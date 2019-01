Los mejillones, la Gorriti, los atardeceres, ¿cuál es la quintaesencia de Punta del Este?

Las imágenes del verano, de la costa, de las vacaciones vienen con decenas de fotografías, sensaciones, olores, sabores que –en mayor o menor medida– se comparten. De allí nacen los lugares comunes, los clichés y, por qué no, los clásicos. Salir a juntar piñas para el asado, aplaudir el atardecer en playa La Balconada de La Paloma, los sándwiches y las cervezas en la conservadora para salir un día de pícnic, el primer contacto con el agua y la respectiva foto de los pies en el agua, las noches de luna llena, los libros que se eligen con entusiasmo, la hamaca paraguaya, ir a mirar los lobos al faro de Cabo Polonio, acelerar en el puente de La Barra, el mate y los bizcochos en cualquier rambla, la playera en la vereda cuando el sol baja y la temperatura no es tan intolerable; la lista de situaciones típicas de verano –dentro o fuera de Montevideo– es tan larga como las personas a las que se les consulte.

Pero, más allá de lo general, cada balneario tiene su propio banco de imágenes clásicas y al hacer zoom in cada veraneante acumula las suyas. Allí aparece la memoria afectiva y con ella lo que evoca a nivel personal e íntimo el verano y la felicidad que acompaña los días de descanso, donde los pies se pasan buena parte del día descalzos y los relojes se guardan en un cajón.

A continuación, nueve veraneantes de larga data y dos fernandinos que trabajan en el balneario comparten lo primero que se les viene a la cabeza a la hora de hablar de un clásico del balneario (que comprende, claro, esta extensa costa que va desde Punta Ballena a José Ignacio).

Sergio Puglia

Comunicador, cocinero

“Estoy tan viejo que me quedé pensando en los clásicos gastronómicos de Punta del Este. Me doy cuenta de que soy un dinosaurio porque la Posta del Cangrejo no está más; la Tana de la Capilla no está más; La Pierrade de la calle de las palmeras no está más; el Blue blanc rouge no está más; Los Negros tampoco. Menos mal que quedan La Bourgogne y Andrés y llegaron las propuestas de los cocineros jóvenes”.

Laetitia D’Arenberg

Empresaria, propietaria de Lapataia

“El tambo Lapataia, con sus panqueques de dulce de leche y el ordeñe didáctico de todo el verano a las 16.30. Ahí es cuando los niños se dan cuenta de que la leche sale de la vaca y no de una góndola. Punta del Este no es solo playa, también es campo”.

Fiona Pittaluga

Responsable del José Ignacio Film Festival

“Como me instalo en José Ignacio y no me muevo de ahí en todo el verano, lo que me viene a la mente en seguida es un pícnic en una playa alejada. Clericó, sombrilla, sándwiches; ideal si es una playa en la que se puede ver el atardecer. Y ahí se suman el mate, unas galletitas Bridge, un abrigo y hasta unas cartas y te podés quedar hasta tarde”.

Natalia Jinchuk

Directora de Mirada Couture

“Seguro hay muchos clichés, pero para mí son: las hortensias, los berberechos que se esconden en la arena de San Rafael, los mejillones a la provenzal, la brótola a la plancha, la tarta de ciruelas para el cumpleaños de mi madre el 20 de enero, la panadería de Jean Paul, buscar algas en José Ignacio y el puente de La Barra”.

Wally Diamante

Relacionista público, director de Grupo Mass

“Un clásico mío, que no es necesario de consumo, es Iemanjá. Me encanta festejar Iemanjá. Todos los años lo hago. Voy a la Punta, porque hay más rituales, en la parada 11 o 12. Me encanta ver la bajada con los tambores y todo eso. Ahí siento que estoy de vacaciones, porque ya se fue toda la masa crítica de turistas. Estoy como relajado y siento que festejar Iemanjá es como agradecerle a Uruguay, al mar y a estar siempre presente acá”.

Gustavo Bardavid

Arquitecto

“Los 31 de diciembre de cenas lluvia. Recibir el año nuevo con un gran almuerzo, piscina y champagne Rosé. Las caminatas por la brava de José Ignacio. Planificar la llegada de la luna llena. Las películas del JIIFF en la bajada de los pescadores. Tomar una caipirinha y comer el sándwich de pollo en el parador de Chihuahua con los pies en la arena”.

Astrid Perkins

Directora de la agencia Th!nk Argentina, autora del libro Al este

“Pienso inmediatamente en La Posta del Cangrejo, los mejillones, el clericó, el chivito, el atardecer y pienso, también, en un perfume en el aire que es una mezcla del olor a mar con el olor a campo”.

Andrés Jafif

Alcalde de Punta del Este

“Lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en un clásico de Punta del Este es el puerto y la península. Para mí, la imagen de Punta del Este es el punto donde convergen el río de la Plata y el océano Atlántico”.

Martina Alonso

Cocinera de Lussich

“De Punta Ballena: las rocas, los mejillones, el pejerrey, el bosque, las guayabas, el arroyo El Portero, el atardecer, la luna, la Cruz del Sur, la chicharra, los bichitos de luz. De Punta del Este me quedo con lo que me gustaba de chica. Y eso es: el faro, las gaviotas, las ‘mesitas’ y el surf”.

Valentín Trujillo

Director de programación cultural de la intendencia, escritor, periodista

“Para mí es la isla Gorriti, es la isla que siempre está en mi ojo interno. La isla fue fuerte, prisión, nació gente ahí. La playa honda tiene el mejor atardecer del mundo. Hay olor a pino exquisito. De niño, tenía algo de isla de piratas. De isla de tesoro también. Estuve ahí unas 50 veces y llevé a mi hija casi a modo de bautismo. Tengo un amigo, Gerardo Dalchiele, que tiene un velero, el Macanudo. Muchas veces fuimos a la isla en él. Llegamos casi como conquistadores, a la playita de Puerto Cañón, era como tener la isla para nosotros”.