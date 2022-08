Las pruebas Pisa 2022 y Aristas Media 2022

Las pruebas PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se iniciaron en 2000. La evaluación se aplica cada tres años en lectura, matemática y ciencias. En cada aplicación se evalúa con mayor profundidad una de las áreas. En este año 2022 será matemática. Nuestro país participa desde el 2003.

Las pruebas Aristas del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) buscan obtener evidencia empírica objetiva para poder saber en qué medida se están logrando los aprendizajes que se espera que los estudiantes hayan adquirido cuando finalizan un grado educativo. Aristas es una evaluación basada en estándares de desempeño. Los estándares de desempeño comunican como se espera que los estudiantes rindan en relación con los estándares de contenido establecidos en los documentos curriculares nacionales y las expectativas de grado. Son pruebas orientadas al currículo nacional.

El INEEd tendrá oportunamente que encarar un nuevo establecimiento de estándares de desempeño en sintonía con la transformación curricular propuesta por la Administración Nacional de Educación Publica (ANEP). Una transformación curricular que utiliza un enfoque de competencias y que entrará gradualmente en vigencia a partir del 2023. Tarea compleja. Se necesitan especificaciones de metas curriculares que sean formuladas en forma clara y precisa. Lo mismo aplica para los nuevos planes de estudio y programas. El punto de partida y de referencia de la acción educativa y pedagógica está y estará siempre en el diseño curricular de base. Fundamental la alineación del nuevo currículo con la evaluación.

La casi concurrente aplicación de ARISTAS MEDIA y PISA en este año 2022 nos ofrece la oportunidad de una valoración más profunda de las diferencias en las dimensiones de contenidos y en las dimensiones cognitivas de estas dos evaluaciones. Son pruebas a gran escala desarrolladas, aplicadas y calificadas bajo condiciones controladas. Estaremos, desde el INEEd, realizando un estudio para comparar y analizar los resultados de los estudiantes en estas pruebas estandarizadas. Examinaremos, por ejemplo, diferencias y semejanzas en definición de la competencia matemática y formas de evaluarla.

El significado de “saber” ha cambiado. Es menos un ser capaz de recordar y repetir información y es más un ser capaz de buscar, analizar, utilizar y aplicar la información. Formarse para integrar múltiples conocimientos que cruzan áreas de aprendizaje. Conectar conocimientos (interdisciplinariedad) y aplicarlos de nuevas maneras y en distintos contextos. Repensar el significado y la aplicabilidad de lo que se enseña. Complementar el saber con el saber hacer y aplicar los conocimientos a situaciones fuera del aula y a diversos contextos.

No es suficiente con decir que se enseñaron los contenidos curriculares A, B, y C y se dispone de una prueba que cubre los contenidos A, B, y C. Necesitamos pruebas pensadas y diseñadas no sólo para medir y evaluar en qué medida los estudiantes aprendieron los contenidos A, B, y C, sino también pensadas y diseñadas para medir y evaluar que saben hacer los alumnos con los contenidos A, B, y C. ¿Saben aplicarlos para resolver problemas contextualizados?. Ejemplo: tomar situaciones de la vida real y transformarlas en formas que puedan ser tratadas matemáticamente. El concepto de alfabetización matemática de PISA refiere básicamente a la aplicación del saber matemático y al uso de las matemáticas en situaciones y contextos de la vida real.

No menos cierto es que no se puede responder a desafíos que se presenten bajo el formato de problemas contextualizados, proyectos o investigaciones, sin haber automatizado conocimientos básicos (procesos y conceptos) y no se puede desarrollar el pensamiento sin haber acumulado estructuras conceptuales y conocimientos relevantes bien organizados. La adquisición de competencias no es algo opuesto a la adquisición de conocimientos. Para desarrollar competencias hay que enseñar contenidos. La acción de pensar no se da en el vacío. Sin una base de conocimiento (procedimientos y conceptos matemáticos fundamentales) no sería posible abordar el pensamiento y razonamiento matemático (deductivo e inductivo). No se puede aplicar el conocimiento que no se tiene.

Conectar PISA y ARISTAS y analizar la comparabilidad de las dos pruebas, exige una comprensión clara y precisa de las dos evaluaciones en términos de objetivos y propósitos (¿qué evalúa y qué no evalúa cada prueba?, ¿qué se quiere inferir y qué se puede decir a partir de los resultados?); marcos conceptuales de referencia que utilizan (contenidos, contextos, competencias); contenido, formato, diseño y dificultad de los ítems (las preguntas) que se les presentan a los estudiantes; descripciones concretas de lo que exactamente cada estudiante tiene que saber, ser capaz de hacer y demostrar en cada nivel de desempeño; diferencias en lo que se requiere para poder resolver y responder a los ítems (las preguntas) que una y otra prueba presenta; tratamiento de los ítems omitidos y los ítems no alcanzados al momento de estimar el resultado del estudiante en la prueba (las no respuestas) [*1].

La transformación educativa que necesitamos requerirá necesariamente de esfuerzos continuos de implementación progresiva y procesos con continuidad en el tiempo. Estamos en un tiempo que pide currículos innovadores que superen inercias históricas y presten especial atención a las necesidades y demandas del mundo real. Un mundo de interconexión creciente, convergencia de tecnologías diversas y estándares mundiales de aprendizaje. El desafío es grande. La necesidad de cambio es obvia y viene muy atrasada. No sirve al interés nacional sembrar dudas sin fundamento respecto de lo que proponen y buscan hacer los que proponen y quieren hacer.

1*) Uruguay es uno de los países que muestra mayores porcentajes de pruebas incompletas en PISA (ítems sin responder al final de la prueba).