Curutchet prepara a Nacional para 2024: "El club tiene un gran compromiso con su futuro"

Lleva 20 años formando futbolistas, cuando en 2000 comenzó dirigiendo la séptima de Defensor Sporting y desde hace ocho es coordinador de juveniles, en Defensor Sporting (hasta 2013), Peñarol (2015-2020) y desde mayo en Nacional, club con el que tiene contrato hasta 2024. Ocho de los 30 jugadores reservados por Tabárez este viernes para los partidos de octubre de la selección pasaron por sus procesos de trabajo.

Los Céspedes recibe a diario a Fernando Curutchet con infraestructura de valor para lo que es la media en el fútbol uruguayo. Un complejo con ocho canchas, gimnasio, comedor y sala de sanidad exclusiva para juveniles, una cancha de césped sintético para los partidos, 180 futbolistas desde preséptima a Tercera y una plantilla de casi 50 funcionarios que dan forma a los futuros jugadores de elite de Nacional.

“Me encontré con un club muy organizado en formativas, con objetivos claros y un proyecto muy interesante que se viene desarrollando con profesionales de muy buen nivel”, se apura a decir en la charla que se desarrolla al costado de la cancha número dos en el complejo tricolor.

¿Cuál es la diferencia que existe entre los jugadores que formaba en 2000 con los juveniles de la actualidad?

La principal es el uso del celular y las redes sociales, que en la actualidad conforman una distracción importante dentro del desarrollo del ser humano, porque no solo afecta a los jugadores sino a todos los individuos. En el caso de los futbolistas genera muchas distracciones y componentes que provocan inconvenientes. También debo decir que tiene sus pros y sus contras, porque uno de los elementos a favor es que mejora el tema de la comunicación a través de los grupos de Whatsapp y es un lugar en el que compartimos videos de partidos, en forma individual y grupal. Eso lo maneja cada cuerpo técnico, pero adquiere un valor importante porque en la pandemia se utilizó para enviar videos de diferentes situaciones de juego para que fueran analizadas por los jugadores. Genera un marco teórico para comprender el juego desde afuera. Eso ayuda a que el futbolista desarrolle su capacidad cognitiva y le resulte más fácil interpretarlo luego dentro del campo de juego. Es una herramienta muy importante.

Fernando Curutchet lleva 20 años formando futbolistas

¿Cómo manejan el vínculo de los jóvenes con las redes sociales?

Están en la vida cotidiana, debemos aprender a convivir con ellas y saber interpretar todo lo que sucede allí adentro. En Nacional ya se hizo y lo seguiremos haciendo, cómo aprender a manejar las redes sociales sobre estas bases: cómo debo mostrarme yo, quién soy yo dentro del club, qué significa para mí el club, qué significo yo para el club… cada joven debe saber eso e identificarse con los valores del club y, luego de eso, estará preparado para mostrarse en las redes sociales. Es importante que sepan cómo es ser responsable frente al manejo de esta situación. Porque todos, en un momento de enojo o euforia, podemos publicar cualquier cosa y después hay que hacerse cargo. El manejo de emociones es muy importante, porque nos hace más sociables, proactivos y eficaces en cualquier actividad que hagamos. Por eso digo que somos un todo. Esto se trabaja con sicólogos y comunicadores que hay en el club, que son los que dan las charlas a los juveniles. Hay un elemento en todo esto y es el que tratamos de hacerles entender: cada uno tiene un currículo virtual, que es el de las redes sociales, que puede ser más valioso que su propio currículo. Por tanto, los tenemos que preparar para la vida, y la vida a veces es una cancha de fútbol, pero también en el futuro puede ser una oficina o un trabajo en donde tienen que incorporar estos valores. Porque cuando el jugador se vaya de Nacional, con un pase al exterior o porque deja el fútbol, se tiene que llevar algo como persona y en el aspecto humano.

¿El análisis de video también llegó a juveniles?

Sí. Se graban todos los partidos, se realiza un análisis de cada uno de ellos por parte de los entrenadores, una vez a la semana en cada categoría tienen una sesión de videos para repasar lo que se hizo bien y lo que deben corregir. Además, para eso tenemos un video analista que trabaja exclusivamente en nuestra área y, además, cada entrenador genera sus propios contenidos para mostrar a los jugadores.

¿El análisis de video es el mismo para un jugador de 14 años y para uno de 19?

Los objetivos técnico-táctico son los mismos. Las ejecuciones pueden ser diferentes por una cuestión de interpretación del juego y experiencia.

¿Cómo reciben los juveniles esta experiencia?

Es muy positiva. La comunicación tiene tres canales, auditivo, visual y kinestésico. El auditivo es a través de la charla. El visual amplía todo eso. El kinestésico se lleva a cabo a través de la vivencia del entrenamiento para comprender de qué forma incorporo ese aprendizaje sobre la información que se le quiso hacer llegar. En orden, el que más llega es el kinestésico, visual y, tercero, auditivo. Por esa razón recomendamos charlas cortas, muchas imágenes y mucha práctica.

Curutchet llegó a Nacional como coordinador de juveniles en mayo 2021

¿Es cierto que el jugador mira menos fútbol en la actualidad y recibe más información?

En la actualidad hay tanta oferta de fútbol, que satura. Hace 20 años o más atrás en el tiempo podías ver un partido por semana y estábamos ávidos que llegara ese momento. Actualmente se superponen los partidos y se eligen algunos especiales para ver. El jugador mira, quizás no lo que uno pretendiera que viera, pero mira porque la televisación de hoy es muy atractiva.

Le pasó que al otro día llegaran los jugadores y le dijeran, “Viste lo que pasó en tal partido”.

Sí, y lo conversamos, intercambiamos ideas y salen buenas conversaciones de allí, porque son situaciones que también viven ellos en los partidos. Todas esas instancias adquieren un valor importante, porque en el cuerpo humano tenemos la capacidad de las famosas neuronas espejo, que a través de la neurociencia se han comprobado, que son aquellas neuronas que por imitación nos permiten desarrollar conocimiento y aprendizaje. Esos aprendizajes se hacen sobre lo que uno ve. En mi época veíamos a los que jugaban muy bien en una cancha o, eventualmente, a través de la televisión. Hoy esa oferta es mucho más amplia y el jugador lo va aprendiendo inconscientemente a la cancha.

Fernando Curutchet: "Cuando el jugador se vaya de Nacional, con un pase al exterior o porque deja el fútbol, se tiene que llevar algo como persona y en el aspecto humano"

¿Saben más de táctica los juveniles de hoy?

Sin dudas. El jugador de juveniles entiende más de táctica. El jugador en la actualidad está más preparado que antes. Con relación a la táctica, en Uruguay ha sido notorio un cambio a partir de los cursos de entrenadores que cada vez son más ricos en el aspecto técnico, táctico y estratégico y todo eso redunda en que el entrenador esté más preparado. Ese entrenador mejor preparado traslada mejores conocimientos a sus jugadores, incluso a chicos de 12 años que terminan manejando conceptos que uno se sorprendería. A veces subestimamos a esos chicos que entienden situaciones de juego y las llevan a cabo. Por eso digo que ha cambiado, y el jugador en términos generales está más preparado que antes.

Hace 20 años la preparación consistía en la parte física y trabajar en cancha, ¿hoy por dónde va?

La intensidad del trabajo cambió porque fue evolucionando la ciencia del deporte que hoy está muy aplicada con el aspecto físico y técnico-táctico. ¿Qué fue lo que más cambio? La propuesta de tareas y ejercicios que hacen que el jugador vivencie situaciones que el entrenador busca a través de ejercicios jugados. Al joven se le presentan situaciones en las que debe resolver y es allí donde aprende. No es el entrenador el que enseña, es la tarea o el ejercicio que le enseña al futbolista cuáles son las herramientas que debe utilizar. Antes la enseñanza se daba a través de un mando directo: “Jugá así, porque yo lo digo y porque es así”. Ahora está la interpretación, que es el aprendizaje significativo. Además, antes estaba todo separado, por un lado, la preparación física, por otro la táctica, la técnica, la sicológica. Ahora hay una visión holística del jugador.

Curutchet debutó como entrenador en juveniles de Defensor Sporting en 2000, estuvo hasta 2013; en Peñarol trabajó entre 2015 y 2020, y desde mayo en Nacional

¿Hasta dónde es importante que sigan estudiando?

Hacemos un seguimiento de los estudios a través del programa Gol al Futuro y además tenemos un asistente social que se ocupa de este tema. También los entrenadores cumplen un rol clave, porque pretendemos que todos sigan en el sistema educativo. Todo esto lleva una atención importante porque el joven se está preparando para la vida, independientemente de lo que ocurra en su carrera como futbolista. Por esa razón en el club hay jugadores que cuando tienen un parcial o un examen no vienen a practicar, y no pierden su lugar. En eso hacemos mucho hincapié.

¿Por qué los juveniles de Nacional juegan sus partidos oficiales en cancha de césped sintético cuando tienen buenos campos naturales en Los Céspedes?

Porque es una buena cancha que nos permite desarrollar el fútbol que queremos. Una de las claves para el desarrollo del fútbol en Uruguay es que haya más canchas sintéticas en juveniles. En Primera hay buenos campos para entrenar y jugar, no necesitan sintético, pero en juveniles hacen falta. Si tenés buenas canchas te acostumbras a jugar sin preocuparte dónde pica la pelota, y eso te da más tiempo para jugar, sos más productivo. Jugás a otro deporte.

Fernando Curutchet

¿Qué Nacional proyecta hasta 2024 desde las juveniles?

El objetivo general es la formación de jugadores de nivel internacional para el primer equipo del club que estén preparados para las diferentes demandas y exigencias que tendrá en el alto rendimiento. Es individual, de cada jugador, y a su vez en un desarrollo con el colectivo. Ese es el propósito general. Después están los objetivos individuales, como desarrollar las capacidades y lograr la mejor versión de cada uno.

En juveniles tenemos 180 jugadores y casi 50 personas que trabajan con esos jóvenes; entrenadores, profes, asistentes de campo, entrenadores de goleros, médicos, kinesiólogos, fisioterapeutas, nutricionista, sicólogos, podólogos, utileros, un asistente social, personal de cocina, encargados de residencia. En la residencia tenemos 28 jugadores"

¿Cuál es el resultado? ¿El deportivo?

No. El resultado es proyectar jugadores de nivel internacional para el primer equipo. El resultado deportivo es consecuencia del trabajo. No conozco técnico que no quiera ganar un partido. Ganar está implícito en el juego. No existe dicotomía entre formar y ganar. Se intentó generar una forma de justificar en aquellos que no forman bien y que se preocupan por ganar un campeonato en cualquier categoría de juveniles como argumento para mantener un trabajo. Sin embargo, sostengo que cuando mejor se forma, el jugador estará más cerca de ganar.

Las canchas del Complejo de los Céspedes

¿Nacional tiene la obligación de ser primero o segundo en la tabla general anual de juveniles?

No está planteado como objetivo de logro. Eso está escrito como parte de la esencia de juego. Entramos a ganar, que forma parte del aprendizaje, porque hay que aprender a ganar en momentos difíciles, en la finalización de los torneos. Hay que aprender a jugar esos partidos. Y Nacional es un club que está acostumbrado y debe seguir manteniendo esa línea de convivir con el estrés competitivo porque siempre va a estar definiendo campeonato.

¿A qué edad comienza a formar un jugador de elite?

Desde el primer día que llegan al club, sabiendo en el nivel que están. No le vas a pedir a un chico de Séptima que haga un cambio de frente de 50 metros, en Cuarta lo tiene que hacer bien. Y es el mismo cambio de frente, el mismo concepto, pero con otro desarrollo. El compromiso del jugador comienza desde que llega a la captación. Sabemos que un gran porcentaje no va a llegar a la elite, pero si no llega, tenemos que tratar que alcance la mejor versión de sí mismo para que continúe su carrera.

La sala de aparatos en el sector de juveniles bajo una gran carpa

¿Eligen jugadores por la altura?

Procuramos que los goleros tengan una proyección de más de 1,85 metros en edad adulta. El gran problema que tenemos para ser selectivos en ese aspecto que planteás es que Uruguay, a diferencia de otros países, tiene una base de la pirámide muy acotada. Cuando la selección elige para una generación tiene 800 futbolistas elegibles. Para que tengas una idea, Rosario Central de Argentina para esa misma generación mira a 1.500 jugadores. Y después vamos y salimos campeones. Si será meritorio lo que se hace en Uruguay. Por suerte estamos acostumbrados a exigir mucho, y por eso el jugador uruguayo es muy requerido en Europa por el alto nivel competitivo que tiene.

¿Qué le pidieron que forme? ¿Zagueros, volantes, delanteros?

No me pidieron nada, pero sabemos que Nacional necesita formar delanteros porque si miramos al primer equipo hay pocos delanteros.

¿Cómo lo conseguirá?

Tenemos scouting en todo el país, y se buscan jugadores con el perfil para que sean en el futuro el 9 de Nacional. Una vez que encontramos a ese joven, lo empezamos a preparar en forma individual y en lo colectivo para que pueda llegar preparado para el primer equipo. Tenemos que poner el foco para encontrar la materia prima para eso, porque después el proceso de formación está bien implementado. De todas formas, le digo que en el club tenemos muy buenos jugadores y también tenemos buenos 9 que necesitan su proceso de maduración. También existe un tema coyuntural: por ejemplo, hoy tenemos un 9 para el primer equipo, pero está Bergessio que hace dos goles por partido, entonces el club necesita a Bergessio. Tenemos que preparar a un jugador para cuando no esté Bergessio. ¿Qué tanto puede esperar un delantero mientras esté Bergessio? Lo das a préstamo, lo potencias… es todo muy relativo. No es lineal en donde digo: hago esto y tengo al 9 que va a jugar. Dos más dos en fútbol nunca es cuatro. Mirá este ejemplo, Cauteruccio es uno de los grandes 9 que formó Nacional, y nunca pudo jugar en Nacional, pero fue goleador en todos los equipos del mundo en los que jugó. Coyunturalmente no tuvo su momento en el club, por ejemplo.

Fernando Curutchet

¿La apuesta y el norte está en encontrar al 9?

No. El norte está en buscar jugadores para el club, en todos los puestos. Que hoy coyunturalmente estemos buscando delanteros no quiere decir que descuidamos el resto.

¿Por qué en la última década Nacional sacó tantos zagueros y volantes que trascienden, y pocos delanteros que se destaquen en la elite? ¿Existe una explicación?

Son temas generacionales. Cuando estaba en Peñarol decía que no sacábamos ni un zaguero, que sacamos solo eran delanteros. Y ahora en Nacional sucede a la inversa.

En definitiva, depende de la materia prima.

Sin dudas, pero podemos proyectar de acuerdo con los jugadores que tenemos. Hoy trabajamos con chicos para que en 2024 puedan jugar en Primera. Hoy hay un 9 de Quinta muy interesante y en dos años puede ser opción en el primer equipo si se sigue desarrollando. Para eso tenemos que presentarle una planificación que lo ayude en lo individual y colectivo.

Fernando Curutchet

¿Qué tiene Nacional que no vio en Defensor Sporting y Peñarol?

No voy a hablar del pasado. Sí voy a hablar de Nacional, donde veo un gran compromiso del club, esto no quiere decir que en los demás no haya ocurrido lo mismo. Solo hablo de Nacional sin comprar a nadie: existe un gran compromiso de Nacional por el futuro del club. Hay una inversión y convencimiento de esa inversión en formativa. Eso hace que el trabajo pueda fluir bien. Tratamos de ser austeros en el gasto y generosos en la inversión, esta es una frase de un amigo que refleja lo que estamos haciendo. La forma en que se trabaja me provoca entusiasmo porque hay posibilidades de seguir creciendo y desarrollándonos.

En la selección, que desde hace años tiene una base de Defensor, durante unos años tuvo una cepa de Nacional, ahora con la nueva generación sumó una de Peñarol, ¿cómo logra otra cepa de Nacional?

En las selecciones juveniles tenemos una cantidad muy importante de jugadores. Esos juveniles van a ir creciendo y se van a sumar a la mayor.

¿En Nacional todos los equipos juegan igual?

Hay un modelo de juego que tiene que ver con la historia de Nacional, desde sus raíces. En base a eso se trata de seguir el camino de un sistema de juego de combinación, agresividad en la marca, equipos con buena disposición con el balón y prácticos para llegar al área rival, con jugadores que jueguen bien por banda.

Fernando Curutchet

¿La figura táctica?

Hay una referencia de línea de cuatro, pero también esa línea de cuatro se transforma en línea de tres si el lateral sube, y se trabaja sobre una línea de tres emergente. En el mediocampo tres o cuatro volantes, con gente por fuera, y siempre con un 9.

Cuando mira para atrás y observa el camino recorrido en Defensor Sporting y Peñarol…

Por respeto a Nacional, que es donde estoy, y también por respeto a Defensor y Peñarol no me voy a referir a nada que no sea el presente.

¿Veía a Álvarez Martínez con un debut tan pronto en la selección, antes de cumplir un año como jugador profesional?

No. Tan rápido en la selección no, pero no tenía dudas que se iba a convertir en el jugador que ya es, por sus condiciones. Ahí está el tema coyuntural al que siempre me refiero, porque si estaban Suárez y Cavani, el Canario no hubiera tenido la oportunidad que se le presentó y que aprovecho. Para esos temas coyunturales hay que estar preparado. Pero de lo que no tengo dudas es que. si no era ahora, le habría llegado otra oportunidad y la iba a aprovechar como ahora porque tiene grandes condiciones.