del campo. Es un valor interesante que marca con los dientes apretados.

Cuando faltó en los últimos partidos lo suplió Lautaro De León que defendió su zona con uñas y dientes, aunque no mostró tanto potencial en ataque.

La zaga fue uno de los puntos fuertes del equipo con Matías González y Pablo López, quien supo jugar un amistoso con Cerrito y que fue suplente en la Supercopa Uruguaya ante Plaza Colonia.

González tiene gran noción para defender el área, parece estar siempre mejor ubicado que los delanteros rivales.

López, zurdo, posee gran juego aéreo y tiene una salida muy limpia con el balón, es muy técnico.

Mathías De Ritis es el capitán y líder del grupo. En el debut sorprendió gritándole en la cara cada duelo ganado al puntero de Liga de Quito así como también el penal que atajó Rodríguez. Es un jugador de duelos con velocidad para pasar al ataque.

@LibertadoresU20

Mathías De Ritis, dueño de la banda

En el medio Matías Ferreira es un volante interior muy interesante, de buen pie y solidario en la marca.

Damián García y Ademir Silva trabajaron mucho por el equipo en la faz de la contención.

Santiago Homenchenko es un interior espigado, zurdo, de buen pie, buena pegada en la pelota quieta y que terminó ocupando el lateral izquierdo con mucha aplicación. Es otro interesante talento.

El extremo derecho Diego Méndez fue una buena figura ofensiva. Tiene mucho recorrido, sabe con la pelota y tiene buen remate.

Máximo Alonso fue el distinto: zurdo, elegante, encarador, incisivo, pícaro y con capacidad para hacer daño por ambos perfiles. Está para que le den cuerda y confianza en Primera donde por ahora solo tuvo algún chispazo.

@LibertadoresU20

Máximo Alonso, el más talentoso

Óscar Cruz es el gran diamante de la generación. Es el goleador histórico de las formativas del club y tiene una capacidad de ubicación en el área y de definición impresionantes. Tiene gol de todos lados. Es un 9 bajo pero que siempre está bien colocado para definir. Tiene pegada y personalidad: contra Liga erró un penal y a la siguiente pelota metió un golazo con definición desde afuera del área. Tiene muy buen cabezazo pese a ser bajo. Pero además es capaz de meterle una asistencia como la que le puso de taco a Alonso para el 1-0 ante Caracas.

@LibertadoresU20

Óscar Cruz, el arco entre ceja y ceja

Ya no tiene edad para seguir en Cuarta y ya entrenó con el primer equipo. Vuelve derecho a Tercera para terminar de completar su formación pero con proyección de tomar la posta que deje Agustín Álvarez Martínez cuando le toque emigrar.

Más allá de estos destaques ningún jugador llamado a intervenir desentonó. El equipo mantuvo una identidad de juego y la fortaleza colectiva fue la que logró sacarlo campeón.

El reparto de méritos de este títulos va mucho más allá del trabajo de Broli y lo que la nueva presidencia de Susena ha logrado.

La sensible mejoría que tuvo el área de captación de Peñarol con el trabajo de Néstor Goncálvez llevó a que el club se fortaleciera con muchos talentos. El trabajo de Juan Ahuntchain como coordinador de juveniles, que luego siguió Fernando Curutchet, y el mandato de Pablo Torres como presidente de juveniles también dejaron una huella que ayudó a esta categoría a formarse para explotar en esta Copa.

Y más allá de esos méritos, Peñarol dispone de una generación talentosa y campeona para nutrir a corto plazo a su principal equipo.