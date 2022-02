Peñarol y Nacional, similitudes de dos generaciones sub 20 competitivas en América

Tras una gran fase de grupos, Peñarol se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores sub 20 que se disputa en la altura de Quito y donde este jueves a la hora 19:30 se medirá con Caracas FC.

La campaña del aurinegro lo pone en carrera de igualar la gesta de Nacional que fue campeón del torneo disputado en el Estadio Centenario en 2018 así como también de Defensor Sporting y Liverpool, que fueron finalistas en 2014 y 2016, respectivamente.

Tabaré Alonso, actual entrenador de la Cuarta de Nacional y campeón uruguayo en Tercera en 2021, tuvo tres experiencias en Copa Libertadores.

En 2011 fue ayudante técnico de Rudy Rodríguez y entrenador de goleros. En 2018 fue ayudante técnico y en 2020 entrenador en jefe. En diálogo con Referí, el entrenador contó qué nivel tienen estos torneos.

"Siempre ha sido de un nivel muy alto en lo organizativo, fui de mayores a Copas Libertadores con Nacional o a Copas Sudamericanas y está a ese nivel, en lo logístico con buenas canchas para entrenar, buses, motos para los partidos, horarios que se cumplen a rajatabla para la TV, es como de primer nivel", explicó.

"A nivel futbolístico a veces queda desparejo porque la juega un solo equipo por país. A nosotros nos pasó en la última Copa que jugamos contra Flamengo en 2020 que tenía cuatro jugadores del primer equipo, lo aguantamos, hasta que al final perdimos 2-0. Después le ganamos 3-1 a Academia Puerto Cabello de Venezuela y en el último partido, contra Sporting Cristal, teníamos que salir a ganar por con goles y con esa ansiedad, los gurises quieren hacer el quinto antes de hacer el primero. Es un torneo muy corto para la importancia que tiene", afirmó.

Inés Guimaraens

Tabaré Alonso lleva años formando talentos en Nacional

"Independiente del Valle en el primer torneo que lo enfrentamos se llamaba Independiente José Terá, en 2011, luego se cambió el nombre y se hizo muy fuerte: en 2018 fue finalista, en 2020 campeón y ahora está en semis, ha crecido mucho. Los brasileños siempre fuertes. Los argentinos solo una vez fueron campeones".

Alonso dijo que la clave del título de 2018 estuvo en que el equipo se preparó especialmente para esa Copa y no tenía jugadores en Primera ni entrenando entre los mayores. "Fue una preparación muy buena. En 2020 tuve que ir con un jugador menos porque después que dimos la Copa se vendió a Martín Satriano y además Nacional se fue a jugar un amistoso a Japón al que viajaron Santiago Cartagena, Lucas Sanseviero y Axel Pérez quienes no pudieron estar en preparación y que ya entrenaban en Primera. Entonces la preparación ya no fue la misma".

"A veces está bueno que lleguen con el roce de entrenar en Primera, pero no que el jugador vuelva a jugar como sus compañeros en rol de salvador, sino como uno más. Me acuerdo que a fines de 2017 fuimos a jugar el torneo de Ipiranga a Brasil para preparar la Libertadores sub 20 de 2018. Ninguno de los jugadores había estado en Primera. Hicimos un buen papel dando hasta cuatro años de ventaja de edad con algunos jugadores. Franco Israel se ganó el puesto en ese torneo. Ese sí es un torneo de mejor nivel que una Libertadores en función de la cantidad de cuadros que participan y que no tiene un formato tan abreviado como el de la Libertadores sub 20", explicó Alonso.

De aquella sub 20 campeona de Nacional, Franco Israel fue vendido a Juventus y Juan Manuel Sanabria a Atlético de Madrid y hoy está cedido en Atlético San Luis de México.

Leonardo Carreño

Juan Manuel Sanabria, Nacional campeón 2018

Los que se proyectaron a Primera y siguen en el club fueron Mathías Laborda, Joaquín Trasante, Alfonso Trezza y Brian Ocampo.

Los que llegaron a Primera y fueron vendidos fueron Santiago Rodríguez, a Ney York City, y Emiliano Martínez, a Red Bull Bragantino.

Thiago Vecino llegó, hizo goles pero se acaba de ir libre a Liverpool.

Leandro Lozano, el capitán, acaba de volver al club tras jugar en Boston River.

Otros no llegaron al primer equipo: Andrés Rodríguez se fue a Juventud, Facundo Parada a Rentistas, Santiago Merlo a Cerro Largo y Villa Española, Guillermo May a Cerro Largo, retornó, tuvo escasas posibilidades y ahora está en Danubio, Agustín Chopitea arregló con River Plate tras pasar por Cerro, Lucas Espinosa es el enganche de la selección de Lavalleja en OFI, el golero Agustín Buffa está en Juventud, Emiliano Sosa pasó a Cerro mientras que Sebastián Paz pasó por Fénix y Cerro y Rolando Barrios estuvo hasta 2020 en Tercera.

Sobre el futuro rival de Peñarol, Caracas, Alonso contó una anécdota dando a entender que no se puede subestimar a ningún rival del continente: "En el primer partido de la Libertadores sub 20 perdimos 2-0 con Flamengo y jugamos a defendernos. Cuando terminó el partido encaré a los gurises y les dije que ese partido había sido excepcional por la calidad del rival pero que ante los venezolanos de Puerto Cabello íbamos a jugar con nuestras ideas de juego, a proponer y ser protagonistas. Sin embargo, no vimos la pelota en todo el partido. Ellos nos dominaron por completo y se lo pudimos ganar a maña, a pelota parada, aprovechando algunas fallas defensivas que tuvieron. Físicamente sentimos mucho jugar a este nivel porque los demás vienen muy fuertes y también todos juegan. Decí que el uruguayo trae esa capacidad de pelear y esas mañas del baby fútbol y eso nos hace competitivos", concluyó.

Desde Quito, tras una agitado media day con Conmebol y antes del entrenamiento, Broli dejó sus impresiones del torneo el diálogo con Referí: "Ya sabíamos que iba a ser una Copa muy competitiva por la información que teníamos de los rivales y acá lo ratificamos. La competencia es durísima".

"La altura es un rival extra y en los planteos la hemos tenido en cuenta para optimizar energías, para jugar organizadamente y eso demanda mucha comunicación entre los jugadores", afirmó Broli.

Diego Battiste

Marcelo Brlo, DT de Peñaro

"Hicimos cinco cambios para cada partido, porque tengo un plantel muy parejo y para poder llegar con piernas a la definición. Estos cuatro días de descanso nos vienen muy bien pero siempre hemos buscado tener un equipo fresco", agregó.

"Caracas tiene un delantero centro con mucho gol. En el primer partido, contra Independiente del Valle se defendieron, pero contra Sporting Cristal y Blooming demostraron mucha fortaleza en la velocidad de sus transiciones. Pensamos solo en ese partido porque va a ser durísimo y no nos vamos a guarda nada. Contra Inter entramos sabiendo que solo quedábamos afuera si nos hacían cinco goles, ellos propusieron un juego muy duro y tuvimos que tener mucho cuidado para no generar tarjetas amarillas, algo que se logró".

Al igual que hizo aquel Nacional de 2018, este Peñarol tuvo una muy buena preparación para la Copa, pero llevó a tres jugadores con roce en Primera: el zaguero Matías González estuvo toda la pretemporada en el primer equipo tras la partida de Gary Kagelmacher e incluso jugó dos amistosos. Nicolás Rossi ya debutó el año pasado contra Progreso, pero se lesionó un ojo con una goma elástica y aún no ha jugado. Máximo Alonso debutó en 2021 por el Clausura 2020 y tiene varios partidos con Primera pero jugó con gran actitud esta Copa y es un jugador distinto cuando encara a las defensas rivales.

Los laterales Joaquín Ferreira y Mathías De Ritis tienen gran potencial, los zagueros González y Pablo López son muy fuertes, el golero Randall Rodríguez demostró clase y personalidad y del medio para arriba el talento es muy variado con un Óscar Cruz que tiene el arco entre ceja y ceja y que supo reponerse a un gol errado.

@LibertadoresU20

Óscar Cruz, goleador histórico en formativas de Peñarol

Los scouters abundan en las tribunas de Ecuador y con la vidriera de la Copa, Peñarol valoriza a un plantel con talento y hambre de gloria como aquel de Nacional en 2018.