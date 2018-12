Clubes de la AUF utilizan dinero de 2019 para pagar deudas de este año

La Mutual se reunirá en asamblea este jueves a la hora 9 en el primer llamado, o desde las 10, para votar un préstamo a los futbolistas de Miramar Misiones y Oriental de La Paz, que no cobraron los sueldos mínimos de diciembre.

La medida solidaria que aprobará el gremio de jugadores se planteó después que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) concedió un adelanto de un mes de sueldo a 14 clubes de Primera y Segunda, a cuenta de los beneficios a los que se podrán acoger en 2019.

¿Por qué la AUF no asistió a Miramar y Oriental? Los clubes perdieron su lugar en el fútbol profesional este año y bajarán a Segunda B Nacional. Debido a ello, la AUF no puede otorgar un beneficio que no les corresponderá pedir en 2019 por su calidad de amateurs.

De acuerdo al convenio que existe entre la AUF y los clubes profesionales de Primera y Segunda, la institución le garantiza hasta dos meses por semestre de los sueldos mínimos. Esto quiere decir, que aquellos clubes que expresan que no tienen dinero para pagar los salarios pueden solicitar un adelanto a la AUF a cuenta de futuros ingresos, que deben ser cancelados al comienzo de la siguiente temporada.

Albion, Atenas, Boston River, Central Español, Cerrito, Cerro, Cerro Largo, Fénix, Juventud, Racing, Rampla, Rentistas, Tacuarembó y Villa Española (además de Miramar y Oriental), fueron los 14 clubes que solicitaron un adelanto de 2019, que pagarán en 2020.

Estas instituciones ya habían recibido el beneficio de los dos meses del segundo semestre de 2018 y se presentaron a la AUF a pedir dinero al gobierno provisorio que encabeza Pedro Bordaberry.

La respuesta de la comisión regularizadora fue que la Asociación no tenía capacidad económica para asistirlos.

Como alternativa, ante la delicada situación que se podía presentar si 16 clubes no pagaban los mínimos en diciembre, ofreció adelantar un mes de los dos que podrán pedir como garantía de pago a la AUF en el primer semestre de 2019.

Esta situación refleja la fragilidad de los clubes y la crisis por la que atraviesan: no pudieron pagarlos salarios en tres de los últimos seis meses de sueldo. Además, en enero de 2019 previo al inicio de la próxima temporada los clubes de Primera deberán saldar sus deudas para comenzar el Apertura. Los de Segunda tendrán plazo hasta abril. Quienes no las cancelen no podrán participar.

A comienzos de este año un club, El Tanque Sisley, se bajó del torneo (después de armada la temporada y confeccionado el calendario) porque no pudo afrontar sus deudas.

El otro detalle que se desprende es que la mayoría de los 14 clubes que fueron asistidos por la Asociación son lo que se negaban a votar el nuevo estatuto que exigía FIFA.

Además, las dificultades económicas trascienden a estas instituciones. En diciembre, Nacional debe cuatro meses.

La Mutual está preocupada

Consultado Michael Etulain, presidente de la Mutual, expresó su preocupación sobre el tema. “Nos inquieta esto que sucede, y lo venimos manifestando desde hace mucho tiempo. Esto refleja una muestra más de los manejos y problemas que tienen los clubes”, subrayó a Referí.

El presidente de la gremial invitó a los dirigentes a que manejen con responsabilidad las instituciones y “que armen sus presupuestos de acuerdo al dinero que generan”.

Consultado acerca de si entiende que los clubes pueden equilibrar sus finanzas en 2019, no supo responder, pero entiende que los dirigentes deben adoptar medidas con urgencia para evitar que se repitan estas situaciones. “Es fundamental que las instituciones empiecen ya y que diagramen sus presupuestos atendiendo los números que pueden pagar, y que eviten firmar libremente”.

¿Repartimos las deudas?

No es la primera vez que los clubes solicitan apoyo económico a la AUF desde la llegada de la comisión regularizadora. En las primeras semanas de gestión de Bordaberry, un grupo de clubes les pidió a los interventores un adelanto o un reparto de las utilidades de la AUF, como los que recibían en la gestión de Wilmar Valdez. La respuesta que recibieron los dirigentes fue que el último balance que presentó la AUF, en julio, arrojaba un déficit de US$ 8.000.000, y que por tanto lo único que podían repartir, si querían hacerse cargo, era de las deudas que tiene la Asociación.