Aguiar: “Yo ya trabajé y voy a tener que cobrar”

El futbolista Luis Aguiar se mostró sorprendido por su salida de Nacional y dejó en claro que no está dispuesto a refinanciar la deuda debido a que estuvo cinco meses sin percibir los sueldos.

Aguiar comenzó hablando en el programa Tirando Paredes de 1010AM sobre la decisión de los dirigentes de no renovarle contrato.

“Por ahí me sorprendió un poco por las ganas de quedarme que tenía. Quiero agradecerle al señor presidente de Nacional que levantó el tubo y tuvo la delicadeza y la grandeza de llamarme, por ahí no en el momento adecuado, pero teniendo otra persona para hacer ese llamado es muy valorable que el presidente de Nacional me lo manifestara”, dijo.

Consultado sobre si habló con el presidente, José Decurnex, sobre la posibilidad de refinanciar la deuda que mantiene el club, Aguiar respondió: “Más refinanciación que estos cinco meses que estuvimos sin cobrar es complicado. En mi caso personal lo voy a hablar con la familia y veremos lo que sucede. La idea es cobrar. Yo ya trabajé y voy a tener que cobrar”.

Aguiar agregó: “Me sorprendió la cantidad de funcionarios del club que me escribieron para saludarme y también están un poco sorprendidos”.

Y finalmente fue consultado sobre si se arrepentía de haber dado el paso de jugar en Nacional luego de ser un jugador identificado con Peñarol.

“No, jamás. Cuando decido jamás me arrepiento, las cosas que hago las hago, y estoy convencido de que estuvo bien. Me quería quedar en el club, así que tan mal no estaba. Por eso la sorpresa de no seguir”.