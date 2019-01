Las millonarias deudas de Nacional y El Tanque Sisley

Nacional, que llegó a deber cinco meses de salarios como reveló Luis Aguiar, deberá afrontar y cancelar una deuda millonaria antes del inicio del campeonato Uruguayo.

Los tricolores, que dejaron 14 jugadores libres, tienen reclamos por US$ 710.760, de acuerdo a los datos revelados por la Mutual de Futbolistas Profesionales a Referí hasta el 9 de enero.

La situación de los tricolores está marcada porque muchos jugadores no están dispuestos a refinanciar la deuda, como manifestó el propio Aguiar en el programa Tirando Paredes de 1010AM: “Más refinanciación que estos cinco meses que estuvimos sin cobrar es complicado. En mi caso lo voy a hablar con la familia y veremos lo que sucede. La idea es cobrar. Yo ya trabajé y voy a tener que cobrar”.

En consecuencia, varios de los 14 jugadores que quedaron en libertad, se presentaron ante la gremial a reclamar.

El club que debe más dinero es El Tanque Sisley que justamente el año pasado no pudo jugar por no poder cancelar los reclamos. Los fusionados, para quedar habilitados a competir en Segunda División Profesional, deberán pagar US$ 755.760.

El Tanque vendió sus acciones a Pablo Bentancur y el futuro de la institución depende de la decisión del contratista.

El segundo club de Primera división más comprometido en materia de deudas es Cerro con US$ 294.854.

La totalidad de los reclamos, entre los clubes de Primera y Segunda división, totaliza US$ 2.406.299.

La cifra puede aumentar porque, según reveló una fuente de la gremial de jugadores, “Hoy vamos a sumar las deudas de Frontera Rivera, Paysandú (dos equipos), Salto, Colonia y Durazno”.

Las deudas club por club

El Tanque Sisley U$S 755.760

Nacional U$S 710.042

Cerro U$S 294.854

Rampla Juniors U$S 139.758

Miramar Misiones U$S 100.701

Juventud U$S 68.583

Tacuarembó U$S 59.316

Cerro Largo U$S 55.035

Atenas de San Carlos U$S 45.145

Villa Española U$S 34.367

Oriental de La Paz U$S 23.452

Central Español U$S 20.399

Racing U$S 16.180

Peñarol U$S 15.906

Rentistas U$S 11.187

Sud América U$S 10.441

Torque U$S 9.527

Fénix U$S 3.600

Huracán U$S 6.427

Wanderers U$S 785

Villa Teresa U$S 633

Total de reclamos al 9 de enero es de U$S 2.406.299