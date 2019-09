Los 97 minutos de discurso de Gabriel Capurro: para alguno "excelente"; para otro “soberbio”

Tras los discursos pronunciados por Gabriel Capurro, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), una oratoria que duró una hora y 37 minutos, y Enzo Benech, ministro de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), discurso que no llegó a la media hora de extensión (emitidos ambos este sábado en el acto de clausura de la Expo Prado 2019), El Observador consultó a diversas personas que estuvieron en el palco oficial de la Rural del Prado durante ambas exposiciones.





1 Miguel Sanguinetti

“Que se escuche” lo que pidió Capurro y el discurso del ministro “no agregó nada nuevo”

Miguel Sanguinetti, presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), consideró que “el discurso del presidente de la ARU, realmente, fue muy bueno, tocó todos los temas y ahora lo bueno sería que se escuche y se analice profundamente y que algún día todo eso que pidió lo logremos por el bien de Uruguay”. En tanto, “el discurso del ministro fue un poco un repaso de temas que cualquier ministerio tendría que cumplir, así que no agregó nada nuevo”, indicó.





2 Víctor Rossi

“Un discurso para la tribuna, soberbio y superficial”

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, señaló que lo expresado por Gabriel Capurro “le da la espalda a la realidad y a la mayor parte de los uruguayos”. Desde su punto de vista, se hicieron comentarios “sin un conocimiento profundo de la realidad. Algunos de los temas en los que yo puedo tener opinión se abordaron con desconocimiento y con un cierto matiz demagógico”. Fue, dijo, “un discurso para la tribuna. La realidad del país es más compleja, los datos no son tan fáciles de manejar. Se hicieron algunas afirmaciones muy superficiales”. Agregó que se hizo una evaluación de la infraestructura que después Capurro “quiso salvar. La verdad que fue una muy superficial valoración (…) claramente había la intención de dar una opinión para la tribuna en un momento muy particular. Vengo todos los años y fue un discurso que me pareció un poco soberbio, un poco superficial”, concluyó.





3 Pedro Queheille

Uno señaló “las malas y las buenas” y otro expresó el discurso “más adecuado para este momento”

Pedro Queheille, presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), estimó que “el discurso de Capurro me pareció muy bueno, fui a felicitarlo, se lo dije a él, me sentí afectado por algunas cosas que dijo y también aprecié mucho que haya reconocido muchas cosas que hizo este gobierno y esa, me parece, es la manera correcta para seguir adelante, señalando las malas y las buenas”. Con relación a lo que expresó Benech, “fue el discurso más adecuado para este momento, también lo felicité, fue su último discurso en su gestión acá en el Prado y haber hecho una recopilación de lo realizado desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca era lo que correspondía”.

4 Federico Montes

Lo más valioso: “Que cada uno pueda dar su visión aún cuando se piense distinto en algunas cosas”

Federico Montes, director general de los Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), expresó que los discursos “fueron muy interesantes los dos, pero más allá de eso creo que es importante, es muy valioso, que cada uno pueda en este país dar su visión aún cuando se piense distinto en algunas cosas, eso es una felicidad. Estamos en un momento especial, en un año electoral, en las vísperas de las elecciones nacionales y tener puntos de vista distintos es válido y poder expresarlo en libertad es fundamental. También lo es tener todos claro que estamos en un país con base agropecuaria, es muy trascendente eso para buscar entre todos recorrer los caminos para que siga andando este motor del agro que es el que impulsa al país”.





5 Alfredo Lago

“Ojalá se actúe con base en todas esas reflexiones tan oportunas” (señaladas por Capurro); Benech enumeró más de 30 acciones, “pero magnificándolas”

Alfredo Lago, presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), sobre lo que dijo Capurro opinó: “Fue un discurso que compartimos en su totalidad, tuvo como objetivo exteriorizar la real situación de la agropecuaria nacional y de la economía nacional. Logró, con una lógica diferente, con una capacidad de trasladar también sentimientos, no solo información. Generó muchos insumos para analizar y ojalá se actúe con base en todas esas reflexiones tan oportunas. El gobierno, no lo hemos visto en los últimos tiempos, lamentablemente no tiene reacciones acordes a lo que ahora se vuelve a reclamar desde esta tribuna”. En el caso de Benech, “mantiene la forma del Poder Ejecutivo en estos últimos tiempos de enumerar acciones, pero magnificándolas, habló de más de 30 medidas y eso al que no tiene un conocimiento profundo del sector le genera una sensación de que se ha hecho mucha cosa, que se ha actuado entendiendo al sector agropecuario, pero la realidad indica que no es así porque muchas medidas no han tenido el impacto que se esperaba ni el que se dice desde el gobierno que hubo”.





6 Rafael Ferber

“Uno excelente y el otro lógico”

El director de exposiciones de la ARU, Rafael Ferber, opinó que el discurso de Capurro “fue excelente” y confirmór “la capacidad para transmitir que tiene el presidente”. En tanto, sostuvo que el de Benech fue “un discurso lógico de cierre de mandato”.

7 Julio Armand Ugón

“Uno estaba tranquilo y el otro parecía enojado”

“Creo que el discurso de Gabriel ha sido muy bueno. Fue un discurso largo y tranquilo, como es la forma de ser de él”, evaluó Julio Armand Ugón, presidente de la Federación Rural (FR). Añadió que fue muy amplio y que tocó todos los puntos del campo. “A Benech lo noté un poco más tranquilo, hacía tiempo no lo veía hablar así al ministro. Siempre fue más largo. A veces, daba la impresión de que podía estar hasta un poco enojado”, concluyó.





8 Gerardo García Pintos

“Un discurso muy conceptual y otro que busca tender puentes”

“El discurso de Capurro fue muy conceptual, largo, lleno de cifras. Creo que lo más gráfico de Capurro fue decir la cantidad de carretas por delante de los bueyes que tiene Uruguay”, expresó Gerardo García Pintos, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE). Desde su punto de vista, esa metáfora fue una manera de señalar que la competitividad “no está bien”, que el tipo de cambio “no está bien”, que los precios de las tarifas y los combustibles “no están bien” y “que el músculo que se les pide a los privados no condice con la grasa que ha echado en estos años el Estado”, dijo. Valoró que el presidente de ARU haya planteada con una gran sensibilidad el valor que tiene la gente en el campo y todo lo que eso conlleva. “Otra cosa muy importante es que marcó las enormes diferencias con el gobierno actual y tuvo la hidalguía de aplaudir y señalar las cosas que el gobierno ha hecho bien. Nos pedía que aplaudiéramos ese tipo de cosas, lo que muestra a las claras que la ARU es una institución neutra desde el punto de vista político partidario”, indicó. Por otro lado, Benech está inserto, según García Pintos, en un gobierno que tiene a la “economía complicada” con “las luces amarillas todas prendidas. Lo que hizo fue enumerar una cantidad de cosas que se han hecho y van quedando, pero no fuera que en 15 años no hubieran avances. Por supuesto que allí están y es bueno reconocerlas”, expresó. Sin embargo, García Pintos optó por quedarse con otra parte del discurso del ministro: “Estamos en un período electoral y tenemos que tener adversarios, no enemigos. Me parece muy importante eso. No hay que crear más brecha de la que hay. Tratar de transitar estos tiempos con prudencia y tender puentes, porque hay mucha tarea por delante”, concluyó.





9 Rubén Echeverría

Uno puso énfasis en el valor de la competividad y otro dejó la imagen de que “largaron la esponja”

Rubén Echeverría, ex presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), consideró que el discurso de Capurro “fue raro, porque salió de él, no lo tenía escrito que es lo habitual, no lo leyó. Fue muy extenso, pero con una forma tan espontánea y clara que todo lo que dijo se pudo comprender, se entendió cada uno de los mensajes y puso énfasis en la importancia de la competitividad, ese fue el eje de su discurso y me pareció correcto porque la base de todos los problemas está en ese factor y es una preocupación grave para la ARU”. En el caso de Benech, mencionó que “hizo un recuento de las cosas que se hicieron, no está mal eso, pero no presentó ideas de cosas para hacer, como que ya largaron la esponga y eso no está bien, no es bueno, tendría que haber mencionado cosas para adelante que es lo que necesita el uruguayo para tener un porvenir mejor para todos”.





10 Pablo Perdomo

“Un clima de discrepancia, pero con altura y respeto”

Para Pablo Perdomo, presidente de las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), el discurso de Capurro fue “muy bueno” y técnicamente “muy fuerte”, con información preparada y trabajada. “Fue un discurso bien pensado y bien elaborado, en el cual se hizo una muy buena presentación de la problemática con desarrollos punto por punto. Dio un mensaje muy bueno, muy fuerte, con tono cinchero y sereno, como es Gabriel. Creo que tuvo un muy alto nivel, porque técnicamente estuvo muy bien elaborado”, comentó. Por el otro lado, sostuvo que Benech marcó un discurso técnico, con mucha información sobre lo que hizo su ministerio y defendiendo la posición del gobierno. “Me parece que hubo un clima de discrepancia con el discurso de la ARU, pero interesante desde la altura del respeto y de discrepar las ideas”, finalizó.