Técnico de Cerro Largo explicó por qué Washington Aguerre no fue al Parque

El golero de Washington Aguerre no participó este sábado del amistoso que disputaron Nacional y Cerro Largo en el Gran Parque Central.

En las redes sociales se viralizó que el club tricolor no le permitió la entrada al estadio, debido a los últimos incidentes que protagonizó el exjugador de Peñarol en los partidos contra Nacional.

Esto fue desmentido en la transmisión de Nacional TV por el coach deportivo de Cerro Largo, Ignacio Lasarte, quien informó que la decisión de que no participara el golero fue técnica: "Fue para para evitar algo que podía perturbar la práctica. Pensamos que lo mejor era que no viniera porque puede generar algo, hay una rivalidad. Por eso preferimos que Washington no viniera y esperemos que sea un tema superado por él", indicó.

En febrero de este año por el Apertura, Nacional logró igualar un 0-2 frente a Cerro Largo luego de la expulsión de Aguerre, quien había festejado uno de los goles de su equipo sentado en con un gesto de burla frente a los hinchas tricolores.

Aguerre fue incluso separado del plantel por Danielo Núñez y después de un informe sicológico regresó al plantel.