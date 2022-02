Qué dice el informe forense de la violación en Cordón y por qué puede ser una "excepción"

Las denuncias de delitos sexuales requieren una serie nutrida de evidencias para poder pedir la formalización de los presuntos agresores. El "estandard probatorio", dicen los fiscales especializados en la materia, es más alto que con delitos como hurtos, rapiñas e incluso homicidios. Alcanzar ese umbral de pruebas es el desafío de la Fiscalía en el caso de la mujer de 30 años que denunció haber sido violada por cuatro hombres —uno de ellos adolescente— tras haber aceptado –según su denuncia– tener relaciones sexuales con uno de ellos.

La Fiscalía aguarda por pericias y tomará declaración a los indagados en los próximos días.

Si bien inicialmente el Ministerio del Interior informó que la joven había sido examinada en su prestador de salud y que se había constatado la violación, el programa La Pecera de Azul FM informó este martes parte de una pericia del Instituto Técnico Forense (ITF) que no tiene un resultado concluyente.

A diferencia de la primera, que todavía no había llegado a manos de Fiscalía, esta pericia valorada por el Poder Judicial indica que la denunciante presentaba heridas extragenitales (hematoma labial inferior, equimosis por aferramiento de cara interna tercio inferior de pierna izquierda, otra en cara anterior de muslo derecho tercio superior), aunque no así genitales, según consta en el documento al que accedió El Observador. El informe dice que se detectó un sangrado pese a que la joven declaró que no se encontraba en período menstrual.

Pero el asunto es más complejo aún. Si bien las lesiones intravaginales son claves para probar el abuso sexual, un perito del ITF consultado por El Observador dijo que este caso representa una "excepción", ya que la víctima declara que estaba teniendo relaciones sexuales consentidas con uno de los hombres y por ende la lubricación producto de esa relación consentida podría haber prevenido las heridas.

Según el experto, lo único que se puede concluir de la escueta pericia es que la víctima "fue sujetada".

El abogado de la víctima, Juan Raúl Williman, dijo que aún quedan evidencias por recoger: entre ellas mencionó las pericias psicológicas.

Por su parte, el abogado de los indagados, Martín Frustaci, dijo a Montevideo Portal que cuenta con "evidencia" de que "fue una relación consensuada en todos sus términos".

Lo que ya se confirmó es que las muestras de ADN tomadas a los tres primeros indagados coinciden con los tomados en la escena. Lo que debe demostrar la Fiscalía ya no es la participación de los denunciados, sino el hecho de que haya habido una violación y no un acto consensuado.

Muestras en entredicho

Una de las versiones en entredicho es la que señala que los indagados se negaron a dar sus muestras de ADN en primera instancia. Así se informó en primera instancia desde Fiscalía, pero este martes el abogado Frustaci dijo que sus defendidos nunca se negaron a que se les extrayera una muestra.

Williman, abogado de la víctima, coincidió con esa versión. "Cuando nosotros abrimos la carpeta por primera vez, ya estaban los hisopados. No sé por qué trascendió otra cosa". Según constató El Observador, se tomaron el miércoles 23 de enero.

Entrevistada por Doble Click la semana pasada, Lovesio fue consultada sobre el hecho de que los indagados se hubieran prestado a otorgar su muestra de ADN, a lo que respondió: "La misma indignación que le causa a la sociedad es la que nos causa a nosotras".

Este martes, Lovesio no contestó los llamados de El Observador.

El relato de la víctima

Según consta en la pericia a la que accedió El Observador, la víctima relató que se había ido a un dormitorio con el hombre con el que salió del boliche y mientras estaban manteniendo relaciones sexuales, ingresaron los demás.

De acuerdo a su denuncia, uno la tomó de los cabellos y la tiró en la cama, otro le abrió las piernas y le quiso practicar sexo oral, y un tercero la penetró. La denunciante dijo que quiso llamar a su amiga, pero le dijeron que se había ido y comenzó a gritar desesperada. Uno de ellos, contó, le mordió el labio y otro la quiso agarrar de la pierna para que se quedara inmóvil. También expuso que la insultaron y no querían devolverle su ropa interior ni abrirle la puerta. El hombre con el que se había ido del boliche fue quien le terminó abriendo la puerta, declaró.

El abogado de los imputados dijo que tienen "evidencia" para refutar esas denuncias.