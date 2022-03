Lo urgente, lo importante y lo que tengo ganas de hacer

En Pícnic! le damos la bienvenida al otoño que, como la primavera, son las mejores épocas para hacer un verdadero y bucólico picnic al aire libre. Entro en tema ya mismo, porque vengo en modo hartazgo con tanta lectura, curso, podcast, tutorial y consejo para ser más productivos. Debe ser porque tengo una mini obsesión por la productividad, que en los últimos años pasó de “tengo que hacer todo esto en el día”, a “tengo que hacer todo esto lo más concentrada posible para tener el tiempo suficiente para hacer otras cosas que me gustan, además del trabajo”. En esta vida agitada y en estos mercados laborales competitivos, se suele confundir trabajar mucho con trabajar bien y productivamente, y son pocas las personas que te cruzás en tu camino laboral que te alientan a hacer otras cosas que te gustan: una charla con amigos, una película, el hobby que te hace feliz, una caminata sin apuro. La ciencia ha confirmado una y mil veces que somos más productivos y más creativos si podemos hacer esas cosas y no solo enfocarnos en una computadora para marcar como completada la lista de tareas pendientes.



¿Alguna vez escuchaste hablar de la matriz Eisenhower? Es el método que desarrolló el famoso general y dos veces presidente Dwight D. Eisenhower, para priorizar considerando cuatro ejes: lo urgente, lo importante, lo no urgente y lo no importante. Todo esto suena medio simplista, pero no lo es tanto, sobre todo porque los humanos no somos muy buenos a la hora de priorizar. Si te enfrentás a cada rato a tu correo electrónico o a tu Whatsapp y empezás a contestar y borrar mensajes frenéticamente, estás trabajando sí, pero casi seguro que con muy poca productividad, porque en ambas plataformas se confunden con sorprendente rapidez -y sin que ni siquiera nos demos cuenta- los cuatro cuadrante del método Eisenhower.



“¡Quién puede definir con precisión la diferencia entre el largo y el corto plazo! Especialmente cada vez que nuestros asuntos parecen estar en crisis, casi nos vemos obligados a prestar nuestra primera atención al presente urgente en lugar de al futuro importante”, dijo el líder en 1961. Tiene razón.