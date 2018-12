Daniel Martínez prefiere la portería de un cine antes que ser vicepresidente

De perder las elecciones internas en el Frente Amplio (FA), Daniel Martínez no aceptará integrar una fórmula como vicepresidente. El intendente de Montevideo dijo a Subrayado durante una gira por el interior que en sus épocas de estudiante en la Facultad de Ingeniería trabajó como portero del Cine ABC y agregó: “Creo que me gustaba más ser portero de un cine que senador”.

Martínez aclaró que su rechazo a la vicepresidencia no se debe a un desprecio hacia la función parlamentaria, sino que si bien la considera “importantísima”, no se corresponde con su perfil, porque es “muy hiperactivo”. “No va con mi forma de ser, no lo disfruto. En lo personal, creo que sería una carga y creo que hay otra gente que enriquecería mucho mejor una formula” concluyó el dirigente.

Martínez –uno de los cuatro precandidatos a la presidencia del FA– ejerció como senador por el Partido Socialista desde 2010 hasta 2015, cuando renunció a la banca para asumir como intendente. Para el intendente, sería mejor "volver a hacer ingeniería y a ser militante de base". "No tengo ningún problema”, aseguró.