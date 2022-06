Las políticas que impulsan los bancos para que las empresas locales se vuelvan sostenibles

En una ocasión, un emprendedor uruguayo recurrió al banco HSBC para financiar un proyecto de negocio que había ideado. “El potencial cliente se dedicaba a comercializar madera, pero no tuvimos la comprobación y la certeza del origen de ese material”, recuerda Geoffrey Fichte, CEO de ese banco privado para Uruguay. “Por lo cual, no solo no accedimos a otorgarle un crédito, sino que tampoco abrimos la cuenta bancaria”, narra el ejecutivo en diálogo con Café & Negocios.