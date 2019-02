Los desafíos que enfrentará un próximo gobierno del FA, según Martínez

"¡Pucha que tenemos desafíos, si los tendremos!". Así resumió el precandidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, lo que tendrá que afrontar el partido en caso de ganar las elecciones este año. En el día de su cumpleaños número 62, Martínez, participó este sábado del Congreso del Partido Socialista del Uruguay, con un discurso en el que hizo hincapié en que el Frente Amplio "está dispuesto a asumir" esos desafíos.

"Remamos contra ideologías y formas de hacer políticas arcaicas, remamos, remamos, remamos, pero el FA siempre ha salido adelante, aún en la derrota. Vamos a tener que seguir remando, estamos en una situación compleja por muchas razones", comentó Martínez.

Dentro de esas "situaciones complejas", el frentista se concentró en dos aspectos: la educación y el futuro del trabajo y la desigualdad de género. Mencionó los cambios rápidos que suceden en el mundo. "A veces nos cuesta darnos cuenta. Se calcula que dos de cada tres niños que nacen van a trabajar en tareas que no existen", remarcó.

La referencia a la tecnología fue reiterada varias veces por el intendente de Montevideo, sobre la aparición de la robótica y la transformación de las tareas que se realizan. "La tecnología y el valor agregado es el gran desafío para lograr un Uruguay de justicia y el desarrollo de oportunidades". En este sentido, se refirió a la necesidad de brindarles oportunidades a las nuevas generaciones, pero también "formar, capacitar y recapacitar a las personas que ven que las tareas que hacen ya no tienen sentido, o no existen más".

Sobre la educación, el precandidato se refirió al aumento del presupuesto desde que el Frente Amplio asumió en el gobierno en 2005, y respaldó el "compromiso de país" de lograr el 6% del PBI para la educación más el 1% para la investigación. "Lo tenemos que hacer", dijo.

Respecto a la desigualdad de género, Martínez destacó que aún queda "mucho por hacer", ya que las leyes que impulsó el FA (ley de interrupción voluntaria del embarazo y ley contra la violencia de género) "no alcanzan, las mujeres aún sufren distintos tipos de discriminación, que son múltiples. Tenemos que asumir el compromiso nosotros mismos en todos los espacios que ocupamos", destacó.

En su discurso en el Club Atenas, también se refirió a los desafíos de las investigaciones sobre el impacto medioambiental. "Vemos lo que esta pasando con las cianobacterias y varios cursos de agua. Si tendremos que trabajar, avanzar, imponer más para que el que contamine pague y no vuelva a contaminar", enfatizó.

El precandidato del FA dijo que es necesario "aprender de los cambios de la sociedad. Lo peor que le puede pasar a un político de izquierda es la soberbia, perder la capacidad de mirar a los ojos de la gente y entender lo que pasa y escucharlos. No se es de izquierda si no se escucha a la gente, si no se tiene un mano a mano, si estamos sentados en el escritorio, si no vamos al comité de base".

Lidera la interna

Martínez, se posiciona como cómodo líder de la interna frenteamplista, según una encuesta de intención de voto realizada por la consultora Factum entre el 6 y el 13 de febrero.

La encuesta de Factum ubicó a Martínez con el 51% de la intención de voto entre los frenteamplistas, seguido de la exministra de Industria, Carolina Cosse, con el 31%, y del sindicalista Oscar Andrade (11%) y Mario Bergara (7%).