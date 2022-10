Las frases más destacadas de Eduardo Ferro, el militar que cree que Uruguay sigue en guerra

En la cárcel de Domingo Arena donde se encuentra recluido, el coronel Eduardo Ferro dijo a El Observador que hay una guerra por la hegemonía cultural en el Uruguay, admitió que admira al Partido Comunista, y aseguró que sin la tortura "no se hubiera llegado a los resultados que se llegaron" en la dictadura.

También se refirió al militar fallecido José Nino Gavazzo, y aseguró que se espió a políticos en democracia, aunque a su entender solo se trató de "juntar información abierta", algo que sostuvo no es ilegal.

Además, se mostró a favor de la búsqueda de detenidos desparecidos durante la dictadura militar, pero negó tener nuevos datos y dijo que los que sabían "se murieron", y que de todas formas no diría nada "porque los tribunales civiles no están cumpliendo las normas que deben".

La guerra sigue

Luego de indicar que en su opinión la dictadura fue una guerra, Ferro aseguró que todavía existe una guerra en el Uruguay: "Hoy el conflicto se desarrolla en el campo psicosocial, en las políticas LGTB, raciales, indigenistas. Ya no es la burguesía contra la clase obrera. No hay tiros ni armas, se lucha por la hegemonía cultural".

Para el coronel esta situación se ve, por ejemplo, en "la manifestación donde atacaron a Robert Silva". "Hay muchos que quieren ascender dentro de la UJC (Unión de la Juventud Comunista). El que lleva gente, el que la agita, ese se va destacando. Juegan deseando que haya una represión y capaz que un muerto. Otro Líber Arce, otra Susana Pintos. Por eso el presidente, que debe estar bien asesorado, ordena que no haya nadie lastimado. Insiste en eso".

La admiración por el Partido Comunista

Ferro fue parte del seguimiento e investigación del Partido Comunista durante la dictadura. Expresó que estaba "manejado por la KGB" (oficina de inteligencia soviética), y tenía "estrategias diferentes" a las del MLN- Tupamaros, ya que era " mucho más lento, sutil e inteligente".

Además, enfatizó que "el aparato armado del Partido es hasta hoy mucho más poderoso de lo que fue el MLN".

Sin embargo, reconoció que admira al Partido Comunista: "Ojalá pudiéramos ser como ellos. Sus detenidos eran personas de 30 años para arriba, sus principales generales tenían 50, 60 años, mucha cabeza, alto nivel intelectual, décadas de militancia y un total autoconvencimiento: el Partido era una religión para ellos. Tenían un gran compromiso de no fallarse entre ellos y una disciplina muy importante. Nosotros buscábamos las armas, el aparato logístico, sanitario, las entradas de dinero. Y los comunistas se resistían".

La tortura

A pesar de que indicó que "la tortura siempre es mala", Ferro admitió que sin esta práctica "en principio no se hubiera llegado a los resultados que se llegaron" en la última dictadura, consultado sobre si estos métodos fueron los que llevaron a que los militares perdieran la "guerra política" tras el proceso militar.

"¿Si se fue la mano o no? Y sí. Se buscó un resultado. Y se obtuvo. Unos lo hicieron bien. Y otros lo hicieron mal. Y otros exageraron", reconoció el coronel.

Tras hablar sobre el caso del comunista Julián Basilicio López, asesinado por enterrar documentos del Partido, el coronel explicó que lo importante es "no entrar en la violencia". "Después que se destapa la cosa, se larga todo lo que se tiene adentro. De un lado y del otro", indicó, antes de contar que quiso asesinar a "(Hugo) Wilkins Méndez, el que mató al teniente Braida", pero "no estaba" cuando lo fue a buscar.

Los desaparecidos

"Los desaparecidos son importantes, tendrían que aparecer. Pero cuando ocurrieron las desapariciones, nosotros éramos muy jóvenes. Yo nunca supe nada. ¿Quién sabe sobre tema? Nadie", dijo Ferro al ser consultado por la falta de información de los militares sobre los detenidos desaparecidos en Uruguay.

Cuestionado sobre que "nadie" tuviese datos de los desaparecidos, el coronel afirmó: "Sabían, capaz. Ya no. Se murieron". Además, dijo que aunque supiera algo "no lo diría", porque "los tribunales civiles no están cumpliendo las normas que deben".

En este sentido se refirió a su procesamiento por el asesinato de Óscar Tassino, un integrante del Partido Comunista que murió en 1977, y dijo que "el pedido de procesamiento del fiscal (Ricardo) Perciballe es un mamarracho" porque "inventó pruebas".

"Yo no estaba allí, sino en el departamento de Ingenieros, trabajando en la reconstrucción del comando del Ejército. Esa fue mi tarea en 1977. Perciballe es el enemigo. El daño que le hace a la democracia es muy importante. Si uno analiza sus casos, las denuncias son todas iguales, hay un relato colectivo, hacen circular las fotos e inducen a los testigos para que reconozcan a alguien, las pruebas son muy débiles y se fuerzan los hechos", criticó el coronel preso en Domingo Arena.

Gavazzo

A pesar de que en un principio se negó a hablar de José Nino Gavazzo, el exmilitar recordó que fue él el que creó la rivalidad entre el Servicio de Información de Defensa (SID) y la Compañía de Contrainteligencia en la interna militar de la dictadura: "La rivalidad la hizo Gavazzo porque... Él era el Jefe Antisubversivo, el Macho Plus, el 007. Y yo apenas un 001".

"Él era superior por varios años, y yo era subalterno", respondió ante la pregunta de una rivalidad personal con Gavazzo.

Espionaje

Ferro reconoció que los militares investigaron a distintos políticos y sindicalistas en democracia, aunque aclaró que a su entender se trató de "juntar información abierta". Según el coronel, se investigaban los hechos públicos de estas personas, pero también si "estuvo en el cumpleaños de fulano y manifestó tal cosa. Si lo dijo privadamente y eran tres o cuatro, también".

"Eso es juntar información abierta, no es clandestino, no comete un delito usted al hacerlo. Apuntábamos sobre todo a las organizaciones subversivas y no democráticas. Y no me vengan a decir que el Partido Comunista es democrático. Entonces todo lo que era Partido o de izquierda se fichaba. Quién es quién. Para qué se usa la información lo decide luego el superior: el comandante, el ministro y el presidente", detalló.

Ferro supone que este tipo de espionaje sigue existiendo: "Si no lo hacen, estamos todos locos. Así nomás le digo. Eso es juntar información. No se comete un delito, puede ser quizás una falta ética. Usted consigue información y la asienta en una ficha".