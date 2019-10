Las idas y vueltas de Manini Ríos, que ahora dice que no apoyará al FA

El comando de campaña de Cabildo Abierto divulgó un video en el que el candidato del lema, Guido Manini Ríos, expresó que sus dichos a la salida de un acto partidario este jueves en Soriano fueron tergiversados y que, en verdad, "es claro" que no apoyará al Frente Amplio si eventualmente llegara al gobierno.

En rueda de prensa, el excomandante en jefe del Ejército había dicho que Cabildo Abierto "apoyaría al gobierno que sea en busca de las soluciones a los grandes problemas del país". Uno de los periodistas le consultó si también respaldaría a un gobierno frenteamplista, a lo que Manini Ríos respondió que la coalición de izquierda debería cumplir con tres "condiciones imprescindibles" para ello: "medidas de combate a la corrupción, auditorías en todas las reparticiones del Estado" y llevar a la Justicia a "los responsables de la corrupción", según se escucha en el audio difundido por Radio Uruguay.

Sin embargo, luego de que sus declaraciones fueran divulgadas por varios medios de prensa, el candidato de Cabildo Abierto se desdijo, y volvió a remarcar que su postura es la que ha manifestado a lo largo de la campaña: dijo que no apoyará al Frente Amplio, y advirtió a los militantes de su partido que para él está siendo sometido a "una campaña despiadada" desde el 3 de abril, cuando anunció que se postularía a la presidencia con esta fuerza política.

"Ante algunos titulares de prensa salidos en las últimas horas que pretenden sugerir que en alguna medida vamos a apoyar al Frente Amplio, quiero hacerle llegar a los cabildantes que esa es una tergiversación más de nuestros dichos. Lo que hemos dicho siempre es que somos parte del cambio, que nosotros vamos a apoyar lo que signifique el cambio en Uruguay, que este país no resiste cinco años más de estas mismas políticas y eso es lo que está ofreciendo hoy el candidato del Frente Amplio", expresó Manini Ríos en el video.

Lo que el Frente Amplio tiene para ofrecer, según el general retirado, es "continuar con las mismas políticas de seguridad, ratificando como ministro a alguien que es responsable desde hace varios años de la actual conducción del Ministerio del Interior". A la vez, sostuvo que en un eventual gobierno de este lema "las políticas económicas no van a cambiar, porque el equipo económico del futuro presidente, si fuera del Frente Amplio, será gente que está hoy en esas funciones".

"Es claro que nosotros no vamos a apoyar un gobierno que signifique el continuismo. Exigimos para apoyar a un gobierno, si es que la ciudadanía no decide que seamos nosotros, un combate cerrado a la corrupción en todos los niveles, que se hagan auditorías en todos los niveles del Estado y que se lleve a la Justicia, una Justicia independiente, a todos los responsables del mal manejo de los dineros públicos; que se adopten medidas para apostar al país productivo en serio, que se recuperen los sectores que hoy están languidenciendo, trabajando de sol a sol; que se apueste al trabajador uruguayo y no a la empresa extranjera", agregó Manini Ríos.

"Cabildo Abierto es el cambio, el cambio en serio, y todo aquel que sugiera desde titulares mal intencionados que nosotros podemos querer apoyar al Frente Amplio está mintiendo descaradamente en el espíritu y en la letra de lo que hemos dicho", subrayó el presidenciable.

"A todos los integrantes de Cabildo Abierto quiero advertirles que (...) seguramente seremos sometidos a una campaña descarada contra Cabildo Abierto, como lo fue desde el día que nacimos. Nadie ha ahorrado ataques contra esta fuerza, que indudablemente despierta la preocupación y el nerviosismo de tantos", señaló Manini Ríos.