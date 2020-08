Las curiosidades de Windows 95 a un cuarto de siglo de su creación

Clic derecho y el botón de inicio. Gracias a la creación de Windows 95, estas, y otras acciones tecnológicas que son un acto reflejo en el uso de la tecnología, obedecen al invento del fundador de Microsoft, Bill Gates, hace 25 años.

Windows 95 cumple un cuarto de siglo. Este sistema operativo, que marcó un antes y un después en la historia informática, fue el puntapié de una interfaz gráfica de usuario cuya estructura se mantiene hasta hoy en día.

La barra de tareas y el menú "inicio" significó un paso adelante para lo que era hasta entonces el MS-DOS y Windows 3.0.

"La interface ofrece un escritorio con los íconos de los programas, documentos y directorios, además de la capacidad de mostrar un menú de opciones al dar clic derecho en cualquier ícono", según describía el producto de Microsoft.

El sitio especializado en tecnología The Verge recuerda que una función nueva importante fue la posibilidad de asignar nombres de archivo largos, de hasta 250 caracteres. Si bien puede sonar obvio en estos días, fue una característica muy importante en ese momento.

Fue un éxito comercial. En cinco semanas solo vendió 7 millones de copias, convirtiéndose en el sistema operativo más popular del mundo, indicó la compañía. En ese momento tenía 17.800 empleados y generaba US$ 5.900 millones de ingresos anuales.

Microsoft invirtió más de US$ 300 millones en publicidad para motivar la compra de Windows 95. De ese total, US$ 14 millones fueron pagados por derechos de autor a los Rolling Stones por haber utilizado la canción Start Me Up en la pieza publicitaria.

Para instalarlo Windows se tenía que utilizar un pack de 13 disquetes, que tenían una capacidad de almacenar 1.44 megabite (lo que hoy podría equivaler a una sola foto que cualquier usuario saque con su smartphone). Luego, la distribución se hizo en CD.

Microsoft lanzó una guía en VHS para aprender a manejarlo. Contaba conque Rachel y Chandler de Friends, los actores Jennifer Aniston y Mathew Perry. Allí enseñan cómo utilizar la herramienta como si fuera una película. Entre ellas, muestran cómo copiar y pegar y el funcionamiento de la papelera de reciclaje.