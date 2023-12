Los argumentos para hablar de un cierre de semana positivo en el mercado ganadero

Se registraron novedades en el cierre semanal de los mercados para varios de los principales rubros del agro nacional: la ganadería termina el año con flechas hacia arriba, mientras que el trigo y la cebada ven subir los precios en plena cosecha y la lana se mantiene estable cuando falta una semana para el receso comercial en el mercado australiano.

Mercados, 8 de diciembre de 2023.

Precios ganaderos con flecha positiva

Los precios ganaderos se afirmaron esta semana, tanto en la hacienda gorda como en el mercado de reposición y la demanda de la industria frigoríficos y de los invernadores contrasta con la escasa disponibilidad de oferta.

Operadores del sector afirman que la situación forrajera, luego de las lluvias abundantes de los últimos días, le dan nuevamente un margen al productor para retener ganados y ganar kilos.

A su vez, hay expectativas de una progresiva corrección de precios al alza por señales de reactivación en China, en la industria local y en el mercado brasileño.

La referencia para los novillos de pasto fue de menos a más y cierra la semana en el eje de US$ 3,15 por kilo en cuarta balanza y hasta US$ 3,20 por lotes especiales y en volumen.

Por vacas, demandadas por el abasto, los valores van de US$ 2,80 a US$ 2,90 el kilo de la vaca pesada, y algún centavo más la vaca bien buena y en volumen.

La industria está acordando precios de novillos de corral para febrero desde US$ 3,60 hacia arriba, lo que representa un piso de US$ 3,30 por los novillos de pasto para dentro de dos meses.

El mercado de reposición, demandado y con mucha puja, mostró un desempeño inusual en algunas categorías. En el remate de Lote 21 de esta semana el promedio para los novillos de 1 a 2 años subió 18% en 15 días, desde US$ 1,76 a US$ 2,08 por kilo. Algunos lotes se vendieron “a precio de ternero”, US$ 2,38, “porque la gente quiere comprar ganados de pocos kilos y poblar de vuelta los campos”, indicó Alejandro Nicolich, titular de Nicolich Negocios Rurales e integrante de Lote 21.

Las lluvias afirman las decisiones de compra o de venta, influyen en la demanda para capitalizar esa pastura y la calidad del forraje, afirmó Federico Rodríguez, presidente del consorcio.

El promedio para los terneros fue de US$ 2,15 con una corrección al alza de tres centavos respecto al remate anterior y un promedio al bulto de US$ 420. El promedio alcanzado empata el del año pasado para diciembre, con la diferencia de que en 2022 venía bajando y con una situación hídrica y forrajera comprometida, mientras este año las condiciones de cara al verano son optimistas.

En el mercado del gordo muchos productores con ganados encaminados y prontos “están analizando el precio de exportación en comparación a los valores que plantea la industria y optan por ver qué pasa un poco más adelante”, sostuvo Cristopher Brown, director de Agro Oriental.

Mercados, 8 de diciembre de 2023.

El precio de exportación de carne vacuna en noviembre fue de US$ 4.125 por tonelada, el promedio más alto desde julio. La recuperación fue de 6,6% respecto a octubre que con US$ 3.869 marcó el promedio más bajo del año.

En la última semana el precio provisorio fue de US$ 4.411 y empujó el promedio de los últimos 30 días a US$ 4.108 según el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Mercados, 8 de diciembre de 2023.

En noviembre, a su vez, se registró el mayor nivel mensual de faena en el año con 243.127 vacunos, el número más alto desde mayo de 2022 y una cifra 28% superior a la del mismo mes del año pasado.

Se acumulan siete semanas con una faena que supera los 50 mil vacunos.

En el mercado ovino la faena subió en la recta final hacia las fiestas de fin de año, el período de mayor demanda del año, con un mercado volcado a los corderos livianos y sin colocación para carcasas pesadas y adultos.

Los valores por corderos están en el orden de US$ 2,80 por kilo en cuarta balanza.

Mercados, 8 de diciembre de 2023.

Granos: el trigo se afirma y cae la soja

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) redujo menos de lo que el mercado esperaba la expectativa de cosecha de soja en Brasil, de 161 a 163 millones de toneladas y frenó la suba del precio de la soja en el mercado de Chicago, que avanzaba hasta el mediodía de este viernes y terminó cerrando por debajo del valor del día anterior.

Mercados, 8 de diciembre de 2023.

La soja posición julio 2024 cotizó este viernes a US$ 493 y quedó por debajo de los US$ 502 del viernes pasado. La referencia en Uruguay para la soja de la próxima cosecha, con expectativas de una cosecha importante –el área crecerá significativamente y las condiciones agrícolas son potencialmente muy favorables– está entre US$ 440 y US$ 445 por tonelada.

En el informe mensual de estimaciones agrícolas publicado este viernes 8 el USDA acompañó la línea de la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (Conab), que el jueves había reducido la producción de soja en algo más de 2 millones de toneladas a 160,3 MT, pero fue más prudente que los analistas privados que proyectan hasta 155 millones de toneladas.

Mercados, 8 de diciembre de 2023.

En Uruguay se confirman los muy buenos desempeños del trigo y la cebada en el tramo final de una cosecha récord en productividad, y que en el caso de la cebada podría arrojar la mayor producción histórica si supera las 902 mil toneladas de hace dos años, aunque con matices por los niveles de calidad que recortan el margen.

Después de 10 años el trigo podría alcanzar un volumen de 1,5 millones de toneladas, el triple del consumo nacional, con buenas posibilidades de comercialización.

La cotización del trigo en Chicago recuperó más del 17% de su valor en menos de dos semanas, pasando de US$ 196 a US$ 230 por tonelada. Este viernes cerró a US$ 227/ton por toma de ganancias.

Mercados, 8 de diciembre de 2023.

Esta suba benefició a la cebada para malterías a nivel local que trepó a US$ 223 por tonelada mientras que el trigo, más dependiente del mercado regional y presionado por su propio volumen, se mantiene en US$ 200 por tonelada.

El USDA ajustó el stock de trigo en Estados Unidos por el incremento de las compras desde China y mantuvo estables en 15 millones de toneladas las previsiones de producción de Argentina.

El precio del maíz se mantuvo estable esta semana en Chicago, en los US$ 191 por tonelada para marzo y US$ 195 en la posición mayo.

El organismo estadounidense mantuvo sin cambios el volumen esperado de producción de maíz de Brasil en 129 millones de toneladas, 11 MT más que la Conab, que acaba de ajustar a la baja su previsión.

Los precios para la colza se sitúan entre US$ 393 y US$ 400.

El arroz cruzó esta semana los US$ 25 por bolsa de 50 kilos en el sur de Brasil y continúa rompiendo récords que podrían llevar al precio en Uruguay por encima de los US$ 17 por bolsa, cuando el valor provisorio se encuentra en US$ 13,50.

Mercados, 8 de diciembre de 2023.

Mercado lanero demandado y susceptible al tipo de cambio

La demanda en el mercado lanero de Australia mantuvo la tendencia de firmeza a falta de una semana del receso de verano.

Al cabo de la semana el Indicador de Mercados del Este (IME) subió en moneda local aunque por efecto de la depreciación de la divisa australiana bajó US$ 0,06 en dólares respecto a la semana anterior y cerró en US$ 7,70 por kilo base limpia.

Las lanas más finas aumentaron con fuerza, en un mercado con puja por la necesidad de los exportadores de completar inventarios antes del receso. Incluso los precios de los fardos de menor calidad no sufrieron mayores diferencias por la avidez de los compradores, particularmente textiles chinas.

Se colocó casi el 94% de la oferta subastada.

Mercados, 8 de diciembre de 2023.

Para la semana que viene, en las última tres rondas de operaciones del año, se espera una sólida oferta de más de 50 mil fardos.

En Uruguay los precios de referencia se sitúan en los US$ 5,60 por kilo base sucia para las lanas grifa verde y con certificaciones en el eje de 19 micras, US$ 4,80 por kilo en el caso de aquellas llanas de 21 a 22 micras y US$ 3,90 por kilo vellón para las lanas de 22 a 23 micras.

Esos son los promedios para la semana de la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay.