Dirigentes del FA denunciarán al programa de Nacho Álvarez por difundir audios vinculados al caso de violación

La diputada frenteamplista Micaela Melgar publicó este martes una carta en Twitter en la que se anuncia que denunciará a los responsables del programa La pecera (Azul FM), conducido por Nacho Álvarez, por compartir audios del caso de violación a una mujer en el barrio Cordón el 23 de enero, porque con eso tuvo la intención de "minimizar la violencia del hecho y sus consecuencias", y "generar un estereotipo en torno a la víctima para su desprestigio", se lee en la carta.

Ante la divulgación de los audios con contenido sexual en un programa radial esta mañana: pic.twitter.com/aZYZ2uYdmr — Mica Melgar (@MicaMelgar) February 2, 2022

La mujer de 30 años denunció que fue violada en grupo y hay cuatro personas (tres mayores y un menor) indagados por esta causa.

En la emisión radial fueron compartidos varios audios, provenientes de videos en los que aparecen tanto la víctima como los involucrados, e informaron de un nuevo informe forense que "no constató violación".

Tal como informó El Observador, la pericia no es concluyente en confirmar o no una violación, al contrario de la primera pericia médica, realizada a las pocas horas del suceso pero que aun no está en manos del Poder Judicial, que determinó que la mujer había sido violada.

Este segundo informe valorado por el Poder Judicial indica que la denunciante presentaba heridas extragenitales (hematoma labial inferior, equimosis por aferramiento de cara interna tercio inferior de pierna izquierda, otra en cara anterior de muslo derecho tercio superior), aunque no así genitales, según consta en el documento al que accedió El Observador. El informe dice que se detectó un sangrado pese a que la joven declaró que no se encontraba en período menstrual.

Un total de 70 dirigentes del Frente Amplio adhirieron a la misiva difundida en redes sociales, que detalla los delitos que entienden que tipifican para este caso. Según el comunicado, este es un delito de violencia mediática: "Toda publicación o difusión de mensajes e imágenes a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de las mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres", dice el artículo 6 de la Ley de Violencia hacia las mujeres basada en género, que define las posibles formas de violencia de género, citada en el documento.

También afirman que hay violencia simbólica, en el entendido que esta se realiza "a través de mensajes, que reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, que contribuyen a naturalizar la subordinación de las mujeres", según se lee en el literal G de la ley, también citado.

Como posible pena, los frenteamplistas señalaron el artículo 92 de la ley 19.580: "El que difunda, revele exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría".

Además, para los frenteamplistas este hecho también corrompe con el horario de protección al menor en los medios, mandatado por el artículo 32 de la ley N° 19307, al violar su literal E, que impide que se emitan "escenas con actos sexuales explícitos, obscenos o degradantes, o de elementos de prácticas sadomasoquistas". Este horario de protección es "todos los días de la semana desde la hora 6 a la hora 22", indica la ley, y el programa se emite de 9 AM a 12PM.