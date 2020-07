Las dos caras de Nacional: los goles de Santi y el descontrol defensivo

Nacional disputó este sábado el quinto partido amistoso en esta etapa post cuarentena y por segunda vez consecutiva el técnico Gustavo Munúa repitió el equipo titular. El resultado final frente a Cerro Largo en el Gran Parque Central fue 3 a 3 y marca las dos caras del equipo: si bien marcó goles, también los recibió, y este es un aspecto que debe mejorar en los 15 días que faltan para la reanudación del torneo Apertura, el domingo 9 de agosto contra Peñarol. Dijo el Chino Recoba, que este sábado ejerció de comentarista en Nacional TV: “Cuando un equipo hace tres goles, generalmente gana”. No fue el caso esta vez.

La alineación que presentó Nacional fue la misma del partido anterior, frente a Rentistas. Con Mejía en el arco; Méndez, Corujo, Laborda y Oliveros en la zaga; Yacob, Neves y Carballo en el mediocampo, Ocampo, Bergessio y Rodríguez en el ataque.

Por primera vez durante esta serie de ensayos, Munúa armó la misma oncena, con la salvedad de que Gonzalo Castro, que fue titular en los primeros tres amistosos, no estuvo en los últimos dos por un problema en la garganta. Los extremos en el ataque fueron los que más variaron partido a partido. Llegó incluso a probar con Rodrigo Amaral por derecha en el amistoso ante Wanderers.

Este sábado ante Cerro Largo se jugaron 80 minutos, divididos en dos tiempos de 40. Hasta la mitad de la primera parte, Nacional fue muy superior, con una figura rutilante: Santi Rodríguez. Jugó por la banda izquierda, en el lugar del Chory Castro. El juvenil abrió el marcador con un remate cruzado tras un pase de Bergessio y aumentó tras una obra de arte: pase de Yacob, pecho, enganche y remate alto, todo adentro del área.

Las llegadas por las bandas, tanto de Ocampo por derecha como de Rodríguez por izquierda, el pivoteo de Bergessio y la presión de los volantes, fue lo mejor que mostró Nacional en ese primer período. Todo se concretó con goles y no fueron precisamente de Bergessio, que hasta ahora era el único que los hacía en las prácticas. El argentino encontró un socio y esa es una buena noticia para el técnico.

Pero después de ese arranque fulminante de Nacional, Cerro Largo le empezó a complicar la mañana. Presionó en la salida y generó errores defensivos, pases cortos hacia atrás o pérdidas de pelota por no resolver con rapidez. También desconcentración en el juego aéreo, que le costaron dos goles de cabeza: uno de Guillermo May antes de que terminara la primera parte y otro de Hugo Magallanes en la segunda. Curiosamente, dos exjugadores de Nacional.

Para el segundo ya no estaba Corujo en cancha, un pilar en la línea de cuatro, producto de un golpe que recibió de May cuando se terminaba el primer tiempo. Su lugar fue ocupado por el juvenil Renzo Orihuela. May, que se mostró bastante activo, marcó también el empate transitorio 2-2 desviando la pelota en el área chica.

Si bien la salida de Corujo fue producto de un golpe y se encontraba bastante dolorido al salir, tal vez la de Gabriel Neves unos minutos después sea la que genere más preocupación, porque abandonó la cancha con una contractura en el posterior. Una lesión muscular a esta altura es de temer y muy probable después de la extensa inactividad. Lo sustituyó Rodrigo Amaral.

El zaguero Mathías Laborda fue sincero, entrevistado por Nacional TV apenas terminó el amistoso: “Tenemos que corregir transiciones, relevos y pasadas de ataque a defensa”, dijo.

El empate definitivo sucedió cuando faltaban 10 minutos para el final, con un remate de Felipe Carballo. Antes, Ramiro Bentancor le atajó un penal a Bergessio, falta que le cometieron a Santi Rodríguez, sin dudas el jugador más desnivelante que tuvo el partido.

También fueron claves las atajadas de Mejía en el final. El panameño sacó una pelota abajo contra el palo y otra del ángulo.

En resumen, la actuación de Rodríguez generó optimismo en el ataque, pero el guión defensivo necesita correcciones.