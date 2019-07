Los hábitos para eliminar el estrés durante el trabajo

Es lunes a primera hora. No descansaste bien durante el fin de semana por estar preocupado precisamente por las tareas que poco a poco se fueron acumulando en tu escritorio y deben estar listas para final de la tarde y, encima, tienes una reunión de dos horas a las 10 AM.

¿Te suena? El estrés puede aparecer cuando una persona se ve envuelta en una situación así en su lugar de trabajo.

El estrés en sí mismo no es malo, aunque todos lo pintan como el mayor enemigo de la salud. Ciertamente, la tensión afecta la calidad de vida de las personas a nivel tanto mental como físico, pues, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, puede traer como consecuencia enfermedades como una condición cardiovascular. Sin embargo, el estrés no es más que una reacción adaptativa que tiene tu cuerpo y tu mente y que te permite sobrellevar un poco más los cambios. Se convierte en algo negativo cuando perdura en el tiempo y parece que no lo puedes controlar.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un estudio reciente sobre el presión laboral en América Latina, “el estrés relacionado con el trabajo está determinado por la organización del trabajo, el diseño del trabajo y las relaciones laborales, y tiene lugar cuando las exigencias del trabajo no se corresponden o exceden de las capacidades, recursos o necesidades del trabajador o cuando el conocimiento y las habilidades de un trabajador o de un grupo para enfrentar dichas exigencias no coinciden con las expectativas de la cultura organizativa de una empresa”.

Lo cierto es que esto afecta directamente tu productividad laboral y también incide en tu vida personal.

Existen algunos métodos sencillos que te pueden ayudar a lidiar con el estrés e incluso a desestresarte por completo mientras estén trabajando.

Controla tu respiración. Subestimada por muchos, respirar con consciencia por al menos 10 minutos al día es una técnica bastante poderosa para lograr desestresarte en el trabajo. La función de esto es tener control de tus reacciones físicas, y el estrés es una de ellas. Para realizarlo, trata de estar en un lugar tranquilo y lo más cómodo posible. Luego inspira por la nariz lentamente contando hasta cuatro mentalmente, la aguantas unos dos segundos y después expiras contando lentamente hasta ocho. Verás cómo tus ideas se aclaran y podrás controlar todo lo que suceda a tu alrededor.

Mantén el escritorio ordenado. Puede parecerte lo más tonto del mundo, pero si tienes tu escritorio desordenado de nada servirá que respires profundo. El orden ayuda a aliviar tu estrés. Es recomendable que tengas tus libretas organizadas y el espacio lo más libre posible, colocando tus lápices en una lapicera. También es aconsejable que tu computadora esté frente a ti, viendo directo a tus ojos y no a un lado. Coloca decoraciones que sirvan para alegrar tu vista, como citas motivacionales, fotografías de tus vacaciones en el mar, fotos de tu familia sonriente o plantas. ¡Los cactus son magníficos para distraerte un rato!

Yoga. Es algo que tal vez por tu tipo de trabajo no podrás hacer a diario, pero unos diez minutos de esta actividad diariamente reducen la posibilidad que se debilite el sistema inmunitario, el cual está relacionado a afecciones de la salud, incluyendo las consecuencias del estrés. Esta es una actividad que podrías proponerle a la empresa a la que perteneces para incluirla fuera del horario de trabajo, con la contratación de un instructor. Si no, busca tutoriales en YouTube o Webinars al respecto y tú mismo trata de realizarlos al menos tres veces por semana y/o los fines de semana.

Cuida lo que comes. Existen alimentos como las almendras y las espinacas que alivian el estrés, pero es necesario que disminuyas la ingesta de azúcar y que reduzcas el consumo de cafeína. También es recomendable que evites comer frente a tu computadora pues tu cuerpo no sentirá descanso alguno (puedes checar las redes sociales después de alimentarte). Si te sientas en el comedor, sales y te despejas durante algunos minutos, regresarás al trabajo como nuevo.

Escucha tu música favorita. No todos manejan el estrés ni su cotidianidad de la misma manera. Sin embargo, escuchar tu música favorita durante algunos minutos al día (en caso de que no pierdas la concentración mientras trabajas si la escuchas) puede ser un relajante bastante poderoso. Se ha demostrado que la música influye en los niveles hormonales, la presión arterial e incluso en tu ritmo respiratorio.

Relaja tus músculos. Es recomendable que fuera del trabajo realices ejercicios de baja moderación de 30 a 60 minutos al día como correr, andar en bicicleta o nadar. Si tu empresa ofrece el servicio de un gimnasio, no lo dudes e inscríbete. De acuerdo con la Fundación Española del Corazón el ejercicio acompañado de un paisaje natural como un parque o un jardín potencia los resultados y, evidentemente, ayuda a reducir el estrés diario. Sin embargo, mientras estés en tu escritorio trabajando y tengas tiempo de hacer tus ejercicios de relajación o de beber agua, aprovecha y estira tus músculos un poco.

Detén los malos pensamientos. Es difícil pero no imposible. Aprende a detectar cuando estés teniendo un pensamiento negativo. Haz entonces los ejercicios de respiración y cámbialo por al menos cuatro pensamientos positivos.

Fuente: Gestión - RIPE