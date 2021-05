Las empresas más rentables de América Latina: hay dos que tienen negocios en Uruguay

Según el ranking Global 2000 publicado por la revista Forbes el pasado 13 de mayo, el brote de coronavirus ha sacudido la lista de las empresas más rentables del mundo. Al analizar solo aquellas que ofrecen sus acciones en la bolsa, las compañías tecnológicas y digitales son las claras beneficiadas desde la pandemia de covid-19, en gran parte, por la necesidad de realizar más actividades como trabajar y socializar de forma online. Aunque la mayoría de las empresas destacadas en esta clasificación vieron decaer sus ventas y márgenes de ganancia en 2020, su valor de mercado así como el de sus activos están en alza.

En América Latina, algunas empresas no tienen que preocuparse por la caída de utilidades. Se trata de compañías establecidas que operan en la región hace varias décadas y cuyo principal modelo de negocio no fue tan perjudicado por la paralización económica en 2020. De acuerdo con el estudio de Forbes, al menos una docena de compañías que operan en bolsa y cuya sede se sitúa en Latinoamérica reportaron más de US$ 1.000 millones de ganancias el año pasado. Vale, una empresa minera de Brasil, encabeza esta lista con una utilidad de US$ 5.200 millones.

El sector bancario fue uno de los segmentos más rentables de la economía latinoamericana en 2020. Así lo atestiguan cuatro de las diez compañías latinas que cotizan en bolsa y que obtuvieron los mayores beneficios ese año, a saber, los bancos brasileños Itaú (US$ 3.700 millones), Bradesco y Banco do Brasil, y el mexicano Banorte. En el caso del primero, es uno de los principales bancos privados del mercado uruguayo, también es dueño de la tarjeta de crédito OCA.

El otro destacado que aparece en el ranking de Forbes es América Móvil (US$ 2.200 millones) la compañía del magnate mexicano Carlos Slim que en Uruguay opera la telefónica Claro. También aparece Petrobras (US$ 1.400 millones), pero esta compañía salió de Uruguay a principios de este año tras vender su red de estaciones de servicios y lubricantes a la española DISA.