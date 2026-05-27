El elogio a Montevideo City Torque y la excusa que dio el técnico de Gremio tras la gran clasificación del equipo uruguayo en Copa Sudamericana

Montevideo City Torque jugó un partido espectacular este martes en Porto Alegre, estuvo dos veces arriba en el marcador ante Gremio y no ganó por un penal que le pitaron en la hora, aunque con el 2-2 le alcanzó para conseguir la histórica clasificación como primero en el grupo de la Copa Sudamericana.

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El equipo de Marcelo Méndez le jugó de igual a igual a los brasileños, pese a que igualmente le servía el empate para terminar en la primara ubicación. Fue también por la victoria.

Debido a ello, no solo fue elogiado por toda la prensa uruguaya, sino también por la de Brasil.

Gremio, con este empate, quedó en el segundo puesto del grupo, debajo de Montevideo City Torque, y deberá jugar un playoff con un tercero de la Copa Libertadores, como por ejemplo, podría ser Nacional, que clasificó este martes tras vencer 1-0 a Coquimbo Unido de Chile.

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El entrenador del equipo tricolor gaúcho, Luis Castro, luego de la igualdad, dio su opinión de por qué para él clasificó el equipo uruguayo, y lo hizo en conferencia de prensa.

“Nosotros no logramos alcanzar los objetivos en la Copa Sudamericana porque Torque fue mejor que nosotros en la fase de grupos", comenzó diciendo con elogios hacia el conjunto de Marcelo Mëndez.

Montevideo City Torque vs Gremio Copa Sudamericana Montevideo City Torque celebró la histórica clasificación como primero del grupo de la Copa Sudamericana, ante Gremio

Y añadió a modo de excusa: "Y ellos (Torque) tuvieron ventaja porque juegan una vez por semana y nosotros cada dos días".

“Yo sé que todo el mundo quiere resultados, yo también los quiero. De hecho, yo vivo de ellos", enfatizó.

Y continuó: "No tuvimos pretemporada. Estamos jugando partidos encima de partidos. Estamos probando a los jugadores en partidos oficiales desde enero. ¿Cuándo va a entrenar este equipo? ¿Cuándo entrenó este equipo que jugó hoy (este martes)? No entrenó. Se hace difícil con este calendario".