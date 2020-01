Lo que hay que saber para conocer mejor a los vacunos Tulianguy y porqué se llaman así

Con el objetivo de contar con una raza bovina sintética que pueda adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, pero que también aporte una excelente producción y calidad de carne en las zonas ganaderas de Uruguay, surgió –en 2008– Tulianguy, un vacuno capaz de satisfacer los requerimientos del productor criador, pero también del invernador y de la industria frigorífica contemporánea.

Se trata de una raza sintética –desarrollada por el ingeniero agrónomo Federico García Piñeyrúa– formada por el cruzamiento de reproductores de la razas Tuli (en un 25%), Limousin (en un 25%) y Aberdeen Angus (en un 50%).

Esta raza, no tan conocida como otras en un Uruguay ganadero muy rico en su genética bovina, fue el resultado de la búsqueda de una mayor eficiencia productiva, en pos de una mejor rentabilidad para el productor ganadero.

“No busqué difundir la raza, mi objetivo era mejorar la rentabilidad del negocio”, comentó García, productor cuyo emprendimiento está el paraje Morató, en Paysandú.

Contó a El Observador que el clima es algo que realmente le preocupa. “Las personas nos ponemos protector solar, un gorro, nos movemos en la sombra, tenemos aire acondicionado, pero los animales no”, dijo. Por lo tanto, buscó disponer de animales adaptados al clima, pero también al sistema productivo uruguayo, que sean pastoriles, dóciles y que cumplan los requisitos de la industria. El fin era lograr una mayor eficiencia y productividad en el negocio, enfatizó.

“Busqué un animal adaptable, que mejore la rentabilidad y que la haga más fácil. Los animales precoces y rústicos nos facilitan las cosas”, contó.

El productor –quien se declara “un apasionado” por la cría y la genética–, encontró en la raza africana Tuli lo que buscaba. Luego de varios estudios, optó por desarrollar un sistema “bastante sencillo”, que hasta ahora ha arrojado “muy buenos resultados”.

Alto rendimiento

En la industria, el rendimiento de los novillos está en el entorno de 56% y el de las vacas en 53%. Si se lo compara con el resultado de otras razas británicas, el de Tulianguy “siempre está entre dos y tres puntos arriba. Eso es muy importante, porque dos o tres puntos en un camión hacen a un novillo. Es un rendimiento muy importante”, reafirmó.

Desde su punto de vista, “no son súper animales y no es un ganado que deslumbre”, pero es un rodeo "un poco más rentable".

El alto nivel de performance de Tulianguy responde a las características de las razas que la conforman, dijo. La combinación resulta en un animal complementario de las virtudes buscadas en las razas originarias.

Cruzamientos

La raza comenzó su formación con el cruzamiento entre animales de las razas Limousin y Tuli. Esos reproductores F1 luego se cruzan con otra raza, el Aberdeen Angus.

Los vientres F1 se preñan con Angus obteniendo así animales Tulianguy Preparatorio –25% Tuli y 25% Limousin con 50% Angus–.

Las vacas F1 son excelentes madres, muy buenas lecheras y muy celosas de sus crías, destetan terneros pesados y saludables.

Los toros F1 –50% Tuli y 50% Limousin– poseen gran capacidad de servicio con excelente libido y gran predominancia en el rodeo y sobre vientres Angus dan terneros Tulianguy Preparatorio –25% Tuli y 25% Limousin con 50% Angus–.

La vaca Tulianguy combina todas las características maternas sobresalientes de las tres razas y desteta terneros pesados y de gran desarrollo. “Posee una excelente fertilidad” y gran aptitud materna. Además, son muy precoces sexualmente. Y una vez finalizada su vida reproductiva son animales “de gran calidad” y “de excelente producción cárnica”.

El toro Tulianguy muestra toda la rusticidad del Tuli para darle buen uso en grandes áreas de características extremas, “siendo muy destacados” donde las condiciones ambientales son adversas. Es de resaltar “su gran precocidad sexual” y “su excelente desempeño reproductivo”.

El ganado Tulianguy posee habilidad de marmoleo, son musculosos y para faena que cubren el mercado de carne de alta calidad “con muy buenos rendimientos” en el gancho. Además, logran excelente conversión de materia seca a carne, independientemente de la calidad de la materia seca. En pasturas de excelente calidad, el rodeo se comporta igual que las mejores razas carniceras.

Los registros

El nacimiento e información de los animales se lleva con registros individuales, es decir que se lleva un registro como el de una cabaña. Ya son más de 500 los Tulianguy nacidos y hay cerca de 200 madres produciendo Tulianguy.

La única comercialización que se ha hecho, hasta ahora, es con la industria frigorífica.

Si bien hubo consultas e interesados, el productor sostuvo que los uruguayos son más reacios a los cambios. Sin embargo, en Brasil ya se han empezado los primeros cruzamientos en la raza y Argentina sigue por el mismo camino, en ambos países mediante emprendimientos asesorados por el criador uruguayo.

“Esta raza nació de una inquietud, buscando la eficiencia. Como todo productor busco la rentabilidad, la mayor ganancia. Si se pudiera difundir esta raza sería fantástico, pero el objetivo principal no fue ese, sino que sea productiva. Como desafío personal me interesa difundirla, pero no fue la razón principal”, señaló García.

Por qué el nombre

El nombre Tulianguy es la unión de las primeras sílabas de las tres razas y del país: Tuli (Tu), Limousin (Li), Angus (Ang) y Uruguay (Uy). “Era más fácil ponerle ese nombre que ponerme a inventar uno”, concluyó entre risas.