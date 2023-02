Las lágrimas de Alberto Kesman al repasar su trayectoria en Desayunos Informales

Alberto Kesman no pudo contener las lágrimas este lunes al ser homenajeado en el comienzo de una entrevista en el programa Desayunos Informales. El relator y periodista deportivo se emocionó luego de que le presentaran un video en el que se repasó su vida y su carrera mediática, que ya abarca más de medio siglo.

"Es como desenrollar la vida", dijo Kesman luego de ver el material, visiblemente emcionado. Secándose los ojos, el periodista comentó "yo voy a cumplir 46 años acá, soy el empleado más viejo del canal".

El video fue desde su infancia y su familia hasta sus inicios en los medios y su trayectoria, en programas como Polideportivo y el noticiero Telemundo. También se recogieron en el clip algunas de sus entrevistas a figuras del fútbol local e internacional, desde Diego Maradona y Pelé hasta Obdulio Varela.

🎧 Recibimos en el estudio al "Mariscal" @KesmanAlberto y nos cuenta sobre su gran trayectoria profesional y su experiencia en la cobertura de 12 Mundiales.



Sus viajes por el mundo y sus colaboraciones con colegas como los fallecidos Juan Gallardo y Enrique Yanuzzi también lo emocionaron. Consultado sobre qué lo había movilizado luego de ver el informe, Kesman dijo: "Recordar a mis padres, todo".

El relator también comentó sobre su eventual retiro y las razones por las que no tiene previsto abandonar los medios. "Ya tengo 50 años en Universal, y 55 de relator, y cuando te preguntan '¿por que no te retiras?', yo digo que ahí empiezo a morirme".

Y agregó: "el día que la gente me diga 'macho, ya está', ese día me voy, pero hasta ese momento no voy a tomar esa decisión salvo que a una empresa no le guste lo que hago. La gente es la que elige, y eso es lo que me da más tranquilidad, porque el reconocimiento, aunque sea por los años, está".