Las agrónomas que se dedican a motivar

Emprender no es tarea fácil. Menos aún cuando las opciones son reducidas, el desánimo abunda y dejar el país es la opción más fácil. Pero ese no ese no fue el final para Lucía Bauer (25) y Josefina Garese (25), unas ingenieras agrónomasque también se toparon con la cruda realidad de su profesión. Ellas apostaron a Uruguay y crearon Grou Agro, un emprendimiento dedicado a motivar a sus colegas y a ayudar al medioambiente con la excusa de regenerar los suelos del Uruguay. O lo que ellas definen como “un grupo de autoayuda de jóvenes ingenieros agrónomos”.