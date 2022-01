La Cuarta campeona, ADN del club, más zagueros y laterales: los cambios en las formativas de Peñarol

Por primera vez desde 1998, Peñarol se consagró campeón uruguayo en Cuarta División en una categoría donde varios talentos se sumaron a la pretemporada del primer equipo. Varios zagueros y laterales vienen con una proyección importante. Pero también hay técnicos y preparadores físicos que se forman de abajo para dar un salto. A un año de haber asumido la presidencia en juveniles, Juan Susena habló sobre el Peñarol que crece desde el pie: las formativas.

Susena sucedió a Pablo Torres quien dejó una gran huella en la institución continuando el trabajo realizado por Rodolfo Catino. Pero además de cambiar su cúpula en juveniles, con la llegada de Ignacio Ruglio al poder del club, el aurinegro tomó una decisión muy jugada: cesar al coordinador de formativas, Fernando Curutchet, quien escaso tiempo después fue contratado por Nacional, y apostar por una coordinación con hombres de la casa.

"El balance general es súper positivo porque fue un año muy atípico y complejo. Primero porque hubo elecciones en diciembre de 2020 y asumí como presidente con cambios en la coordinación y la captación, lo que hizo que fuera un proceso de transición al que se le dedicó mucho trabajo. Al organizarnos, seguimos una línea que ha tenido Peñarol desde hace muchos años con (Rodolfo) Catino y (Pablo) Torres aunque luego tuvimos que adaptarnos a las condiciones que nos impuso la pandemia", dijo Susena a Referí.

"En 2021 tuvimos un crecimiento sostenido que no solo involucra el crecimiento de los jugadores sino también de los entrenadores y los preparadores físicos. Las formativas tienen como objetivo principal formar jugadores jóvenes, pero para el entrenador y el preparador físico estar en Peñarol tiene un valor agregado muy grande", agregó.

En tal sentido Susena destacó a Matías Vecino, quien forma parte del plantel de preparadores físicos institucionales que trabajan bajo la égida de Pablo Placeres en Primera División, y a Diego Battaioli quien emigró a Independiente del Valle.

"Formar entrenadores y preparadores físicos nos da la posibilidad de que en caso de cambios el club tenga profesionales formados para subir a dar una mano en Primera", explicó.

"Marcelo Broli nos demostró que está muy bien perfilado para dirigir una Primera División y hay muchos profes, que hacen un trabajo más invisible, que también lo están". Broli tomó la Cuarta división luego de dirigir a Villa Teresa en Segunda División en 2020 y la sacó campeona clasificando a Peñarol a su primera Copa Libertadores sub 20 que se llevará a cabo en febrero en Ecuador.

"Ganar es un ingrediente importante, pero el foco está en la formación integral de los futbolistas. Sabemos que estamos en Peñarol y nuestro ADN manda a ganar, pero en la etapa de formación hay diferentes franjas de crecimiento. Es una escalera que empieza desde la captación. De ahí a la sub 16, el foco está en el aprendizaje, en la formación física y mental. Cuando ya el jugador es más grande, a partir de Cuarta y en Tercera ahí sí ya pesa más ganar porque sabemos que en Primera, Peñarol es ganar o ganar", expresó Susena.

Diego Battiste

Juan Susena, presidente de formativas CAP

Sobre la impronta que buscó imprimirle a las formativas, el presidente explicó: "Buscamos que se trabajara más fuerte en el bloque Cuarta-Tercera porque si esas dos categorías son competitivas ayuda mucho a la Primera. Por eso el foco estuvo en tener una Cuarta fuerte y a Broli se le pidió que saliera campeón porque queríamos clasificar a la Libertadores. Fue una responsabilidad muy grande el desafío asumido y se cumplió con el objetivo. La Tercera nos quedó un poco relegada, es una división rara por la fijación de los partidos y porque a veces los jugadores que van a Tercera sienten que es como un castigo y que de la Cuarta tiene que saltar sí o sí a Primera. Pero nosotros tratamos que eso no sea así, que debe ser un escalón previo a la Primera y es clave que el jugador no se saltee ningún escalón. Hasta faltando tres fechas se peleó por el título, pero al final no se pudo sostener".

El técnico de la Tercera era desde 2018 Raúl Salazar que este año pasó a ser el primer asistente de Mauricio Larriera.

El que terminó campeón en Tercera fue Nacional bajo la dirección técnica de Tabaré Alonso, quien terminó dirigiendo a esa división y quedándose también con la Cuarta, luego de que Martín Ligüera fuera designado como entrenador del equipo en lugar de Jorge Giordano en marzo de 2021.

En el lugar de Curutchet, Peñarol apostó por una coordinación de juveniles compuesta por Claudio Flores, José Enrique De los Santos y Sebastián Roquero.

Y para este 2022 se ejecutaron cambios con el objetivo de potenciar lo bueno y mejorar las falencias que se detectaron. Así quedó conformada toda la estructura de las formativas:

Coordinación general: Claudio Flores, José Enrique De los Santos y Sebastián Roquero.

Coordinación táctico-técnica: José Enrique De los Santos y Adrián Colombo.

Coordinación del área física: Sebastián Roquero y Matías Vecino

Coordinación de arqueros: Sebastián Flores y Fernando González con la coordinación de Claudio Flores

Coordinación médica: Edgardo Rienzi, Horacio Decia con Gustavo Smittner, Luisina Passarello y Priscila Torres

Captación: Néstor Goncálvez

Tercera: Juan Manuel Olivera con Damián Macaluso de asistente y Enzo Di Paulo de preparador físico

Cuarta: Marcelo Broli con Serafín García de asistente y Felipe Dorneles de preparador físico

Quinta: Carlos Umpiérrez con Sebastián Iriarte de asistente y Thiago Cigliutti de preparador físico

Sub 16: Gabriel Marzoa con Sebastián Iriarte de asistente y Joaquín Izquierdo de preparador físico

Sexta: Serafín García con Federico García de asistente y Alex Farto de preparador físico

Séptima: Sebastián Iriarte con Federico García de asistente y Javier Tais de preparador físico

Fisioterapeutas: Diego Morena (Tercera), Juan Manuel Alonso (Cuarta, Quinta y sub 16) y Matilde González (Sexta y Séptima)

Susena remarcó que en captación se introdujeron una serie importante de variantes para lograr potenciar el área: "Fue un año de transición por la reestructura general del club, pero se mejoró, su incorporó tecnología para trabajar mejor y ampliar la red de scouting, se agregó analista de video, trabajo de psicólogo y entrenador de goleros".

"Lo que se buscó es sumar gente identificada con el club, pero con un perfil idóneo para trabajar con juveniles", dijo Susena.

Además de los Flores y De los Santos, símbolos del quinquenio (1993-1997), este año se sumaron Olivera y Macaluso en Tercera y Gabriel Marzoa, procedente de las formativas de Sud América, a la sub 15.

Alexandro Arévalo presidente de marketing y comunicación de formativas, Federico Terrin presidente de sub 16 y ejecutivo, Walter Díaz presidente de Cuarta, Juan Susena, Claudio Rivas vicepresidente de formativas, Roberto Improtta presidente de Quinta

Una de las razones en las que Ruglio se manifestó públicamente de las razones por las que se había cesado a Curutchet fue que el club no estaba generando zagueros con el ADN de Peñarol.

La presencia de Agustín Da Silveira en el primer equipo parece revertir esa tendencia. En los primeros días de pretemporada se sumaron varios jugadores de la Cuarta al primer equipo y actualmente el que sigue es justamente un zaguero, Matías González.

"Buscamos trabajar lo más posible en formar jugadores en todos los puestos, todos los años hacemos un análisis profundo de qué nos faltó, pero como siempre, todo depende de las camadas; el objetivo central es nutrir al plantel de Primera en todos los puestos posibles", concluyó Susena.

Los juveniles entrenan en el Complejo de Alto Rendimiento (CAR) de Solymar que tiene cinco canchas y donde el club dispone de un espacio techado, gimnasio y un equipo multidisciplinario para brindarles todas las herramientas que apoyen al crecimiento del jugador.

La cancha número 1, la que está construida en la parte más alta del terreno es la mejor y a veces es usada por el primer equipo cuando las lluvias castigan las canchas de Los Aromos.

El club acaba de contratar a Felipe Rebollo, el entrenador del femenino, como nuevo intendente del CAR para lograr potenciarlo aún más.

El 2022 arranca para Peñarol con el inédito desafío de la Libertadores sub 20 y luego lo pondrán a prueba para volver a ser competitivo en todas su categorías para luego proyectar talentos a Primera y seguir el camino de los Sebastián Cristóforo, Nahitan Nández, Federico Valverde, Santiago Bueno, Brian Rodríguez, Darwin Núñez, Facundo Pellistri y Facundo Torres.