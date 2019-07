Una frase de Natalia Oreiro para motivar tu lunes

Natalia Oreiro reconoce que hay ciertas características que la definen, en las que se respaldó en momentos clave de su carrera y que la llevaron al lugar donde está hoy: conocer sus propios límites, guiarse por el corazón más que por los resultados y ser perseverante.

No cree que las dos primeras sean necesariamente cualidades ya que entiende que a un empresario le puede ser más útil guiarse por resultados, pero destaca la perseverancia como una de sus virtudes.

"Creo mucho en la perseverancia, en la prepotencia del trabajo, en creer en algo y darle para adelante", dijo a El Observador en 2018. Agregó que son las ganas las que "mueven todo".

Para la actriz uruguaya, el talento es importante pero lo más importante es "lo que uno hace con eso". En su charla durante el evento America Business Forum volvió a hacer hincapié en este aspecto y en la importancia del trabajo duro: "Puedo tener mucho talento para hacer algo pero me quedo en un lugar determinado esperando que las oportunidades aparezcan. Una cualidad que tengo es la perseverancia. Creo que las oportunidades hay que salir a buscarlas, hay que estar despierto, ser consciente, tener visión de futuro y trabajar duro".

En este evento Oreiro se dirigió a empresarios, ejecutivos y emprendedores y aconsejó que en momentos difíciles hay que "poner creatividad al máximo" y "con poco recurso, poder generar algo que no se pueda comprar con dinero".

También es en esos momentos donde considera importante conocer los propios límites, "saber lo que no se tiene" pero a la vez "estar muy seguro de lo que se tiene". "Ese es tu tesoro", apuntó.

"Creo que si uno no es valiente y no arriesga, es muy difícil que puedas modificar tu realidad. Si tuve éxito en algo y me quedo instalada en eso, es muy probable que eso desaparezca", agregó.