Las cuatro grandes tecnológicas que saldrán a bolsa en 2019

El 2018 fue un año importante para las Ofertas Públicas Iniciales (OPI) de diversas firmas de tecnología. Dicho de otra manera, marcas como Dropbox, Spotify y DocuSign probaron las aguas de los mercados públicos al ofrecer sus acciones en las bolsas de valores.

Sin embargo, fueron salidas al mercado muy turbulentas. Por ejemplo, los precios de las acciones de DocuSign y Dropbox durante 2018 estuvieron muy por encima de los precios iniciales solicitados. Y, desde el 4 de enero, el valor de DocuSign ha sido 41% más alto que su precio de salida a bolsa.

En contraste, Spotify, que se había hecho público a través de una oferta directa, cerró con 29% por debajo de su precio de apertura inicial. Pese al extraño 2018 para las salidas a bolsa, un buen número de compañías tecnológicas esperan ofertar sus acciones en 2019.

Nick Giovanni, codirector de Global Technology Investments en Goldman Sachs, dijo al sitio Business Insider que en 2018 “fue el nacimiento de una generación de unicornios”.

Agregó que “podría verse un superciclo de ofertas públicas iniciales de tecnología, donde hay más compañías que salen a bolsa”.

Uber

A pesar de una historia reciente que sufrió la partida del fundador, Travis Kalanick, y una retirada de varios mercados, incluido del sudeste asiático y Rusia, Uber presentó su formulario confidencial S-1 ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de Estados Unidos a finales de 2018, según The Wall Street Journal. Esa presentación otorgó más credibilidad a la predicción del periódico en octubre de 2018, de que Uber podría salir a bolsa en el primer trimestre de 2019.

Slack

Apodada como la “nueva empresa de software como servicio de más rápido crecimiento en la historia”, la aplicación de colaboración y mensajería del equipo Slack obtuvo US$ 427 millones en nuevos fondos en agosto del año pasado sobre la base de una valoración de US$ 7.100 millones, según publicó The New York Times.

Airbnb

Otra compañía bien conocida y bien financiada que considera su salida a la bolsa es Airbnb. De acuerdo con un artículo de Recode, su CEO, Brian Chesky, consultó a Daniel Ek, su contraparte en Spotify, sobre la posibilidad de que Airbnb haga una oferta directa similar al público. El medio indica que Chesky está atraído por cualquier enfoque que haga que su OPI sea menos tradicional.

Palantir

El Wall Street Journal informó que este titán de la minería de datos, al que denomina “una de las compañías más secretas de Silicon Valley”, podría hacerse pública en 2019, con una valoración de hasta US$ 41.000 millones.

Fuente: Gestión - RIPE