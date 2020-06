Los dilemas de despedir por videoconferencia, otro coletazo de la pandemia

"Estamos eliminando 3.500 puestos de atención al cliente en primera línea y el suyo está afectado. Hoy será su último día de trabajo en Uber"... Este mensaje de Ruffin Chaveleau, responsable del servicio al cliente de la compañía en Estados Unidos, dejaba helados a los miles de empleados convocados a principios de mayo a una videoconferencia por Zoom en la que recibieron de esta manera la noticia de su despido. Ya en marzo, al comienzo de la pandemia de coronavirus, un centenar de empleados de la plataforma online de viajes corporativos TripActions había utilizado este método de despido a distancia. Igual que WW International, en Houston, que en una videoconferencia de apenas tres minutos (lo que dura una canción) finiquitó así su relación laboral con decenas de empleados.

Raúl Rojas, socio de laboral de Ecija, recuerda que además de las compañías citadas, "otras empresas como Scooters Bird, o en España, Nissan, han optado también por este canal, mediante la aplicación de Zoom, para comunicar el despido a sus trabajadores". Rojas cree que "es innegable que las relaciones entre empresa y empleado a través de medios tecnológicos adquieren una intensidad especial con la pandemia del coronavirus, con la opción preferente del teletrabajo", y se pregunta si ante esta situación -o lo que parece un nuevo fenómeno en gestión de personas- es posible el despido por videoconferencia.

En los tres últimos meses hemos visto un auge de los procesos de selección online y, por supuesto, del teletrabajo. Las relaciones laborales, en todas sus fases, tienden a establecerse a distancia, y cabe pensar que la extinción de esa relación entre empleado y empleador pueda producirse usando nuevos modelos que hasta hace poco no eran habituales.

Orestes Wensell, director de ventas de Right Management, considera que "no es la vía, sino el contenido, lo que importa y marca la diferencia, y por eso no se puede usar un método para despedir en tres minutos y explicar así a los empleados un tema tan complicado. Sea cual sea la forma, lo fundamental es que ese proceso de comunicación no pierda la humanidad".

Un protocolo más humano

Estos sistemas de comunicación se han utilizado recurrentemente durante el estado de alarma, para reuniones virtuales con empleados, comunicación de indicaciones de trabajo o coordinación de proyectos. Cristina Samaranch, socia del área de Derecho Laboral de DWF-RCD, recuerda el uso de Zoom o Teams completado con el reenvío de un documento en los procesos de negociación de Erte por causa productiva.

Orestes Wensell se refiere a la existencia de un protocolo para el momento doloroso de la extinción de la relación laboral. Lo primero que aconseja es no improvisar: "Es necesario tener muy claro todo lo que se le va a entregar al empleado (documentos y argumentos). Y también conviene preparar el entorno, y tratar de que éste sea lo más neutral posible y que permita la comunicación sin connotaciones de ningún tipo: "La privacidad debe ser la adecuada para el empleado y para la empresa. No tendría sentido que en plena comunicación apareciera uno de los hijos del despedido, o del que despide por parte de la compañía".

Wensell añade que "el mensaje debe ser muy profesional. Cercano pero serio, transmitiendo claramente de forma directa y cuidando las reacciones de comportamiento de la persona. Hay que estar preparado para gestionarlas".

Ese protocolo de actuación incluye también las condiciones legales de la desvinculación. Hay que preguntar al empleado qué le preocupa y ofrecerle ayuda como organización más allá de la lógica indemnización (un programa de outplacement, por ejemplo). Sin olvidar el hecho de facilitar la transición y saber planificar la salida.

Fuente: Expansión - RIPE