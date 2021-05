Leandro Onetto, fortaleza mental para sobreponerse a dos roturas de ligamentos

El 4 de marzo de 2018 y el 23 de febrero de 2019 están grabados a fuego en la cabeza y en el cuerpo de Leandro Onetto. En la primera de esas fechas, jugando para Progreso, y en la segunda, con la camiseta de Danubio, sufrió rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Hoy, a los 24 años, con mucho esfuerzo, contención psicológica y mente positiva, todo quedó atrás y en Cerro Largo busca un nuevo despegue.

El volante externo zurdo entró muy bien en el partido de ida contra Peñarol por la Copa Sudamericana y fue uno de los artífices de la remontada (2-2) en el Parque Viera. En los últimos cuatro amistosos del equipo de Danielo Núñez (Deportivo Maldonado y Rocha en Punta del Este, Defensor Sporting y Central Español en Montevideo) metió tres goles. "Estoy muy contento con esta nueva oportunidad y muy motivado para arrancar la temporada", contó a Referí.

"Cuando surgió la posibilidad me comuniqué con excompañeros que están en Cerro Largo y me dijeron que acá se trabaja de muy buena manera. Es un equipo que viene de hacer muy buenos campeonatos y arrancar contra Nacional es una motivación tremenda", expresó.

El ritmo de vida de Melo no le es ajeno porque es oriundo de Fray Bentos. Hace un mes que no pisan el Ubilla por lo que no saben en qué condiciones estará para arrancar la temporada. "Sé que están trabajando en su mejora pero nosotros entrenamos en el Complejo Los Pinos que está antes de llegar a Melo, por la ruta, tenemos comodidades y buenas instalaciones", reveló.

Danielo Núñez prepara otra visita al Parque

Eso sí. Aún no sabe si será suplente como en el primer partido ante Peñarol o titular como en la revancha. "Danielo cambia mucho el equipo entre semana. Hay una base que quedó del año pasado pero somos varios jugadores nuevos y estamos en esa fase de acople".

A pesar de aquel inicial 2-2 con Peñarol el arachán cayó goleado sin levante en la revancha 4 a 1 contra el aurinegro. "Sabíamos que iba a ser difícil, el primer partido lo cerramos muy e incluso tuvimos la posibilidad de ganarlo, pero en el segundo se nos complicó y ellos están en un muy buen momento. Fue una lástima no haber podido jugar de locales".

Onetto siete que Cerro Largo es un nuevo comienzo. La primera operación de cruzados le demandó siete meses de recuperación. Se lesionó contra Nacional en el Nasazzi. Había arrancado notable aquel Apertura con Progreso con dos goles en dos partidos luego de obtener el ascenso en 2017.

"Lo más importante fue trabajar lo anímico". Onetto se apoyó mucho con su psicólogo con el que ya venía trabajando desde su etapa juvenil donde defendió las camisetas de Defensor Sporting, Fénix y Juventud.

Marcelo Méndez, quien lo había dirigido en Progreso en 2017 y 2018 lo llevó a Danubio en 2019. Jugó los dos partidos de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro y el arranque del Apertura contra Cerro Largo y Plaza Colonia pero nuevamente el destino se ensañó con él. Otra vez lo desestabilizaron de atrás, pisó mal y cayó. El mismo dolor, la misma lesión. Más frustración. Hasta hacer el clic de meterle cabeza para salir adelante, aprovechar el conocimiento de la recuperación previa. "Es una lesión que si anímicamente te encuentra fuerte la recuperación se hace más llevadera porque a veces los días parecen eternos y el tiempo no pasa más".

Recién pudo volver a jugar con Danubio en el último partido del Clausura 2019 contra Boston River. El entrenador ya era Mauricio Larriera. Con Martín García, en 2020, solo disputó el primer tiempo contra Boston River, en la primera fecha después de la pandemia. Cuando llegó Leonardo Ramos y notó que no estaba en su consideración, pidió para salir a préstamo y recaló en Villa Teresa.

Un Danubio en crisis urgido por el descenso era el lugar menos indicado con un jugador necesitado de minutos, rodaje y confianza para recuperarse físicamente. En Villa Teresa disputó ocho partidos en la recta final del torneo del ascenso donde un 0-3 ante Sud América, en la última fecha, sacó al equipo dirigido por Marcelo Broli de los playoffs.

"Estuvimos cerca pero no se nos dio, Villa Teresa es un club al que le estoy agradecido porque volví a sentir importante", dijo el zurdo.

"Hoy no tengo ninguna sensación en la rodilla, estoy físicamente bárbaro, fuerte de cabeza y muy motivado", concluyó. La sensación propia de un nuevo comienzo.

El plantel

Goleros:

Washington Aguerre (sigue)

Ramiro Bentancur (sigue)

Joaquín Silva (sigue)

Laterales derechos:

Emanuel Beltrán (sigue)

Sergio Montero (sigue)

Zagueros:

Agustín Heredia (sigue)

Mauro Brasil (sigue)

Ignacio Vázquez (argentino, llegó de San Luis de Chile)

Laterales izquierdos:

Martín Ferreira (sigue, puede jugar de zaguero)

Enrique Etcheverry (sigue, puede jugar de volante)

Santiago Merlo (sigue)

Volantes centrales:

Ángel Cayetano (sigue)

Gonzalo Lamardo (sigue)

Santiago Martínez (llegó de Wanderers)

Hamilton Pereira (sigue)

Mauro Estol (llegó de Juventud)

Gabriel Báez (sigue, puede jugar como externo)

Volantes externos:

Gustavo Machado (llegó de Rampla Juniors)

Franco García (llegó de Albion)

Leandro Onetto (llegó de Villa Teresa)

Delanteros:

Enzo Borges (sigue)

Carlos Núñez (sigue)

Leandro Otormín (llegó de Montevideo City Torque)

Santiago Paiva (llegó de Danubio)

Anthony Cutti (llegó de la Tercera de Defensor Sporting)

Thiago Nascente (sigue)

Staff Images / Conmebol Facundo Núñez, 15 años, debutó en Sudamericana

Facundo Núñez (llegó de Liverpool de Canelones)

Briant D'Altoe (llegó de Central de Durazno)

Bajas: Hugo Dorrego (Oriente Petrolero), Guillermo May (regresó a Nacional), Emilio Mac Eachen, Richard Dorrego, Borys Barone (Rocha) y Bruno Foliados (Cerro).

Aguerre con chances de emigrar

El golero Washington Aguerre no atajó en los dos últimos amistosos de Cerro Largo y tiene chances de emigrar para seguir su carrera en el extranjero.

Sin embargo, el presidente Ernesto Dehl dijo a Referí: "Concreto no hay nada". Las próximas hora serán claves para saber si el ex Peñarol sigue o se queda.

De las altas anunciadas el que entrenó en el club pero después no firmó contrato fue el ex Danubio Emiliano Ancheta. Juan Affonso, procedente de Racing, se sumó pero al plantel de Tercera. Además, Richard Dorrego rescindió contrato.